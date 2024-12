Dominique- Vœux de Noël et de bonne année du Premier Ministre Roosevelt Skerrit.

Christmas/end of Year Message 2024, Prime Minister Hon. Roosevelt Skerrit

Chers compatriotes,

Alors que nous nous réunissons en famille et entre amis en cette saison de Noël, prenons un moment pour réfléchir aux bénédictions reçues et à la résilience qui nous a guidés tout au long de l’année écoulée. Noël est une période d’espoir, de gratitude et d’unité, rappelant l’amour infini de Dieu à travers le don de Son Fils, Jésus-Christ.

Cette année a été marquée par des défis et des réussites. Cependant, nous avons persévéré en tant que peuple uni, engagé à bâtir une Dominique plus forte et prospère.

En 2024, nous avons réalisé des avancées significatives dans des projets transformateurs promettant un avenir meilleur. Le lancement de notre aéroport international inaugure une nouvelle ère de connectivité mondiale pour la Dominique, tandis que l’achèvement prochain du réseau de transmission électrique et de la centrale géothermique témoigne de notre engagement envers la durabilité énergétique. Partout sur l’île, des améliorations infrastructurelles, comme le projet routier de Loubière à Grand Bay, faciliteront l’accès, et la construction de nouvelles écoles à Sineku, Thibaud, Bellevue Chopin, Tete Morne, Calibishie, ainsi que la Dominica Grammar School et la nouvelle Goodwill Secondary School, reflètent notre dévouement constant à l’éducation et à l’avenir de nos enfants.

Nous avons célébré des moments de fierté nationale, tels que les accomplissements remarquables de Thea Lafond-Gadson sur la scène mondiale, démontrant le potentiel incroyable des Dominicains. De plus, en commémorant 20 ans de relations diplomatiques avec la Chine, nous avons réfléchi aux avantages concrets que ce partenariat a apportés à notre peuple, depuis les développements en santé et infrastructure jusqu’à l’amélioration des installations à travers la nation.

Ces réalisations ne sont pas seulement des projets gouvernementaux ; elles sont des actes de service. Elles reflètent le dévouement inlassable de votre gouvernement à améliorer les vies, créer des opportunités et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.

En embrassant la chaleur et la joie de cette saison, souvenons-nous également de ceux dans le besoin. Puissions-nous tendre la main avec amour, gentillesse et générosité à nos voisins, en favorisant l’unité et l’attention qui font notre force en tant que peuple. Ensemble, nous pouvons affronter les défis à venir avec confiance, sachant que notre engagement commun continuera de porter ses fruits.

Alors que nous nous préparons à accueillir 2025, je vous encourage à aborder la nouvelle année avec un zèle et un enthousiasme renouvelés. Inspirons-nous de ce que nous avons accompli ensemble et soyons motivés par les promesses de l’avenir.

Au nom de ma famille, du gouvernement de la Dominique et du Parti travailliste de la Dominique, je vous souhaite un Noël joyeux et paisible. Que cette saison vous apporte réconfort, espoir et abondance de bénédictions, et que l’année à venir soit remplie d’opportunités, d’unité et de prospérité pour chaque Dominicain.

Avançons ensemble, avec foi en Dieu et confiance les uns envers les autres. Préparez-vous pour 2025 : elle promet d’être une année de progrès continu et de possibilités.

« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. » – Jérémie 29:11

Joyeux Noël et bonne année !

L’honorable Roosevelt Skerrit

Premier ministre

