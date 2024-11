Du mercure dans le thon

L’ONG Bloom a réalisé une enquête sur 148 boîtes de thon et a découvert que toutes contenaient du mercure, ce qui représente un « scandale sanitaire ». Le mercure, notamment sous sa forme de méthylmercure, est classé comme substance préoccupante et peut causer divers problèmes de santé. Le thon, étant un superprédateur, accumule ce métal lourd à des niveaux alarmants. Actuellement, le seuil maximal de mercure pour le thon frais est de 1 mg/kg, mais aucune réglementation spécifique n’existe pour le thon en conserve, qui peut contenir jusqu’à 2,7 mg/kg, augmentant ainsi le risque pour les consommateurs. Une boîte de la marque Petit Navire a même été testée à 3,9 mg/kg. Les ONG Bloom et Foodwatch appellent à l’interdiction des thons contenant plus de 0,3 mg/kg de mercure et demandent une harmonisation des normes de sécurité avec celles d’autres poissons. Elles critiquent également que les réglementations actuelles semblent plus protéger l’industrie thonière que la santé des consommateurs.

