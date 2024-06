Eleutheria : Une utopie perdue dans les Caraïbes

Source: Jstor Daily

Les aventuriers éleuthériens ont quitté les Bermudes pour les Bahamas en 1647, dans l’espoir de créer la première démocratie des Amériques.

Par : Katrina Gulliver

Vers 1647, un puritain anglais du nom de William Sayle conduit un groupe de futurs colons des Bermudes aux Bahamas, les îles qu’ils nommeront Eleutheria, du mot grec signifiant “liberté”. L’Angleterre est en pleine tourmente alors que la guerre civile fait rage sous Charles Ier. Alors que l’impact de la guerre se répercute, les lignes de fracture religieuses brisent également les communautés dans les colonies anglaises des Amériques. Sayle, deux fois gouverneur des Bermudes, avait une autre vision : une colonie permanente dont on pourrait profiter sans l'” aigreur ” religieuse qui façonnait les autres colonies.

Le 9 juillet 1647, les articles et les ordres de la future colonie ont été rédigés et approuvés par “une compagnie d’aventuriers pour la plantation des îles d’Eleutheria, anciennement appelées Buhamal en Amérique, et l’île adjacente”, écrit W. Hubert Miller, citant la charte de la compagnie dans son récit des origines de la colonie datant du milieu du vingtième siècle. Cette déclaration, qui constituait le cadre de gouvernance de la colonie, précédait de vingt ans la Déclaration des droits de 1688 du Royaume-Uni et était influencée par les débats sur les libertés individuelles qui ont marqué les guerres de religion en Europe.

Les Articles et les Ordres sont d’une lecture saisissante. L’objectif était une société exempte de conflits religieux, conférant des droits égaux à tous, bien que, comme le souligne Miller, Sayle ait été un fervent partisan des “Indépendants des Bermudes”, un parti religieux et politique composé d’individus qui avaient rompu avec l’Église anglicane.

Bien qu’il s’agisse ostensiblement d’un document fondateur, les Articles and Orders étaient “bien plus qu’une charte coloniale”.

Comme l’explique Jonathan Sawday, spécialiste de la littérature et de la culture, les articles et les ordonnances ont probablement été consignés dans le journal de la Chambre des communes le 16 juillet 1647, et une feuille imprimée peu après a partagé avec les lecteurs londoniens le projet de fonder Eleutheria sous la forme d’une “république bahaméenne”. Toute personne qui prendrait la feuille pourrait considérer l’invitation offerte par Sayle and Co :

Il est donc ordonné que toutes les personnes qui sont qualifiées soient reçues et acceptées comme membres de ladite Compagnie d’aventuriers et dans ladite plantation, nonobstant toute autre différence de jugement, sous quelque autre nom que ce soit, marchant avec justice et sobriété, dans leurs conversations particulières, et vivant paisiblement et tranquillement en tant que membres de la Re-publick.

Contrairement à l’Angleterre, les conflits religieux sont interdits à Eleutheria. Les Articles et Ordres étaient précis quant à l’interdiction, notant que seule l’autorité de la “langue des Écritures” serait autorisée. Il était clair que ce texte serait interprété en faveur des Indépendants. Il n’y aurait aucun nom de distinction ou de reproche, comme Indépendant, Antinomien, Anabaptiste, ou autre, ne sera jeté sur l’un ou l’autre pour sa différence de jugement, et aucune personne n’assumera ou ne reconnaîtra de tels noms distinctifs, sous peine d’être accompagnée (dans les deux cas, soit en imposant, soit en acceptant ou en assumant un ou plusieurs de ces noms) comme ennemie de la paix publique ; et aucun homme ne parlera de manière réprobatrice de quelqu’un pour son opinion, ou de l’opinion elle-même, autrement que dans la langue de l’Écriture.

Qu’aucune magistrature ni aucun officier de la République, ni aucun pouvoir dérivé d’eux, ne prenne connaissance d’un homme pour sa différence de jugement en matière de religion, ni ne prenne connaissance de quelque cause que ce soit de cette nature : Mais que leur juridiction ne s’étende qu’aux hommes en tant qu’hommes, et qu’ils veillent à ce que la justice, la paix et la sobriété soient maintenues parmi eux. Et que l’état florissant de la république peut être promu par tous les moyens justes.

Comme l’écrit Sawday, “c’est comme si le Gonzago [sic] de Shakespeare dans La Tempête avait traduit sa vision idéaliste d’un État utopique dans le langage constitutionnel de l’Angleterre du milieu du XVIIe siècle”.

Bien qu’il s’agisse ostensiblement d’un document fondateur, les Articles et les Ordres étaient “bien plus qu’une charte coloniale”, affirme-t-il. “[I]l s’agissait d’une provocation politique délibérée visant les presbytériens qui, en Angleterre, plaidaient en faveur de l’uniformité religieuse, les…Articles et Ordres ont placé les affaires bermudiennes (et bahamiennes) au centre même du débat politique à Londres…”

Miller note également que l’entreprise de Sayle est arrivée au bon moment (ce qui n’est guère une coïncidence). La nouvelle d’Eleutheria “n’aurait pas pu arriver en Angleterre à un moment plus propice à la promotion d’un établissement d’indépendants aux Bahamas”, écrit-il. Les choses s’accélèrent, et quelques semaines seulement avant que les Articles et les Ordres ne soient composés, Charles Ier est confiné par les autorités de l’État,

Charles Ier avait été confiné par l’armée qui dominait la scène politique, et les Indépendants… étaient majoritaires dans l’armée. La liberté religieuse était devenue une préoccupation majeure de la population : la liberté de culte et la liberté de territoire étaient les avantages offerts par les Articles des aventuriers éleuthériens.

Malheureusement, le petit parti éleuthérien aura du mal à fonctionner aux Bahamas, en dépit d’un zeitgeist prometteur. Ils avancèrent péniblement grâce à l’aide matérielle de leurs coreligionnaires puritains d’ailleurs. Plus tard, ce qui reste de la communauté sera intégré à la société bahaméenne, et les Bahamas deviendront finalement un lieu de résistance à l’esclavage et à l’économie de plantation des Caraïbes et du Sud américain. Sayle lui-même partira et terminera sa carrière comme premier gouverneur de Caroline du Sud – ayant apparemment réconcilié son puritanisme avec l’acceptation d’une nomination royale – une fois de plus à la tête d’un “petit groupe d’Anglais”, cette fois-ci dans les basses terres de Caroline du Sud.

Aujourd’hui, le monde des Aventuriers d’Éleuthère – et leurs idéaux audacieux – a été largement oublié. Même la date précise de leur arrivée est floue. Mais le groupe a démontré qu’il tentait de trouver une nouvelle voie et, s’il avait duré, il aurait été la première démocratie égalitaire des Amériques.

J’aime ça : J’aime chargement…