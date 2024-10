En septembre, les prix à la consommation augmentent de 2,4% sur un an

Alimentation en augmentation, hausse des prix des produits manufacturés. Quant à l’énergie, les prix sont également à la hausse tout comme le coût des services.

Les prix de l’alimentation sont stables en septembre après +0,5 % en août. Cette stabilité, s’observe pour les prix des produits frais et ceux de l’alimentation hors produits frais. Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 2,8 % en Martinique et de 0,5 % au niveau national.

Les prix des produits manufacturés croissent en septembre (+0,2 % après +0,3 % en août). Les prix de l’habillement et chaussures diminuent (-0,2%) alors que les prix des autres produits manufacturés sont en hausse (+0,3 %). Les prix des produits de santé sont stables. Sur les douze derniers mois, les prix des produits manufacturés augmentent de 1,8 % en Martinique et diminuent de 0,3 % pour la France.

Les prix de l’énergie diminuent en septembre (-1,3 % après +1,2 % le mois précédent), dans le sillage des prix des produits pétroliers (-2,2 %). Les prix du gazole routier (-3,5 %), de l’essence sans plomb (-1,6 %) et de la bouteille de gaz (-0,3 %) sont tous en baisse. Sur un an, les prix de l’énergie augmentent de 1,9 % en Martinique tandis qu’ils reculent de 3,3 % pour l’ensemble de la France.

Les prix des services diminuent de nouveau en septembre (-0,8 % après -0,2 % en août). Les prix sont en hausse dans les services de communications (+0,6 %) et diminuent dans les services de transports (-15,4 %, dont -19,1 % pour le transport aérien national) et les services de santé (-2,7 %). Par ailleurs, les prix des loyers et services rattachés et ceux des autres services sont stables. Sur un an, les prix des services augmentent de 2,6 % en Martinique et de 2,4 % pour la France.

Un indicateur qui permet de mesurer l’inflation

L’évolution des indices des prix à la consommation correspond à la variation au cours des douze derniers mois, qui est calculée en rapportant l’indice du mois à celui du même mois l’année précédente.

L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation du niveau général des prix des biens et des services proposés aux consommateurs sur le territoire. C’est une mesure synthétique des évolutions de prix à qualité constante. La quasi-totalité des biens et des services marchands proposés aux consommateurs fait partie du champ de l’indice.

Il permet de revaloriser les pensions alimentaires, les loyers d’habitation, les rentes viagères, et d’indexer le Smic et les retraites, ainsi que le taux du livret A ou d’autres produits financiers. Il permet de suivre mois par mois l’évolution des prix et donc d’apprécier les tendances inflationnistes.

Source: Insee

