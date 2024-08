Énergie : Les factures EDF augmentent en Martinique malgré des tarifs stables

Malgré des tarifs stables, certaines factures EDF augmentent en Martinique en raison de régularisations et du passage aux compteurs numériques. EDF garantit que les clients paient seulement l’électricité consommée.

Malgré l’absence d’augmentation du prix de l’électricité depuis le 1er février 2024, de nombreux abonnés d’EDF en Martinique ont observé une hausse de leur facture ces dernières semaines. Cette situation a provoqué des interrogations, poussant EDF à clarifier la situation dans un communiqué. Selon le fournisseur, ces hausses sont principalement dues à des régularisations basées sur la consommation réelle des clients.

Pour ceux ayant opté pour un forfait mensuel basé sur des estimations, une régularisation annuelle, qu’elle soit à la hausse ou à la baisse, est effectuée pour aligner les paiements sur la consommation réelle. De plus, la transition des anciens compteurs vers les nouveaux compteurs numériques peut également entraîner des ajustements, passant d’une facturation sur index estimé à une facturation sur index réel.

EDF souligne que ces compteurs numériques, désormais installés chez 90 % des clients en Martinique, permettent un meilleur suivi et une meilleure maîtrise de la consommation. Cela limite les régularisations importantes et garantit que les clients paient uniquement pour l’électricité réellement consommée. En dépit de ces ajustements, les tarifs en Martinique restent encadrés par le système de péréquation tarifaire, qui assure aux consommateurs des prix identiques à ceux pratiqués en France métropolitaine, malgré un coût de production et de distribution plus élevé sur l’île.

Thibaut Charles

