FEDOM et MEDEF unissent leurs forces pour défendre l’économie des DROM

Ce mercredi 28 août, la Fédération des Entreprises d’Outre-mer (FEDOM) a tenu une réunion cruciale avec les présidents et délégués généraux des MEDEF des principaux territoires ultramarins, dont la Martinique, la Réunion, la Guyane et la Polynésie française. Face à un contexte économique incertain, marqué par des inquiétudes croissantes concernant les dispositifs de soutien à l’emploi et à la compétitivité des entreprises dans les DROM, cette rencontre a permis de faire le point sur les enjeux majeurs auxquels ces territoires sont confrontés. Parmi les sujets abordés : la pérennité du dispositif LODEOM sociale, l’évolution des aides fiscales à l’investissement, la politique du logement, ainsi que les défis spécifiques liés au tourisme, à la mer et à la situation préoccupante de la Nouvelle-Calédonie.

Un échange constructif qui s’inscrit dans la préparation des débats imminents autour des lois de finances pour 2025.

