François Bayrou, récemment nommé Premier ministre, a une longue histoire d’engagement envers les territoires ultramarins. Il a souvent plaidé pour un développement actif plutôt qu’une assistance, privilégiant la création de zones franches et un soutien ciblé aux spécificités régionales. Son approche se veut pragmatique , en reconnaissant les territoires d’Outre-mer comme des atouts stratégiques pour le développement national.

Les mesures envisagées

Bayrou devrait appliquer plusieurs initiatives majeures mises en œuvre pour répondre aux enjeux économiques et sociaux des territoires ultramarins :

Pour la lutte contre la vie chère : Baisse de la TVA sur plus de 6 000 produits de première nécessité en Martinique et en Guadeloupe.

Quant au développement économique : la mise en place de zones franches pour alléger les charges fiscales des entreprises et stimuler la croissance locale.

Un soutien financier : Prêt d’un milliard d’euros pour la reconstruction économique de la Nouvelle-Calédonie et un Prêt Garanti de l’État (PGE) de 240 millions d’euros pour la Polynésie française, avec discussions pour une seconde phase.

Le Premier Ministre nouvellement promu devrai éjaborer des projets adaptés à chaque territoire pour répondre à leurs besoins et enjeux locaux.

Priorité à la continuité territoriale

Bayrou souhaite renforcer les liens entre l’État et les Outre-mer, à l’image des mécanismes appliqués en Corse. Cette priorité inclut l’amélioration des liaisons et du soutien logistique pour les îles, comme La Réunion; le développement de mesures adaptées pour favoriser l’inclusion et la solidarité entre les régions ultramarines et la « métropole. »

Les défis à relever

Le ministre des Outre-mer devra affronter plusieurs crises et problématiques pressantes : le malaise social, les manifestations contre la vie chère, notamment en Martinique, qui appellent des réponses rapides pour apaiser les tensions.

En Nouvelle-Calédonie, une crise insurrectionnelle persistante qui nécessite des efforts pour calmer les tensions et définir un nouveau statut.

Les Urgences climatiques, à Mayotte et dans les Antilles, la gestion des crises environnementales et sanitaires.

Les flux migratoires, à Mayotte, la maîtrise des flux migratoires est cruciale pour réduire les tensions sociales et préserver la cohésion.

Une vision économique tournée vers l’avenir

François Bayrou considère les Outre-mer comme des laboratoires d’innovation et de création. Il prône une stratégie économique dynamique basée sur la mise en place de zones franches globales, allégeant les contraintes fiscales et encourageant les investissements; la reconnaissance des spécificités locales, sans approche uniforme et favorisant des solutions sur-mesure.

Le Premier Ministre devra assurer une gestion impartiale de l’État pour restaurer la confiance des populations et créer un tissu économique résilient.

Un espoir pour les Outre-mer

La nomination de François Bayrou suscite des réactions contrastées : certains espèrent des avancées significatives grâce à ses propositions, tandis que d’autres restent sceptiques quant à sa capacité à relever les défis complexes de ces territoires. Quoi qu’il en soit, sa politique devra répondre aux attentes locales. Gdc

