Grenade reçoit ses athlètes.

Fierté et jubilation à la Grenade, alors qu’une cérémonie d’accueil et un cortège de voitures ont été organisés ce week-end pour les athlètes olympiques de la Grenade qui ont récemment participé aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Lindon Victor a remporté le bronze au décathlon, Anderson Peters a remporté le bronze au lancer du javelot et Kirani James a terminé cinquième de la finale du 400 mètres. La sprinteuse Halle Hazzard ainsi que les nageurs Tilly Collymore et Zachary Gresham ont été récompensés pour leurs efforts.

Le Premier ministre Dickon Mitchell a félicité les athlètes olympiques d’avoir inspiré les générations futures de Grenadiens, déclarant qu’ils avaient rendu leur pays fier.

“Notre nation a une immense dette de gratitude envers vous, en particulier à ce moment de notre existence où, alors que nous célébrons notre 50e anniversaire en tant que nation indépendante, une grand-tante nommée Beryl nous a porté un coup très dur”, a déclaré M. Mitchell.

Lors de la réception, Kirani James, triple médaillé olympique et quadruple finaliste olympique, a remercié le public pour son soutien. Il a déclaré qu’il faisait cela depuis un certain temps maintenant et que le soutien n’avait jamais faibli. James a déclaré que cela signifiait beaucoup pour lui de participer à ses quatrièmes Jeux olympiques et d’avoir toujours ce sentiment de joie qui le motive à représenter son pays.

Anderson Peters, médaillé de bronze au javelot, a remercié toute la nation de lui avoir permis de représenter le pays. Il a déclaré : “Peu importe la région du monde où l’on se trouve en tant qu’athlète, c’est à la maison que se trouve le cœur.

Le médaillé de bronze du décathlon, Lindon Victor, a déclaré que c’était un plaisir de représenter la Grenade et de la faire connaître une fois de plus. Il a ajouté que l’accueil réservé aux athlètes avait été bien reçu.

J’aime ça : J’aime chargement…