GROS-MORNE : ALLER DE L’AVANT

Une tribune de Francis CAROLE

À l’initiative d’une vingtaine d’organisations syndicales, politiques, professionnelles et de collectifs, le Grand meeting d’information pour une unité martiniquaise, ce vendredi 23 août, au Marché du Gros-Morne, a connu un franc succès, tant par la participation (pas loin de 300 personnes) que par la qualité des interventions.

Les organisations anticolonialistes de Kanaky, de Guyane et de Guadeloupe, par leur présence physique ou à travers de messages, avaient tenu à manifester leur engagement à nos côtés.

Ce rassemblement avait pour ambition de faire le lien entre les combats populaires que nous devons mener collectivement en Martinique(démantèlement des services publics, vol des terres, répression contre les travailleurs de la santé membres de l’UGTM et Hervé PINTO, misère sociale et superprofits de certains.:.) et les grandes causes internationales ( Kanaky, Palestine, Congo…).

Une même urgence relie toutes ces luttes et leur donne leur cohérence : la décolonisation, la justice, la dignité des peuples.

La motion finale de ce meeting, votée à l’unanimité, précise les grands axes des mobilisations qui seront organisées dans la période qui vient (voir ci-après).

Chacun a ressenti à quel point il était indispensable de faire front pour agir efficacement, redonner confiance à notre peuple et changer la situation en Martinique. L’enthousiasme est présent. La construction d’une unité populaire crédible et durable exige cependant des conditions incontournables :

1-la définition d’une plateforme commune et collectivement assumée;

2-l’élaboration collective des stratégies et méthodes de lutte;

3-le respect mutuel entre les organisations et militant.e.s;

4-le respect scrupuleux des décisions et procédures arrêtées ensemble;

5-la volonté commune d’associer le peuple martiniquais aux débats, aux décisions et à l’organisation des luttes.

Nul doute que nous saurons aller de l’avant.

Francis CAROLE

MARTINIQUE

Samedi 24 août 2024

🟨Les organisations signataires de l’appel au Grand Meeting :

ANLOT LARÈL POU LAVI* REZISTANS/AOP/CGTM-FSM/CNCP-APAL/CNR/DJÉRIEZ SÉSÉ/GRS/K13J20/KJM/MARTINIQUE NOUVELLE CONCEPTION/MIM/MIR/MPREOM/ORGAPEYI/PALIMA/PCM/PEYI A/PKLS/UGTM.

🟨MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES PARTICIPANT.E.S AU MEETING DU 23 AOÛT

Les participant.e.s au meeting du vendredi 23 août 2024, au marché du Gros Morne « Pour une unité martiniquaise de résistance, en lyannaj avec Lagwadloup, Lagwiyan, Lakanaky

✅ont prit acte :

▫️de l’extrême dégradation de la situation de notre pays en matière de services publics, (école, santé);

▫️de la poursuite de la déportation en France des lauréats aux concours d’enseignement même quand il existe sur place des postes qui pourraient les accueillir;

▫️de la radiation arbitraire, sans aucune faute professionnelle, de 6 personnels soignants du CHUM, tous membres de l’UGTM santé, dont ils exigent la réintégration;

▫️du développement de la misère sociale, des bas revenus, du chômage, de la précarisation de la situation de nos aînés, de l’expatriation massive de notre jeunesse ou encore de la vie chère au bénéfice d’un surprofit structurel des grands groupes capitalistes;

▫️du vol en bande organisée des terres martiniquaises, ce en toute impunité, voire au prix de la persécution des victimes;

▫️du sort ignominieux fait à Hervé PINTO, condamné à 30 mois de prison dont 20 fermes et à 170 000€ d’amende de dommages et intérêts aux prédateurs d’un terrain pourtant reconnu par la justice comme appartenant aux héritiers Grat dont Hervé PINTO défend depuis 25 ans les intérêts;

▫️du traitement insupportable infligé au peuple kanak qui, après avoir été rendu minoritaire dans son propre pays, est victime d’arrestations, d’assassinats, de déportations parce qu’il veut vivre souverainement sur la terre de ses ancêtres;

▫️de l’horrible génocide perpétré contre le peuple palestinien par l’État d’Israël, avec la complicité active des puissances impérialistes (Etats Unis, Union Européenne, France) qui, malgré des déclarations hypocrites, livrent des armes aux génocidaires.

✅Ils-Elles considèrent :

▫️que nous sommes toutes et tous tous concerné.e.s par ces manifestations de barbarie du système capitaliste, impérialiste, colonialiste, raciste et que «lè bab kanmarad-ou pri difé wouzé ta’w !»

▫️que l’heure est à l’unité de toutes les couches exploitées et opprimées de notre pays face à la maltraitance de l’État français;

▫️qu’il revient à toutes les organisations syndicales, politiques, associatives , à toutes-tous les élu.e.s se réclamant du peuple martiniquais de combattre la maltraitance de l’État français dans l’intérêt supérieur des travailleurs et du peuple martiniquais.

✅Ils-elles s’engagent à travailler à l’émergence d’un large front, sur la base d’une plate- forme de revendications martiniquaises portant sur les grands enjeux auxquels notre peuple est confronté aujourd’hui et permettant de préparer le futur de notre pays.

✅Ils-Elles affirment résolument qu’il existe bien un peuple martiniquais qui doit être reconnu comme tel, en dépit de la modification constitutionnelle française de mars 2003 niant cette réalité incontournable. En tant que peuple, nous jouissons du droit inaliénable à l’autodétermination et avons le devoir d’œuvrer à renforcer la conscience nationale martiniquaise au sein de notre population et en particulier au sein de notre jeunesse.

✅Dans l’immédiat, les participant.e.s au meeting du vendredi 23 août 2024, au Gros- Morne appellent tous-tes les Martiniquais-es à soutenir et participer aux actions suivantes:

▫️Mercredi 28 août 2024 à la rencontre unitaire proposée par Ansanm Pou Défann Lékol Matinik, , à 17h, à la maison des syndicats, pour analyser les conditions d’une rentrée scolaire marquée par la suppression de 119 postes;

▫️Samedi 31 août 2024, au rassemblement sur le terrain des héritiers Grat, au quartier Clouet aux Trois Ilets, pour affirmer notre solidarité avec Hervé PINTO et le Kolektif Jistis Matinik;

▫️la pétition-souscription de solidarité avec les six soignants membres de l’UGTM santé, scandaleusement radiés du CHUM, sans avoir commis aucune faute professionnelle.

✅Ils-Elles proposent enfin de commémorer ensemble les dates marquantes de l’histoire de notre pays et de la Caraïbe en tâchant d’y impliquer fortement notre jeunesse.

ANSANM ANSANM NOU KA LITÉ

ANSANM ANSANM NOU KA GENYEN.

MARTINIQUE mage-62054″ />















J’aime ça : J’aime chargement…