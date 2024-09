GUADELOUPE. Vie chère, gestion de l’eau, sécurité routière, conflit à EDF : le point du préfet Xavier Lefort

Dans un entretien accordé à Le Pige TV, Xavier Lefort, préfet de la Guadeloupe, a passé en revue les défis majeurs auxquels le territoire est confronté en cette rentrée. Des problématiques économiques à la gestion de l’eau en passant par la sécurité routière et le conflit social au sein d’EDF, il a apporté un éclairage détaillé sur la stratégie de l’État pour répondre à ces enjeux. Retour sur les grands points abordés.

La Vie Chère : Un Défi Partagé Entre Territoires

Le préfet a entamé l’entretien en soulignant l’importance du travail en collaboration avec ses homologues de Martinique et de Guyane pour faire face à la question de la vie chère, une problématique persistante dans les territoires d’outre-mer.

“Nous suivons très attentivement la situation avec mes collègues en Martinique et en Guyane,” a déclaré Xavier Lefort. Toutefois, il a insisté sur le fait que les solutions ne peuvent pas être trouvées en quelques réunions. “Penser régler le problème de la vie chère rapidement est prématuré,” a-t-il ajouté, rappelant les impacts fiscaux et économiques majeurs que cela implique. Pour Monsieur Lefort, un dialogue technique, constructif et opérationnel est nécessaire pour apporter des solutions durables. Ce dialogue, selon lui, devra se baser sur des données techniques que les autorités locales et le ministère des Outre-mer sont en train de rassembler.

Il est clair que la résolution de cette crise demande du temps et des efforts coordonnés, mais “dès que nous aurons ces avancées techniques, nous pourrons ouvrir un débat plus constructif en Guadeloupe,” a conclu le préfet sur ce sujet sensible.

La Gestion de l’Eau : Une Priorité Absolue

Sur la question de l’eau, un enjeu crucial pour la Guadeloupe, le préfet s’est montré rassurant bien que conscient des difficultés persistantes. Il a expliqué que des inquiétudes récentes concernant la comptabilité du Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement (SMGAG) avaient été prises en compte.

“Le préfet a des responsabilités en matière de contrôle budgétaire,” a-t-il rappelé, soulignant que les alertes qu’il a émises ont été entendues. “Nous avons un travail très important conduit par les équipes du président Francisque avec son directeur général délégué pour remettre les choses en ordre.” Si Monsieur Lefort se dit “pas inquiet,” il précise que la situation est suivie de très près, car il s’agit d’une responsabilité de l’État de s’assurer que la comptabilité des collectivités est bien tenue.

Quant aux investissements pour améliorer les infrastructures d’eau, le préfet a réitéré l’engagement fort de l’État, de la région et du département dans un plan d’investissement massif : “Au début du mois d’août, nous avons présenté un plan d’investissement qui est notre priorité absolue sur les dix-huit prochains mois.” Ce plan doit permettre une sortie de crise rapide et durable, en dépit des difficultés structurelles qui ont caractérisé le SMGAG depuis sa création.

Le Conflit Social à EDF : Vers une Solution Technique

Interrogé sur la grève au sein d’EDF, Monsieur Lefort a tenu à rester mesuré, rappelant que des discussions sont en cours sous l’autorité du directeur de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

“Je fais confiance aux parties prenantes pour que les questions restantes soient réglées rapidement,” a-t-il déclaré. Le préfet a souligné que les négociations entamées en février 2023 avaient déjà permis des avancées significatives. Selon lui, les sujets encore sur la table sont principalement d’ordre technique et devraient être résolus si la bonne volonté est au rendez-vous. “Je n’imagine pas que nous nous retrouvions dans la même situation qu’il y a un an et demi,” a-t-il ajouté, se montrant confiant quant à une issue rapide du conflit.

L’Économie Guadeloupéenne : Une Lueur d’Optimisme

Sur le plan économique, le préfet a livré un constat globalement positif, tout en appelant à la prudence.

“Les déterminants économiques sont bons,” a-t-il déclaré, citant notamment l’augmentation du chiffre d’affaires des entreprises et une amélioration, même légère, de l’emploi. Cependant, Xavier Lefort n’a pas caché ses réserves, notamment concernant le secteur du bâtiment, où certaines inquiétudes subsistent.

Il a également mis en avant l’important soutien public à l’investissement en Guadeloupe : “Aujourd’hui, l’État, la région et le département engagent près de 500 millions d’euros par an pour soutenir l’économie locale.” Ce soutien massif, selon lui, offre un potentiel énorme que les acteurs économiques doivent saisir pour mener à bien des chantiers et des projets.

Néanmoins, le préfet a pointé du doigt des obstacles organisationnels et des retards de paiement qui affectent certaines entreprises, surtout celles ayant des problèmes de trésorerie. Il a assuré que des mesures étaient en cours pour améliorer ces délais, tout en rappelant que “la mise en œuvre de ce plan d’investissement massif est cruciale pour assurer la relance économique du territoire.”

Sécurité Routière : Un Combat Permanent

L’un des points les plus sensibles abordés par Xavier Lefort est la question de la sécurité routière. Le préfet a exprimé son inquiétude face au nombre d’accidents, notamment parmi les jeunes : “Les jeunes sont dramatiquement touchés. Il faut les former, les informer, et utiliser des moyens de communication qui les atteignent directement.”

Il a rappelé que les comportements à risque, tels que la conduite sans ceinture ou les dépassements dangereux, sont les principales causes des accidents de la route. Face à cette situation, le préfet s’est engagé à organiser de nouvelles assises de la sécurité routière et à intensifier les actions de prévention.

Enfin, il a annoncé le redéploiement des radars à partir de cette semaine. “Les radars ne sont pas la solution miracle,” a-t-il admis, mais ils jouent un rôle important en incitant les conducteurs à lever le pied. “Ils contribuent à la sécurité routière, même si ce n’est pas la seule solution,” a-t-il souligné.