Haïti. La Haitian bridge alliance dépose une plainte contre Trump et Vance

La Haitian bridge alliance dépose une plainte pénale contre Donald Trump et son colistier, le sénateur JD Vance

Ravensley Boisrond

La Haitian Bridge Alliance (HBA) a déposé une plainte pénale ce mardi 24 septembre 2024 devant le tribunal municipal de Springfield, dans l’Ohio, contre Donald Trump et JD Vance.

Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, et son colistier, le sénateur JD Vance, sont désormais confrontés à des accusations criminelles déposées par Guerline Joseph, dirigeante de l’organisation à but non lucratif Haitian bridge alliance (HBA).

Les accusations font suite à des rumeurs selon lesquelles Trump et Vance auraient déclaré que des immigrants haïtiens à Springfield, Ohio, seraient impliqués dans des actes de maltraitance d’animaux, y compris en prétendant qu’ils mangeaient des animaux de compagnie. Ces allégations ont été démenties par les responsables étatiques de Springfield.

“Comme l’a affirmé l’HBA au tribunal, au cours des dernières semaines, Donald Trump et JD Vance ont mené une campagne de dénigrement et de menace à l’encontre de notre communauté haïtienne. Ensemble, ils ont répandu et amplifié l’affirmation démentie que les immigrants haïtiens de Springfield abattent des animaux domestiques, y compris des chats et des chiens. L’accusation criminelle demande au tribunal d’affirmer la cause probable qu’ils ont commis des crimes multiples et de délivrer des mandats d’arrêt à l’encontre de Trump et de Vance,” peut-on lire dans un communiqué de la HBA.

Les accusations ont été déposées en vertu d’une loi de l’Ohio permettant aux citoyens privés d’engager des poursuites criminelles. Guerline Joseph, agissant au nom de la HBA, soutient que la diffusion de ces fausses rumeurs a entraîné des menaces et du harcèlement accrus à l’encontre de la communauté haïtienne locale, mettant à rude épreuve les ressources de la ville et créant un environnement hostile.

Les charges portées contre Trump et Vance incluent des infractions telles que fausses alertes, harcèlement téléphonique, intimidation aggravée et complicité. Joseph a souligné que ces accusations ont des conséquences significatives, engendrant une peur inutile et une division à Springfield. “Ces allégations mensongères mettent en danger des vies innocentes et doivent être traitées par le système judiciaire,” a-t-elle déclaré.

Actuellement, les charges sont examinées par le procureur de la ville de Springfield, le procureur du comté et le directeur juridique de la ville, qui détermineront s’il existe des motifs raisonnables pour poursuivre l’affaire.

Jusqu’à présent, Trump et Vance n’ont pas encore réagi publiquement aux accusations. Les rumeurs dont ils sont accusés ont été constamment réfutées par les responsables de la ville et de l’État, qui affirment qu’il n’existe aucune preuve soutenant ces allégations concernant les immigrants haïtiens.

La communauté haïtienne locale a exprimé ses inquiétudes face à l’attention négative et à l’hostilité générées par ces rumeurs. Joseph et d’autres leaders communautaires estiment que la diffusion de ces allégations a marginalisé davantage la population haïtienne à Springfield, contribuant à une atmosphère de peur et de discrimination.

Les responsables de la ville ont également reconnu que ces rumeurs ont mis à rude épreuve les ressources locales, avec des services de police et d’autres devant faire face à des tensions exacerbées liées aux allégations mensongères.

Selon le communiqué, la HBA est représentée par Subodh Chandra, un avocat spécialisé dans les droits civils basé dans l’Ohio.

