Haïti. La situation devient incontrôlable.

L’ampleur de la crise sécuritaire en Haïti, où la lutte contre les gangs reste un défi majeur pour le gouvernement et les forces de l’ordre

Échec de l’arrestation de “Barbecue”

Jimmy Chérisier, alias “Barbecue”, figure clé des gangs haïtiens et chef de la coalition Viv ansanm, a échappé de peu à une opération des forces de l’ordre dans son fief de Bas Delmas. L’intervention a cependant permis de neutraliser deux de ses lieutenants et de récupérer une arme abandonnée.

Violence persistante à Port-au-Prince

Les gangs contrôlent environ 80 % de la capitale, perpétrant des meurtres, des enlèvements et des violences de masse. La semaine dernière, au moins 150 personnes ont été tuées, et 20.000 ont fui leur domicile. Depuis le début de l’année, l’ONU rapporte plus de 4.500 décès liés à la violence.

Crise politique et transition

Alors que le pays reste sans président depuis l’assassinat de Jovenel Moïse en 2021, une instabilité politique persiste. Le Premier ministre Ariel Henry, démissionnaire en avril, a été remplacé par Alix Didier Fils-Aimé, qui s’est engagé à restaurer la sécurité et à organiser des élections, une première depuis 2016.

Implication internationale

Malgré l’intervention d’une mission multinationale conduite par le Kenya sous l’égide de l’ONU, la situation demeure critique, avec une influence limitée sur le terrain.

Ces événements illustrent l’urgence d’une réponse coordonnée et renforcée, tant au niveau national qu’international, pour endiguer l’influence des gangs et stabiliser le pays.

