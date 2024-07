Haïti perd Citibank, sa dernière banque internationale !

Le 9 juillet 2024, choc dans le secteur bancaire haïtien ! Citibank, présente dans le pays depuis près d’un demi-siècle, a annoncé son retrait sur le marché haïtien. La banque américaine justifie son départ par une baisse de l’activité internationale et une diminution de la demande pour ses services. Loin d’être anodine, cette décision soulève des inquiétudes quant à l’état de l’économie locale.

Citibank : fin d’une présence historique en Haïti

Citibank, dernière banque internationale encore active en Haïti, a invoqué des raisons économiques pour expliquer son départ. La crise économique et sécuritaire qui sévit depuis 2018 a rendu les investissements bancaires de plus en plus risqués et peu rentables. Enomy Germain, professeur d’économie à l’université d’Haïti, explique :

“C’est un pays qui a des difficultés inhérentes et qui n’arrive pas à maintenir les investissements en son sein.“

La fermeture de Citibank en Haïti, bien que symboliquement forte, ne devrait pas bouleverser le quotidien de la population. Cette institution financière, qui se classait avant-dernière parmi les huit banques commerciales du pays, ne détenait qu’une part de marché inférieure à 2%. Son activité était essentiellement focalisée sur les services aux entreprises, limitant ainsi l’impact direct sur les particuliers. Enomy Germain précise :

“Cette banque a servi exclusivement des entreprises et pas des individus haïtiens.“

Un (pas bon) signal pour les investisseurs étranger !

Le départ de Citibank s’inscrit dans une série de retraits d’institutions financières internationales d’Haïti. En février dernier, Finca, spécialisée dans les microcrédits, avait également mis fin à son contrat avec la Banque de la République d’Haïti après 35 ans de présence. Ces retraits successifs alimentent les rumeurs de faillites bancaires et renforcent les craintes quant à la stabilité économique du pays. Enomy Germain ajoute :

“Il y a des rumeurs de faillites bancaires et quand une banque laisse le pays, cela laisse croire que les rumeurs sont fondées.“

Une économie en crise !

La crise qui secoue Haïti a des répercussions profondes sur son secteur financier. Les banques, piliers de l’économie, se trouvent dans une position délicate. L’octroi de prêts, que ce soit aux entreprises ou aux particuliers, est devenu un exercice périlleux, tant les risques sont élevés dans le contexte économique et sécuritaire actuel du pays. L’annonce du retrait de Citibank du marché haïtien est un coup dur supplémentaire. Ce départ souligne les défis croissants auxquels Haïti est confronté pour attirer et retenir les investissements étrangers, pourtant cruciaux pour son développement économique. En somme, le retrait de Citibank d’Haïti représente bien plus qu’une simple fermeture de banque. Cela envoie en effet un message préoccupant aux investisseurs internationaux !

