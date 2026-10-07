Au Centre de santé de Jalousie, à Pétion-Ville, Nayra, âgée de 22 jours, repose dans les bras de sa mère, Michaelle Belizaire, en attendant sa consultation, raconte le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) dans un reportage.

Lorsque leur tour arrive, un soignant mesure le taux d’oxygène dans le sang de Nayra. L’examen prend moins d’une minute. C’est un geste de routine, mais l’accès aux soins courants est devenu de plus en plus difficile dans toute l’agglomération.

Des centres de santé sous pression

À travers Port-au-Prince, la violence armée a déplacé des familles, perturbé les services essentiels et limité les déplacements entre les quartiers. Jalousie, Kenscoff et Fermathe sont des zones montagneuses de l’arrondissement de Port-au-Prince.

À Kenscoff, au sud-est de la capitale, un véhicule blindé de la police est stationné devant le centre de santé. À l’intérieur, les années de sous-investissement sont visibles. La peinture s’écaille sur les murs humides, les équipements vieillissent et plusieurs pièces ne remplissent plus leur fonction initiale.

À Fermathe, le service de radiologie reste fermé. Les dossiers des patients sont conservés dans des piles de chemises en papier, tandis que l’humidité a endommagé les murs et les infrastructures.

Pourtant, les patients continuent de venir.

À Kenscoff, une infirmière prépare une prise de sang. À Jalousie, une autre prend en charge, l’une après l’autre, les mères qui attendent avec leurs jeunes enfants. Malgré les difficultés croissantes, les soignants continuent de prodiguer des soins.

© Nadia Todres / AVSI

Soutenir les services essentiels

Depuis avril 2026, l’association AVSI soutient quatre établissements de santé dans le département de l’Ouest : Jalousie, Kenscoff, Fermathe et le Centre hospitalier Sainte-Catherine Labouré. Cette action s’inscrit dans une réponse d’urgence multisectorielle financée par le Fonds humanitaire pour Haïti et mise en œuvre par un consortium dirigé par ACTED, avec Concern Worldwide et Solidarités International.

Ce soutien vise à maintenir les services tout en améliorant les conditions dans lesquelles les patients reçoivent des soins.

À Jalousie, les travaux prévus comprennent l’amélioration de l’entrée et de la salle d’attente, la reconstruction de la rampe d’accès et l’aménagement d’espaces supplémentaires pour mieux préserver l’intimité des patients pendant les consultations.

À Kenscoff, deux structures préfabriquées augmenteront la capacité du centre en accueillant une unité pédiatrique et des salles de consultation. La réhabilitation comprendra également des réparations.

À Fermathe, les rénovations porteront sur l’entrée, la maternité et le service de radiologie. Des équipements et des infrastructures de protection sont prévus pour permettre la reprise des services en toute sécurité.

Les établissements reçoivent également des médicaments et des équipements. Leur acheminement est devenu de plus en plus difficile, l’insécurité perturbant l’accès et les voies d’approvisionnement. Le 27 août, AVSI a livré des médicaments et des des produits de santé à l’Hôpital de Fermathe, contribuant à maintenir les services pour les communautés touchées par les violences récentes.

Le soutien s’étend également au-delà des établissements fixes. Des cliniques mobiles rejoignent les personnes qui rencontrent des difficultés d’accès aux soins, notamment les communautés touchées par les déplacements et l’insécurité. AVSI soutient la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë et modérée, ainsi que des services de prévention destinés aux femmes enceintes et allaitantes.

À la suite de la récente intensification des violences à Kenscoff, le programme a élargi son soutien aux ménages nouvellement touchés, en apportant une aide économique temporaire à 3.750 familles parmi les plus vulnérables, sur une période de trois mois.

Les soignants bénéficient également de formations complémentaires, tandis que les activités de nutrition, de protection et de sécurité alimentaire se poursuivent parallèlement aux services de santé.

AVSI/Nadia Todres

Ce que signifie rester ouvert

Les améliorations apportées aux infrastructures ont renforcé la qualité des soins et permettront, dans certains cas, d’élargir les services proposés.

Les femmes qui viennent pour des consultations prénatales n’attendent plus sous des toits qui fuient. Les examens disposent de davantage d’espace, les services de diagnostic fonctionnent et les médicaments sont disponibles lorsqu’ils sont nécessaires.

À Kenscoff, ces améliorations signifient un espace dédié aux enfants qui reçoivent des soins et, à Fermathe, la réouverture d’un service de radiologie resté silencieux pendant des années.

Pour Michaelle, cela signifie qu’elle pourra peut-être revenir un jour avec Nayra dans un établissement plus facile et plus sûr d’accès.

Les soignants pourront retrouver de meilleures conditions de travail pour continuer à servir leurs communautés.

Pour les personnes qui arrivent chaque matin, ces améliorations signifient quelque chose de simple, mais d’essentiel : les portes restent ouvertes et quelqu’un est là pour les accueillir, grâce au généreux soutien des donateurs du Fonds humanitaire pour Haïti.

NOTE : Les photos et témoignages de ce reportage ont été recueillis en juin 2026. Depuis, la situation sécuritaire à Kenscoff s’est considérablement dégradée, avec des attaques répétées de groupes armés. Celle survenue dans la nuit du 23 au 24 août aurait fait plus de 47 morts, 22 blessés, 50 personnes enlevées et plus de 4.200 déplacés. Malgré cette dégradation, les quatre établissements soutenus par AVSI étaient toujours opérationnels au 1er octobre 2026.