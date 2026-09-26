Plus de 800 délégués de 40 pays pour la Semaine caribéenne de l’agriculture en Jamaïque

Organisé par le Secrétariat de la Communauté caribéenne (CARICOM), le gouvernement jamaïcain et des partenaires régionaux, cet événement marquant se tiendra à l’Ocean Coral Spring Resort, dans la paroisse de Trelawny.

La CWA 2026 se déroule sous le thème « Le nouveau visage des systèmes alimentaires caribéens », reflétant quatre piliers : la sécurité alimentaire, l’agro-industrie, les technologies intelligentes face au climat et l’expansion des exportations.

« Alors que nous nous réunissons en Jamaïque pour célébrer le vingtième anniversaire de la Semaine caribéenne de l’agriculture, un événement marquant, nous mettrons en lumière les réalisations de notre région, renforcerons les partenariats autour d’intérêts communs, échangerons des connaissances techniques et des pratiques exemplaires afin d’améliorer la productivité agricole et promouvrons l’innovation et l’adoption de technologies », a déclaré la secrétaire générale de la CARICOM, Mme Carla Barnett, dans un message marquant la Semaine caribéenne de l’agriculture 2026. « Nous prévoyons que la mise en réseau des parties prenantes catalysera les opportunités d’investissement qui accéléreront la transformation des systèmes alimentaires caribéens. »

Le Premier ministre de la Jamaïque, le très honorable Dr Andrew Holness, prononcera le discours d’ouverture dimanche, après des visites de terrain et d’autres activités préliminaires. Cette cérémonie sera également l’occasion du lancement officiel du Plan national de développement agricole de la Jamaïque et de la remise des prix 2026 : Jeune agriculteur de l’année de la CARICOM, Agriculteur de l’année des ministres de l’Agriculture de la CARICOM et lauréat du concours vidéo « Je suis l’agriculture » ​​de la CARICOM, destiné aux lycéens.

Le programme comprend plus de 70 sessions techniques et cinq séances plénières de haut niveau réparties sur six jours. L’une de ces séances, organisée par le Secrétariat de la CARICOM, portera sur le thème « Transformer les systèmes alimentaires régionaux : plaidoyer pour une accélération de la Vision 25 d’ici 2025 + 5 ». La session ministérielle de haut niveau vise à renforcer la visibilité et le soutien apportés aux initiatives de mise en œuvre nationales et régionales ; à approfondir la compréhension des progrès accomplis, des contraintes et des opportunités offertes par le cadre de la Vision 25 d’ici 2025 + 5 ; et à consolider la collaboration régionale et la coordination des politiques.

La délégation à la CWA comprendra des ministres de l’agriculture et de la pêche régionaux et internationaux, des décideurs politiques, des agriculteurs, des pêcheurs, des représentants du secteur privé, des chercheurs, des partenaires au développement et des jeunes. En marge des sessions, la semaine proposera des visites de terrain présentant les systèmes de production, les technologies et les opérations agroalimentaires jamaïcaines, une exposition et un salon commercial, un village de jeunes, des opportunités d’affaires interentreprises et des réunions bilatérales.

La semaine se termine le vendredi 2 octobre par la 127e réunion spéciale du Conseil du commerce et du développement économique (COTED) consacrée à l’agriculture.

Transformer les systèmes alimentaires caribéens

Durant ces six jours, les acteurs du secteur agricole auront l’occasion de renforcer leur collaboration, d’examiner les défis communs et d’identifier des pistes concrètes pour le développement agricole régional.

Le programme mettra particulièrement l’accent sur :

Sécurité alimentaire et production régionale : faire progresser la Vision 25 x 25 + 5 – l’initiative de la Région en matière de sécurité alimentaire – et renforcer la capacité de la Région à accroître sa production et à réduire sa dépendance aux importations alimentaires.

Agroalimentaire et investissement : explorer les possibilités de mobiliser les investissements du secteur privé, de renforcer les chaînes de valeur agricoles et d’élargir l’accès aux marchés.

Résilience climatique et technologie : examen de l’agriculture climato-intelligente, de l’agriculture numérique, de l’intelligence artificielle et d’autres technologies susceptibles de renforcer la résilience et la compétitivité des systèmes alimentaires.

Développement du commerce et des exportations : lever les obstacles au commerce intra-régional, notamment le transport maritime et la logistique, les exigences sanitaires et phytosanitaires, les infrastructures et les liens de la chaîne de valeur.

Pêche et aquaculture : Faire progresser les discussions sur la pêche durable, le développement de l’aquaculture et la contribution de l’économie bleue à la sécurité alimentaire et économique régionale.

Jeunesse et femmes dans l’agriculture : mettre en lumière le rôle des jeunes et des femmes dans la promotion de l’innovation, de l’entrepreneuriat et de la transformation des systèmes alimentaires caribéens.

Informations complémentaires

Les parties prenantes intéressées à participer à la 20e Semaine caribéenne de l’agriculture sont encouragées à s’inscrire et à accéder au programme et aux informations complémentaires sur www.cwa2026.caricom.org .

À PROPOS DE LA SEMAINE DE L’AGRICULTURE DES CARAÏBES

La Semaine caribéenne de l’agriculture est l’événement phare du calendrier agricole régional. Organisée par les États membres et associés de la CARICOM, cette manifestation itinérante comprend des séminaires, des réunions importantes, une réunion spéciale du Conseil du commerce et du développement économique, ainsi qu’une exposition et un salon professionnel. La Semaine caribéenne de l’agriculture a été conçue par l’Institut interaméricain de coopération agricole (IICA) afin de placer l’agriculture et le monde rural au cœur des initiatives d’intégration régionale.