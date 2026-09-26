Les pays des Caraïbes élaborent un plan d’action pour inciter le Royaume-Uni à réparer les préjudices liés à l’esclavage.

Les pays des Caraïbes élaborent un « plan d’action » à plusieurs volets, assorti d’options juridiques, pour inciter le Royaume-Uni à négocier un accord de réparations pour l’esclavage s’étalant sur plusieurs décennies, ont déclaré des responsables lors d’une conférence sur les réparations.

Les dirigeants de la région espèrent que le Royaume-Uni acceptera des négociations ciblées et constructives lors des prochains sommets du Commonwealth et de l’ONU, mais ils sont prêts à porter l’affaire devant les tribunaux internationaux si la Grande-Bretagne continue de refuser les options diplomatiques.

Plus tôt ce mois-ci, un porte-parole d’ Andy Burnham a réitéré la position de longue date du gouvernement britannique selon laquelle « le Royaume-Uni ne verse pas et ne versera pas de réparations ».

Ralph Gonsalves, ancien Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, a déclaré que la Conférence régionale de la CARICOM sur les réparations , qui s’est tenue cette semaine à la Barbade en présence de la Commission des réparations de la CARICOM (CRC), était essentielle pour parvenir à une stratégie commune visant à amener le Royaume-Uni à la table des négociations. M. Gonsalves est aujourd’hui un aîné et conseiller de la Campagne pour la réparation , un mouvement social qui milite pour la justice réparatrice.

Il a déclaré que l’esclavage s’était déroulé sur des siècles et que les réparations devaient être réalistes et échelonnées sur plusieurs décennies. « Nous avons besoin d’un plan concret et multigénérationnel », a-t-il affirmé.

Concernant les options juridiques offertes aux Caraïbes, Gonsalves a contesté les arguments selon lesquels la Grande-Bretagne n’aurait pas violé les lois historiques pendant l’esclavage transatlantique, ajoutant que la signature par le Royaume-Uni des conventions contemporaines de l’ONU avait établi une obligation juridique contraignante en matière de justice réparatrice.

« Le fait est que les conséquences de l’esclavage relèvent pleinement de la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qui oblige les États à contribuer à remédier aux conséquences du génocide des autochtones et de l’esclavage », a déclaré Gonsalves.

Des recherches révèlent que la richesse issue de la traite négrière était profondément ancrée dans le système financier britannique. En savoir plus

En mars dernier, 123 nations ont adopté une résolution historique de l’ONU qualifiant l’esclavage de crime le plus grave contre l’humanité . Le Royaume-Uni figurait parmi les pays européens qui se sont abstenus lors du vote. Cependant, le mois dernier, un comité de l’ONU sur l’élimination de la discrimination raciale a déclaré que les pays étaient juridiquement tenus d’envisager des réparations pour la traite transatlantique des esclaves et de prendre d’autres mesures pour lutter contre les conséquences persistantes de la discrimination raciale.

David Comissiong, vice-président du Groupe de travail national de la Barbade sur les réparations, a déclaré que les nations caribéennes envisageaient « plusieurs stratégies juridiques ».

« La Jamaïque a tenté de s’engager auprès du système judiciaire national britannique, le Conseil privé – c’est une stratégie », a-t-il déclaré, ajoutant que saisir la Cour internationale de Justice pour obtenir un avis consultatif était une autre option.

Le professeur Sir Hilary Beckles, président de la CRC, a déclaré que les réparations étaient une question de justice, ajoutant que les pays de la région avaient été contraints de créer des démocraties viables « à partir du chaos » du colonialisme, dont les effets se font encore sentir aujourd’hui.

« Lorsque la Jamaïque a présenté sa pétition au Royaume-Uni, nous avons dû insister sur le fait que, lors de son indépendance en 1962, 80 % des Noirs jamaïcains étaient analphabètes. Après 300 ans de colonisation britannique, le pays accédait à l’indépendance avec un taux d’analphabétisme de 80 %. Comment construire une nation moderne, et encore moins une économie compétitive, avec un tel taux d’analphabétisme ? »

S’exprimant lors de la conférence, Mia Mottley, la Première ministre de la Barbade, a déclaré que les Caraïbes n’avaient « aucune intention de ruiner qui que ce soit ».

« Mais nous avons soif de justice », a-t-elle déclaré.

Plus tôt cette année, la Barbade a commandé un rapport qui a démontré que la Grande-Bretagne avait volé 25 millions d’années de vie et de travail par le biais de l’esclavage dans le pays.

Elle a ajouté : « Le gouvernement britannique a mis près de 200 ans à rembourser la dette contractée lorsqu’il a versé 20 millions de livres sterling aux propriétaires d’esclaves. » Mottley a souligné que l’Allemagne avait versé 95 milliards de dollars (71 milliards de livres sterling) à la communauté juive en raison des horreurs de l’Holocauste.

Mottley a déclaré qu’elle ne voulait pas que « quiconque minimise le fait que dans ce pays, que j’ai l’honneur de diriger, depuis la colonisation en 1627, il y a 400 ans l’année prochaine, pendant 211 ans, et non six, les gens ont été traités comme du bétail ».

« S’ils osaient parler ou faire des choses déplaisantes, leur vie et leur intégrité physique étaient mises en danger. Les preuves sont claires. Ce qui manque, c’est la volonté », a-t-elle déclaré.