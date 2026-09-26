L’OPS et la CARPHA réunissent 10 pays et territoires des Caraïbes afin d’harmoniser la surveillance des virus respiratoires dans la région.

Pendant plusieurs jours, les participants ont assisté à des présentations techniques, à des discussions au niveau national et à des exercices pratiques couvrant l’ensemble du cycle de surveillance — de la sélection des sites sentinelles et du prélèvement d’échantillons à la définition des seuils épidémiques, en passant par la production de rapports sur les tableaux de bord et l’évaluation des risques multi-sources.

Une approche partagée face à une vulnérabilité partagée

Les petits États insulaires en développement des Caraïbes sont confrontés à des défis particuliers en matière de surveillance des virus respiratoires : des populations réduites et dispersées sur plusieurs îles, des volumes d’échantillons de laboratoire limités et, dans la plupart des pays participants, l’absence de centre national de la grippe. L’atelier visait à aider ces pays à adopter une approche commune et uniforme de la surveillance malgré ces contraintes, afin que les données recueillies au niveau national puissent également être interprétées et exploitées au niveau sous-régional. Le Dr Rondy a souligné qu’une approche uniforme de la surveillance – et la capacité de partager et de mutualiser les données au-delà des frontières – permet aux pays de la région de comprendre plus rapidement la situation sur leur territoire et d’agir en conséquence.

« Cela permettra aux différents pays de cette région de comprendre beaucoup plus rapidement la situation sur leur territoire et de prendre des mesures pour prévenir la circulation des virus respiratoires, préparer leurs systèmes de santé à gérer les pics d’activité et, au final, réduire la morbidité et la mortalité liées aux virus respiratoires. »

— Marc Rondy, conseiller régional, épidémiologie des pandémies et des maladies à potentiel épidémique, OPS/OMS

Leah-Mari Richards, chef de la coordination du programme sous-régional Caraïbes de l’OPS/OMS, s’adresse aux participants lors de l’ouverture de l’atelier.

Positionner les Caraïbes pour la sécurité sanitaire régionale

Leah-Mari Richards, chef de la coordination des programmes sous-régionaux pour les Caraïbes à l’OPS/OMS, a souligné l’importance stratégique de la collaboration entre le Bureau régional et les institutions de la CARICOM, notamment la CARPHA, pour renforcer la sécurité sanitaire régionale. Mme Richards a lié l’atelier aux enseignements tirés de la pandémie de COVID-19, insistant sur la nécessité pour les épidémiologistes et les techniciens de laboratoire de rester vigilants, préparés et rigoureux dans la collecte des données.

« La surveillance des virus respiratoires, comme nous le savons tous, est un enjeu majeur de santé publique, particulièrement depuis la pandémie de COVID-19. Nous souhaitons que les épidémiologistes et les techniciens de laboratoire soient pleinement conscients de la nécessité de rester vigilants, d’être parfaitement préparés et de documenter les données pertinentes qui leur permettront d’analyser les tendances et de détecter les anomalies. Dans le cadre de notre collaboration avec la CARICOM pour mieux préparer la région des Caraïbes aux menaces émergentes, actuelles et futures, nous devons veiller à ce que les pays soient pleinement préparés à analyser la situation, à réagir et à protéger leurs populations. »

— Leah-Mari Richards, Chef de la coordination du programme sous-régional Caraïbes, OPS/OMS

Dans le cadre du programme technique de l’atelier, les participants visitent les installations de laboratoire qui prennent en charge le diagnostic des virus respiratoires.

Fondé sur des conseils techniques partagés

Le contenu de la formation a été élaboré autour des directives techniques de l’OPS pour la surveillance de routine des virus respiratoires dans les Amériques (2026) et du guide de l’OMS sur l’évaluation de la gravité de la pandémie de grippe (PISA), 2e édition (2024), offrant ainsi à tous les pays et territoires participants une base technique commune pour la sélection des indicateurs, la définition des seuils et la communication des résultats.

Les sessions alternaient de brèves présentations techniques et des discussions ancrées dans les systèmes nationaux des participants, suivies d’exercices interactifs construits autour d’un scénario commun reflétant les réalités auxquelles la plupart des pays des Caraïbes sont confrontés : dispersion géographique, contraintes liées à la chaîne du froid et seuils établis sur la base de données historiques limitées. Les résultats de ces exercices devraient alimenter l’élaboration d’une annexe spécifique aux Caraïbes aux directives techniques de l’OPS, prolongeant ainsi la portée de l’atelier au-delà de ses murs.

En parallèle de l’atelier, une formation pratique de quatre jours s’est déroulée au Laboratoire de microbiologie médicale de la CARPHA, axée sur le diagnostic moléculaire de la grippe. Les participants ont parcouru l’ensemble du processus diagnostique, de l’extraction manuelle et automatisée des acides nucléiques à la mise en place du test RT-PCR en temps réel sur la plateforme QuantStudio Dx. Ils ont ainsi acquis les compétences nécessaires pour interpréter les courbes d’amplification, les valeurs Ct et les contrôles du test, et pour résoudre les problèmes liés aux résultats invalides ou inhibés. La formation a également initié les participants aux tests de dépistage des virus respiratoires autres que la grippe et leur a permis de se familiariser avec les plateformes de diagnostic avancées de plus en plus utilisées dans les laboratoires de santé publique des Caraïbes, notamment les systèmes d’extraction automatisés tels que KingFisher et QIAcube, et les plateformes de tests moléculaires sur cartouches comme FilmArray, MolBio et GeneXpert. L’objectif de cette formation était de permettre aux participants d’acquérir non seulement des compétences techniques, mais aussi la capacité d’appliquer directement leurs connaissances dans leurs propres laboratoires, renforçant ainsi les capacités de diagnostic de la grippe et la surveillance des maladies respiratoires dans leurs pays respectifs, bien après la fin de la formation.

De manière générale, cet atelier s’inscrit dans le cadre d’une collaboration continue entre le Programme sous-régional des Caraïbes de l’OPS et la CARPHA visant à renforcer les capacités essentielles de la région en vertu du Règlement sanitaire international (RSI) et à soutenir la détection précoce des menaces respiratoires et autres menaces émergentes dans les États membres de la CARICOM.