L’IA pourrait stimuler l’économie latino-américaine et caribéenne de 5,1 % en dix ans, mais les salaires pourraient baisser, selon la BID.

Le rapport phare de la BID pour 2026, attendu en novembre, estime que la production économique régionale pourrait n’augmenter que de 0,3 % en cas d’adoption limitée de l’IA et de faibles gains de productivité. Les salaires pourraient progresser de 2,3 % à 5,3 % si les travailleurs se tournent vers des emplois dans les secteurs en expansion, mais chuter de 13,5 % à 20,9 % dans le cas contraire.

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La BID est le plus important bailleur de fonds pour le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes et compte 48 pays membres, dont 26 membres emprunteurs dans la région.

Le président de la BID, Ilan Goldfajn, a également plaidé pour un renforcement des financements, la mise en place de contrats d’achat à long terme et l’instauration de prix minimaux afin de soutenir les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques. Il a affirmé que les minéraux produits dans le respect des conditions de travail et de l’environnement devaient être distingués de ceux produits sans ces garanties et a qualifié le prix minimum pour les acheteurs de « club d’acheteurs ».

Lundi, lors d’une réunion à huis clos, Goldfajn a discuté d’intelligence artificielle et de minéraux critiques avec des dirigeants régionaux, notamment les chefs d’État du Chili et de l’Uruguay, ainsi qu’avec des représentants d’Alphabet, de Meta et d’Anthropic. Dans une interview accordée avant cette réunion, il n’a donné aucun détail sur le fonctionnement de ce club ni sur le mécanisme de fixation des prix, sur les participants potentiels ni sur un éventuel soutien financier de la BID.

Ajoute des détails sur la réunion au paragraphe 5, et précise la période dans le titre.

Reportage de Rodrigo Campos à New York ; Édition de David Gregorio

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