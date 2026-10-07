Le festival Saint Lucia Jazz & Arts a été nommé festival de musique de l’année.

Ce prix salue l’impact du festival sur la musique, la culture et le divertissement caribéens. Il témoigne également de l’attrait de l’événement pour les visiteurs internationaux et de la visibilité qu’il offre aux artistes régionaux et saint-luciens.

Le président de l’Office du tourisme de Sainte-Lucie et du festival de jazz, Thaddeus M. Antoine, a qualifié cette récompense de moment décisif et triomphal pour Sainte-Lucie.

« Cela confirme que notre culture est l’une de nos plus grandes forces, capable d’unir notre peuple, d’inspirer la région et de porter l’esprit de notre île sur la scène internationale », a-t-il déclaré. « Nous saluons la vision, le talent et le dévouement de tous ceux qui continuent de faire rayonner la musique et la créativité de Sainte-Lucie. »

Depuis sa création en 1992, le Festival de Jazz et des Arts de Sainte-Lucie est passé d’un événement centré sur le jazz à une vaste célébration de la musique, des arts visuels, du théâtre, de la danse, de la mode, de la gastronomie et de la culture sainte-lucienne. Aujourd’hui, il réunit des artistes internationaux de renom, des talents régionaux et des artistes locaux dans différents lieux et communautés de l’île.

Ce prix récompense les efforts conjugués des organisateurs, des sponsors, des artistes, des professionnels créatifs, des partenaires communautaires, des vendeurs, des bénévoles, des prestataires de services et des soutiens du festival.

La couverture médiatique internationale a également contribué à faire connaître le festival à un public plus large et encourage les voyageurs à découvrir par eux-mêmes la musique, la culture et les communautés de Sainte-Lucie.

Le Festival de jazz et des arts de Sainte-Lucie revient du 30 avril au 9 mai 2027.