Monsieur le Président,

Vous serez, dans les prochains jours, en visite officielle dans notre pays, la Martinique. C’est avec le respect dû à votre fonction et dans un esprit de dialogue et de responsabilité républicaine que nous vous recevrons, afin d’aborder des sujets d’une importance majeure, notamment les enjeux économiques et sociaux.

Mais il serait irresponsable, voire lâche de ma part, de ne pas vous alerter sur une exigence absolue, à la hauteur de la catastrophe que nous traversons depuis de nombreuses années : l’explosion du narcotrafic et de la criminalité armée.

Notre pays est en train de basculer dans l’horreur. Et ce qui devrait terrifier la République tout entière, c’est qu’aujourd’hui, en Martinique, personne ne peut plus avoir la certitude de revoir vivant celui qu’il a embrassé le matin.

Chez nous, la mort ne frappe plus seulement aux portes de la criminalité. Elle surgit au détour d’une rue, au milieu d’une journée ordinaire, dans ces instants où l’on ne devrait avoir d’autre préoccupation que de vivre.

Trente homicides depuis le début de l’année 2026, dont vingt-neuf par arme à feu, après un bilan déjà catastrophique en 2025 avec quarante homicides dont 34 par armes à feu.

Les victimes ne sont plus seulement des noms dans les journaux. Elles sont le reflet de nos propres vies : un père, un voisin, un collègue, un enfant que quelqu’un attendait à la maison. Désormais, à chaque nouveau drame, chacun comprend que le prochain nom annoncé pourrait être celui d’un être aimé.

La mort n’est plus seulement une tragédie que l’on déplore. Elle est devenue une éventualité que l’on redoute pour soi et pour les siens, la banalisation s’installe.

Monsieur le Président, je vous le dis avec toute la gravité que commande la situation : venir en Martinique sans annoncer de décisions exceptionnelles face à une situation elle-même exceptionnelle serait perçu comme un déni de responsabilité, dans des circonstances dramatiques auxquelles l’État ne peut se dérober.

Nous n’attendons plus seulement de la compassion. Nous attendons des actes.

Des renforts durables, une lutte sans concession contre les trafics d’armes, une surveillance drastiquement renforcée de nos côtes, le démantèlement des réseaux criminels et des engagements assortis de moyens, de délais et de résultats.

Nous exigeons également un dispositif exceptionnel, de type Vigipirate, spécifiquement consacré à la lutte contre les trafics d’armes et le narcotrafic, mobilisant des moyens suffisamment puissants et coordonnés pour dissuader les trafiquants, combattre les circuits de blanchiment et mettre un terme au sentiment d’impunité : c’est un défi existentiel qu’il faut relever.

Nous sommes prêts.

Car, nous refusons que nos enfants héritent d’une terre où l’on apprend à regarder derrière soi avant même d’apprendre à regarder vers l’avenir. Je veux croire, Monsieur le Président, que vous partagez cette exigence fondamentale.

Car lorsqu’un peuple en vient à craindre davantage le prochain coup de feu qu’à espérer la prochaine décision de l’État, ce n’est plus seulement la sécurité qui s’effondre, c’est la confiance dans la République qui commence à mourir.

Bien cordialement,

(Mention manuscrite)

Fait le 24 Novembre 2026

Serge LETCHIMY

Président du Conseil exécutif de Martinique

Collectivité territoriale de Martinique

Rue Gaston DEFFERRE — CS 30137 — 97201 Fort-de-France, Martinique

Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10

Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

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