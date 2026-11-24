Schœlcher, Fort-de-France, Les Anses-d’Arlet et Les Trois-Îlets ont signé mercredi, à la préfecture, la charte « Plages sans déchet plastique ». Une démarche nationale, avec des engagements vérifiés par un jury et trois niveaux à atteindre.

« Il y a peu de communes aux Antilles qui se sont engagées dans cette démarche », note le préfet Étienne Desplanques. Il cite l’exemple de Gourbeyre, en Guadeloupe. Quatre communes martiniquaises s’y ajoutent, à leur initiative, via le contrat de baie de Fort-de-France. L’État les a accompagnées.

Dix-sept actions, trois niveaux

La charte compte 17 actions ; certaines communes en ont six, d’autres sept, indique Luc de Grandmaison, président du contrat de baie. « On va les encourager à aller au maximum des actions », ajoute-t-il.

Trois niveaux sont prévus, selon le nombre d’engagements tenus. Un jury vérifie régulièrement leur respect et la progression, détaille le préfet. Selon lui, Fort-de-France est déjà au niveau 2. L’objectif : plus de communes, qui atteignent peu à peu le niveau 3.

« C’est vraiment des choses très simples », explique-t-il. Le ramassage est souvent assuré par les agents communaux, « mais encore faut-il que ce ramassage soit raisonné », avec des outils qui ne perturbent pas l’environnement, en pensant aux tortues . Il évoque aussi le tri sur place et la sensibilisation des restaurateurs, pour éviter couverts et gobelets en plastique.

« Faire exemple »

À Schœlcher, le ramassage est déjà quotidien, précise le maire Daniel Chomet. La commune agit « par de l’éducation, par du matériel, mais aussi par une organisation de l’accès à nos plages ». « À l’horizon 2030, il y aura quasiment autant de matières vivantes dans les océans que de matières plastiques, assure-t-il. Ça doit interpeller nos consciences, même si nous ne sommes pas de grands producteurs à l’échelle du monde de matières plastiques. » La ville veut aussi inciter les acteurs économiques à réduire les usages du plastique. « C’est modestement une ambition que nous avons à Schœlcher de faire exemple. »

Un tableau de suivi

Choisi par le contrat de baie, le bureau d’études Nature et Développement a d’abord établi un diagnostic des 17 plages des quatre communes : poubelles, panneaux, autres dispositifs. Puis un atelier de concertation, pour élaborer avec elles un plan d’action, explique Yolie Théotiste, chargée d’études.

Le suivi reviendra surtout au contrat de baie, avec un tableau d’indicateurs : panneaux posés, actions de sensibilisation menées… Objectif : que les communes se réunissent chaque année, entre elles et avec d’autres, en Guadeloupe, à La Réunion ou dans l’Hexagone. Des panneaux, jusqu’au très grand format, ont été remis pour afficher la démarche à l’entrée d’une mairie ou d’une plage.

D’autres communes de Cap Nord ou du Sud rejoindront-elles la démarche ? « C’est tout ce que je souhaite en tant que bureau d’études », confie Yolie Théotiste.

Laurianne Nomel