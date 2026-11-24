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Que devient une proposition citoyenne une fois la convention terminée, la pétition déposée ou le questionnaire refermé ? C’est à cette question que le député du Finistère Erwan Balanant invite les pouvoirs publics à répondre dans son rapport remis le 4 novembre 2026 à Laurent Panifous, ministre chargé des Relations avec le Parlement.

Ses 24 mesures dessinent une règle simple : dire aux citoyens, avant de les solliciter, ce qu’ils peuvent encore changer et leur expliquer, après la décision, ce qui a été retenu, modifié ou écarté .

Prendre la parole n’est pas peser sur la décision

Depuis 2017, du Grand débat national aux conventions citoyennes sur le climat, la fin de vie et les temps de l’enfant, l’État a multiplié les occasions de prendre part au débat public. Pourtant, dans l’enquête menée par Toluna-Harris Interactive pour la mission auprès de 2 084 adultes en août 2026, près de six Français sur dix estiment que les contributions citoyennes ne sont pas suffisamment prises en compte indique le rapport Balanant. Ce chiffre mesure une perception, non la proportion de propositions restées sans suite. Mais la distinction importe aussi pour le décideur : comment convaincre qu’un avis a compté si personne ne peut retrouver la trace de son influence ?

Le droit de pétition illustre la difficulté.

Pour le citoyen qui en prend l’initiative, les obstacles se succèdent : franchir le seuil de signatures, convaincre les signataires d’accomplir les formalités d’authentification, puis, même après cet effort, ne pas avoir l’assurance que le texte sera examiné ou débattu . Le problème n’est pas qu’une pétition puisse être rejetée. C’est qu’une mobilisation puisse s’achever sans que ses auteurs sachent pourquoi leur demande n’a pas été discutée.

Avant le débat, préciser la règle ; après, expliquer le choix

Une première série de changements ne nécessiterait pas de nouvelle loi : publier chaque année un calendrier des grands débats, former élus et agents à la concertation, garantir l’accès à une information pluraliste et fixer par décret le principe d’une indemnisation des participants aux dispositifs nationaux . La proposition la plus concrète consiste à publier, avant chaque consultation, une note précisant son objet et son lien avec la décision à venir, puis à demander au décideur une réponse motivée (mesure n° 8 du rapport Balanant). Demander aux habitants s’il faut réaliser un projet n’est pas la même chose que leur demander comment en limiter les nuisances. Les deux débats sont légitimes ; encore faut-il annoncer lequel est ouvert.

La seconde étape passerait par la loi : pour chaque projet de loi, le gouvernement devrait expliquer dans l’étude d’impact pourquoi il a choisi de consulter les citoyens ou de ne pas le faire et, s’il les a consultés, rendre compte des suites données à leurs avis. La mission propose aussi d’assouplir les conditions d’examen des pétitions, d’associer les citoyens à l’évaluation des politiques publiques et de reconnaître aux participants des droits concrets : indemnisation, remboursement des frais et attestation opposable à l’employeur (rapport Balanant). Car une invitation adressée à tous n’offre pas à chacun la même liberté de répondre : pour un salarié qui ne maîtrise pas ses horaires, une journée de délibération pose d’abord la question de l’absence au travail.

À plus longue échéance, le député invite à ouvrir un chantier constitutionnel et à examiner des questions comme le mode de scrutin ou le droit de vote à 16 ans ; il s’agit de pistes de réflexion, non de réformes adoptées.

Nul besoin, en revanche, d’attendre une révision de la Constitution pour expliquer un arbitrage à ceux qui ont pris le temps de l’éclairer.

En Martinique, l’eau comme cas pratique

La consultation organisée en 2024 et 2025 pour préparer la politique de l’eau en Martinique offre un point de comparaison : 826 personnes y ont participé et 668 ont rempli le questionnaire jusqu’au bout, en plaçant notamment la limitation des fuites et la réutilisation de l’eau parmi leurs priorités (bilan de la consultation martiniquaise). Ces réponses ne valent pas mandat de toute la population. Elles posent néanmoins une question précise : un habitant qui a signalé les fuites peut-il retrouver, dans le programme finalement arrêté, ce que cette priorité a changé ?

Une restitution utile pourrait mettre en regard la demande exprimée, la décision prise, l’autorité qui en répond et l’échéance à laquelle les habitants pourront en vérifier l’exécution. Si une intervention est différée, l’explication compte autant que l’annonce : manque-t-il un financement, un diagnostic du réseau ou un accord entre collectivités ? La participation citoyenne n’exige pas que les élus donnent raison à tous. Elle exige qu’une fois la décision prise, chacun puisse comprendre pourquoi. Gdc