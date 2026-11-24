.

Naïma Moutchou annonce un troisième plan national associant collecte en mer et prise en compte sanitaire. Les modalités opérationnelles et financières restent attendues.

Changer le moment de l’intervention : telle est l’orientation présentée lundi 23 novembre par la ministre des Outre-mer devant les élus ultramarins réunis à Issy-les-Moulineaux, dans le cadre du Congrès des maires. Naïma Moutchou promet de présenter dans les prochains jours le plan Sargasses III.

La priorité annoncée consiste à collecter les algues en mer avant qu’elles n’atteignent les côtes. L’objectif est de limiter les conséquences des échouements et de la décomposition à proximité des habitations. Un volet sanitaire doit accompagner cette nouvelle organisation.

La ministre annonce également une hausse des financements, , le futur dispositif doit couvrir cinq domaines : la prévision, la collecte et le stockage, la valorisation, les conséquences sanitaires et sociales, ainsi que la coopération internationale.

Pour la Martinique, les annonces doivent maintenant se traduire en moyens identifiables et en calendrier. La présentation du plan permettra d’apprécier la répartition des responsabilités et les ressources effectivement mobilisées.