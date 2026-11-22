Adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 19 novembre, la proposition de loi renforçant la concurrence et la régulation économique outre-mer achève son parcours parlementaire. En s’attaquant notamment aux « marges arrière » et à l’opacité financière des acteurs dominants, le texte veut assainir la formation des prix dans les territoires ultramarins, même si ses effets en rayon ne seront pas immédiats.

C’est une nouvelle étape législative dans le dossier sensible du pouvoir d’achat en outre-mer. Le 19 novembre, les députés ont définitivement adopté la proposition de loi visant à renforcer le droit de la concurrence et la régulation économique dans les territoires ultramarins. Voté dans les mêmes termes qu’au Sénat — où le texte avait été initié par le sénateur Victorin Lurel et rapporté à l’Assemblée par Christian Baptiste —, le dispositif clôt la navette parlementaire avec un rare consensus.

Transparence comptable et surveillance accrue des monopoles

Pour corriger les déséquilibres structurels des marchés ultramarins, le texte muscle d’abord les outils de contrôle de l’État. Il prévoit des sanctions nettement alourdies — sous forme d’astreintes financières pouvant atteindre 1 000 € par jour — contre les entreprises qui ne déposent pas leurs comptes annuels. Parallèlement, la loi encadre l’opposabilité du secret des affaires face aux demandes des pouvoirs publics pour les sociétés régulées ou subventionnées.

Le texte abaisse également les seuils à partir desquels les opérations de rachat ou de rapprochement d’entreprises doivent être notifiées à l’Autorité de la concurrence, afin de mieux prévenir les situations de monopole ou de position dominante. Les prérogatives des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) sont quant à elles consolidées.

Comprendre et plafonner les « marges arrière »

Au cœur de la réforme figure l’encadrement expérimental des marges arrière. Dans la grande distribution, ce mécanisme désigne l’ensemble des sommes reversées par un fournisseur à une enseigne en dehors du simple prix d’achat inscrit sur la facture : ristournes de fin d’année (RFA), paiement pour une mise en avant en tête de gondole ou participation aux catalogues promotionnels.

Ce système entraîne rait un effet inflationniste mécanique : sachant qu’il devra reverser un pourcentage important en fin d’exercice, le fournisseur gonfle dès le départ son prix de vente initial au distributeur. La loi instaure donc un plafonnement expérimental (fixé par décret dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes) afin de limiter ces remises indirectes et d’inciter les fournisseurs à baisser directement leur prix facial.

Étape de formation du prix

(exemple d’un produit type) Sans plafonnement

(35 % de marge arrière) Avec plafonnement

(10 % de marge arrière) Revenu net souhaité par le fournisseur 2,00 € 2,00 € Prix facturé au distributeur (prix facial) 3,08 € 2,22 € Marge arrière reversée au distributeur 1,08 € (35 %) 0,22 € (10 %) Marge avant ajoutée en rayon 0,22 € 0,38 € Prix final payé par le consommateur (HT) 3,30 € 2,60 €

En limitant ce que l’enseigne peut récupérer « par derrière », le distributeur est contraint d’intégrer l’essentiel de sa rémunération dans sa marge avant (la différence visible entre le prix d’achat et le prix en rayon), directement exposée à la comparaison et à la concurrence entre enseignes.

L’aide au fret conditionnée à une baisse réelle

Sur le plan logistique, la loi élargit l’éligibilité de l’aide au fret aux produits de première nécessité. Toutefois, pour éviter que cette subvention publique ne soit absorbée par les intermédiaires, les entreprises bénéficiaires devront désormais justifier de sa répercussion effective sur les prix de vente proposés aux consommateurs.

Des effets attendus dans la durée

Si l’adoption de ce texte marque un signal politique fort, elle n’entraînera pas de baisse mécanique et instantanée des étiquettes dès le lendemain de sa promulgation. La mise en œuvre effective de l’expérimentation sur les marges arrière et des nouveaux contrôles dépend de la publication des décrets d’application et de la mobilisation des services de la répression des fraudes (DGCCRF) sur le terrain, tandis que le projet de loi porté par le gouvernement sur la vie chère doit poursuivre son propre parcours parlementaire.