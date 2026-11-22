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La coopération entre la Martinique et Sainte-Lucie franchit une nouvelle étape. Publié au Journal officiel le 18 novembre 2026, l’accord bilatéral relatif à la lutte contre les trafics de stupéfiants par voie maritime et aérienne est entré en vigueur le 1er novembre. Signé à Castries le 31 décembre 2025, il organise la surveillance et la poursuite des navires et aéronefs suspects dans les espaces relevant des deux États.

L’enjeu est de faciliter la continuité des opérations dans le canal de Sainte-Lucie. Avec l’autorisation préalable des autorités du pays voisin, les moyens français ou saint-luciens peuvent pénétrer dans ses eaux intérieures, sa mer territoriale et son espace aérien. Ils peuvent y surveiller les déplacements suspects et transmettre les informations permettant aux forces compétentes d’intervenir.

L’accord définit précisément le partage des responsabilités. Son article 8 réserve l’interception, la montée à bord, la fouille et l’usage de la contrainte aux forces de l’État dans les espaces duquel se déroule l’opération. Une unité française autorisée à suivre une embarcation dans les eaux saint-luciennes doit donc coordonner son action avec les services de Sainte-Lucie, chargés de l’interception. La règle s’applique réciproquement.

Le dispositif repose également sur des échanges d’informations entre centres opérationnels. Les demandes de vérification de la nationalité d’un navire ou d’un aéronef suspect doivent recevoir une réponse dans un délai de quatre heures. Côté français, la coordination relève du préfet de la Martinique, délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer aux Antilles.

Cette avancée prolonge les travaux de la neuvième commission mixte de sécurité, réunie à Castries les 30 septembre et 1er octobre 2025. Les deux pays avaient alors convenu de renforcer les échanges de renseignement, les formations communes, la coordination douanière et l’articulation de leurs systèmes de détection radar. La coopération concernait aussi les échanges judiciaires, notamment en matière d’extradition et de saisie des avoirs criminels.

Elle s’inscrit enfin dans une dynamique régionale plus large : la conférence de sécurité organisée les 2 et 3 juillet 2026 avait abouti à l’Appel de la Martinique, soutenu par 25 États et organisations internationales.

Pour la Martinique, l’intérêt attendu réside dans une meilleure coordination entre la détection d’un trafic, son suivi et l’intervention. L’efficacité du dispositif dépendra de la rapidité des autorisations, du partage du renseignement et de la disponibilité des moyens des deux pays. Le cadre juridique est désormais établi ; sa mise en œuvre opérationnelle permettra d’en mesurer les résultats.