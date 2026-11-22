La fermeture nocturne des urgences de La Trinité est revenue au cœur du débat national, mercredi, lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. nterpellant la ministre de la Santé, le député de Martinique Jiovanny William (PS) a dénoncé les conséquences concrètes de cette fermeture pour les habitants du Nord.

Depuis le 6 juillet, le service ferme chaque nuit après 18h00. Les patients doivent alors être transférés vers le site principal du CHU, à Fort-de-France, situé à 26 km, soit environ 35 à 40 minutes de route.

Prévue initialement pour deux mois, la fermeture devrait finalement durer « six voire sept » mois, a déploré l’élu.

« Le nord tout entier est sommé de descendre à Fort-de-France »

Pour Jiovanny William, cette situation met en difficulté à la fois les patients et l’hôpital.

« Le nord tout entier est sommé de descendre à Fort-de-France », a-t-il lancé, alors que le CHU « manque de médecins » et « manque de lits ».

À l’appui de son propos, il a cité les soignants : sur 138 patients présentés aux urgences du CHU dans la nuit du 6 au 7 novembre, 38 n’auraient vu aucun médecin.

Le député a également critiqué des règles de financement « taillées pour l’Hexagone », qui ne tiendraient pas compte « des kilomètres » ni « des routes du nord ».

Il a notamment pointé le mode de calcul en psychiatrie, où 80 % de la dotation dépend du nombre d’habitants, sans intégrer le critère de l’âge. Un système qui pénalise, selon lui, une île qui se dépeuple tout en vieillissant plus vite que la moyenne nationale.

La ministre annonce des renforts, sans date de réouverture

En réponse, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a reconnu « la situation difficile des urgences du site de La Trinité ».

Elle a annoncé que 17 internes supplémentaires avaient rejoint le CHU de Martinique il y a deux semaines, et que trois médecins hors diplôme de l’Union européenne « devraient arriver ».

« Avec l’Agence régionale de santé, nous travaillons à augmenter les effectifs médicaux », a-t-elle assuré, en soulignant que la situation aux urgences du CHU « semble s’améliorer depuis le 9 novembre progressivement ».

La ministre a également indiqué que 17 maisons France Santé avaient été labellisées en Martinique et que 70 docteurs juniors avaient rejoint les Antilles.

Sur le financement, elle a assuré que « la Martinique n’est pas abandonnée », évoquant une hausse de 30 % des financements de la psychiatrie depuis 2020, à « plus de 100 millions d’euros ».

Elle n’a toutefois donné aucune date précise pour la réouverture nocturne des urgences de La Trinité, objectif pourtant réaffirmé dans sa réponse.

Une réponse dont « les soignants ne sont pas satisfaits », a rétorqué Jiovanny William en conclusion de l’échange.