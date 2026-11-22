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Depuis le jeudi 19 novembre, toute la Martinique est placée en alerte renforcée, le troisième niveau du dispositif sécheresse. La décision intervient à la fin de la saison des pluies : les averses des dernières semaines n’ont pas suffi à relever durablement le débit des rivières, alors que le réseau d’eau potable doit faire face à des travaux d’entretien qui ne peuvent plus attendre.

D’août à la mi-novembre, il n’est tombé, selon les secteurs, que 20 à 60 % des pluies habituellement enregistrées sur cette période, indique la préfecture dans son communiqué du 19 novembre. Le manque d’eau se lit dans la rivière Blanche, la Lézarde ou encore la rivière Oman. Toutes trois sont passées sous le « débit minimum biologique » : il n’y coule plus assez d’eau pour assurer le fonctionnement du milieu et le maintien de la vie aquatique. Une forte averse peut changer, pour un temps, l’aspect d’une rivière sans pour autant effacer plusieurs mois de déficit.

Pour les habitants, le changement le plus net concerne l’arrosage.

Jusqu’ici, on pouvait encore arroser sa pelouse ou son jardin d’agrément avant 8 heures ou après 20 heures. Avec l’alerte renforcée, l’interdiction vaut aussi la nuit. Elle concerne les particuliers comme les collectivités, y compris pour les espaces verts, les terrains de sport et les aires de loisirs. Laver sa voiture ou son bateau reste interdit, sauf sur une aire professionnelle équipée d’un dispositif à haute pression économe en eau. Des exceptions sont prévues pour les véhicules dont le nettoyage répond à une obligation sanitaire, alimentaire ou technique.

Pour les piscines privées de plus d’un mètre cube, la règle porte à la fois sur la vidange et sur le remplissage. Un appoint reste permis s’il est nécessaire au traitement de l’eau. Un premier remplissage peut aussi être admis, sous conditions, lorsque le chantier a commencé avant les premières restrictions. Les piscines ouvertes au public relèvent d’un autre régime : avant de vidanger un bassin, leur exploitant doit obtenir l’autorisation de l’Agence régionale de santé.

Dans les exploitations agricoles, l’effort prend la forme de tours d’eau

Les irrigants prélèvent à tour de rôle. Dans l’industrie, l’obligation est chiffrée. Certains établissements relevant de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement doivent réduire de 10 % leurs prélèvements et transmettre chaque semaine le relevé de leur consommation. Cette baisse est donc ciblée : elle ne s’applique pas indistinctement à toutes les entreprises de l’île.

Reste ce qui se joue entre la rivière et le robinet. Faute de marge sur la ressource, des opérations d’entretien ont déjà été repoussées à plusieurs reprises. Les différer encore risquerait, selon la préfecture, de compromettre le fonctionnement des équipements ; les réaliser peut réduire temporairement la production d’eau potable. Les restrictions visent à ménager cette marge, mais elles ne réparent pas les canalisations. C’est aussi pourquoi la préfecture invite les habitants à signaler les fuites à leur opérateur : à l’approche du carême, l’eau perdue en chemin compte autant que celle que l’on renonce à utiliser.