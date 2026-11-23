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Retour sur ma semaine perso au Festival en Pays Rêvé

Je viens de vivre une semaine intense, hors du temps. Une semaine de traversées, de rencontres et de partages littéraires… Une semaine où le monde s’est mis à l’envers.

Du 15 au 22 novembre, la cinquième édition du Festival en Pays Rêvé, fondé et porté avec énergie par Viktor Lazlo, a réuni seize auteurs, parmi lesquels de grandes plumes de la littérature contemporaine. Seize écrivains mobilisés comme une brigade pacifique, avec pour seules armes des livres, des mots, des idées et cette conviction partagée que la culture doit aller à la rencontre de tous les publics ; dans les médiathèques, les établissements scolaires, les centres culturels, les rues, les lieux de patrimoine et jusque derrière les murs d’une prison.

Pendant une semaine, la littérature a sillonné la Martinique de bout en bout. Et j’ai eu l’immense bonheur de faire partie du voyage.

Ma première rencontre s’est déroulée au centre pénitentiaire de Ducos où neuf détenus m’attendaient pour échanger autour de L’écho d’avant, un roman qui interroge l’emprise croissante des nouvelles technologies sur nos existences. J’étais accompagné de Cécile Royer, membre bénévole de l’association Lire pour en Sortir. Deux heures de discussion passionnée et passionnante. Nous avons parlé d’addiction aux écrans, de manipulation des esprits, de cette étrange dépossession de nous-mêmes à laquelle nous consentons sans vraiment nous en apercevoir. Et nous sommes tombés d’accord sur la nécessité de réintroduire dans nos vies des espaces de lenteur et de silence. De lecture en somme.

Le lendemain matin, changement de décor. À la médiathèque de Sainte-Luce, une trentaine de collégiens nous attendaient pour une rencontre autour du thème « Les enfances aux quatre vents ». À mes côtés, la pétillante Térèz Léotin et l’anticonformiste la Rata. Pour conduire les échanges, la journaliste littéraire Marie-Madeleine Rigopoulos, dont la sensibilité et le talent ont permis de faire circuler les paroles. J’ai pu présenter Ti Prince, qui, par le langage brut du cœur, invite à regarder autrement le handicap et les différences.

Le soir même, cap sur le Nord Atlantique, à l’hôtel Saint-Aubin de Trinité, pour un débat consacré à l’imaginaire créole, animé par Claire Richer . Autour de la table, Véronique Kanor, Chantal Loïal, Marie-Line Ampigny, Tatiana Lenté et moi-même. Un débat intense, parfois dérangeant, souvent traversé par une forme de pessimisme. Des paroles fortes, nourries de blessures intimes, de mémoires douloureuses et de questionnements identitaires. J’ai été frappé par la profondeur de certaines souffrances exprimées. Mais aussi par cette capacité extraordinaire de la création artistique à transformer les blessures en expressions culturelles.

Vendredi matin, nouvelle étape au centre culturel Tangamen, à Basse-Pointe. Plus de deux cents élèves venus du Nord de la Martinique étaient réunis pour une matinée entièrement consacrée aux métiers du livre. Deux cents jeunes ! Deux cents regards !

Dans une époque où l’on déplore si souvent le désintérêt de la jeunesse pour les livres, quel bonheur de voir ces élèves participer à des rencontres avec des écrivains, des éditeurs, des journalistes littéraires, des libraires… Et peut être pour certains d’entre eux, laisser venir l’étincelle qui donnera envie d’ouvrir un livre. Puis un autre. Car bien sûr, la bataille de la lecture se gagnera d’abord auprès de notre jeunesse, en faisant découvrir aux enfants le plaisir incomparable de se perdre dans une histoire.

Le lendemain, samedi , les écrivains avaient rendez-vous avec les Foyalais, dans la rue Colorée de Fort-de-France. Quelle belle idée que de consacrer toute une rue piétonne à la littérature, jusqu’à la tombée de la nuit ! Les auteurs ont pris la parole, présenté leurs ouvrages, échangé avec les passants, répondu aux questions, dédicacé des livres, bus quelques punchs aussi. Pour ma part, j’ai pu évoquer L’écho d’avant et Ti Prince , et prolonger ces conversations qui donnent tout leur sens à l’écriture.

Dimanche enfin, au musée de la Pagerie, aux Trois-Îlets , la cérémonie de clôture nous a réunis sous le grand kiosque, devant un public nombreux. Chaque auteur était invité à lire un extrait de son œuvre. Seize voix, seize sensibilités, seize manières de regarder le monde pour mieux le mettre à l’envers. Un très beau moment de communion littéraire, qui venait refermer cette parenthèse enchantée.

Au fil de ces journées, de Ducos à Sainte-Luce, de Trinité à Basse-Pointe, de Fort-de-France aux Trois-Îlets, j’ai défendu inlassablement la même conviction : l ire est devenu un acte de résistance . Résistance à l’affaissement de notre humanité, à la perte de nos sensibilités, à la montée des violences et des pensées radicales issues d’un terreau sec, mal abreuvé.

Comment ne pas être inquiet, en effet, de voir reculer la lecture, particulièrement chez les jeunes générations ? Comment ne pas être inquiet de constater la place envahissante des écrans, des algorithmes, des contenus instantanés qui sollicitent notre attention sans jamais lui laisser le temps de se poser ? Comment ne pas être inquiet aussi de voir nos sociétés se fragmenter, les violences se multiplier, les débats se radicaliser, les opinions se réduire à des affrontements binaires où la nuance, le doute et la complexité n’ont plus droit de cité ?

Une chose est sûre. Le recul de la lecture contribue à fragiliser l’un des fondements indispensables à toute société apaisée : notre capacité à comprendre l’autre, à consacrer du temps à une pensée qui n’est pas la nôtre, à entrer dans la tête d’un inconnu, épouser son regard, ressentir ses émotions, comprendre ses contradictions, à apprendre que le monde n’est pas tout noir ou tout blanc. Qu’entre les deux, il existe mille nuances. Et que celui qui pense autrement n’est pas nécessairement un ennemi.

Et puis, lire, c’est aussi apprendre à réfléchir, à douter… à construire sa propre pensée plutôt que de consommer celle que des autres.

À l’heure où l’intelligence artificielle peut formuler nos opinions et choisir nos mots, préserver notre capacité à lire et à penser par nous-mêmes devient un enjeu fondamental de liberté.

Oui, répétons-le sans cesse : lire est un acte de résistance !

C’est pourquoi nous avons besoin de festivals comme celui-ci. Nous avons besoin d’écrivains qui vont à la rencontre des lecteurs. Nous avons besoin d’écoles, de familles, d’associations, de bibliothèques qui redonnent au livre sa juste place. Nous avons besoin de lire, de faire lire, de donner envie de lire.