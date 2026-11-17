La crise économique et financière importée de la France hexagonale qui vient aux Antilles après l’élection présidentielle risque d’être beaucoup plus dévastatrice que celle que nous traversons actuellement. Car derrière les tensions sociales, les revendications contre la vie chère et les blocages qui paralysent régulièrement la Guadeloupe et la Martinique se profile une menace autrement plus préoccupante : celle du retour de boomerang de la crise économique et financière française sur des économies antillaises structurellement dépendantes de la solidarité nationale. Autrement dit, les Antilles pourraient bientôt découvrir que leur principal amortisseur économique, l’État français, n’aura plus nécessairement les moyens financiers de jouer son rôle de régulation sociale avec la même efficacité que lors des débuts de la départementalisation.

Après la présidentielle, le mur des contraintes budgétaires

La situation économique de la France est, à cet égard, particulièrement préoccupante. Quasi-stagnation de la croissance, endettement public considérable, déficits persistants, augmentation de la charge de la dette et recul du niveau de vie relatif par rapport aux principaux partenaires européens : L’Hexagone affiche l’une des plus faibles croissances européennes cette année. Un phénomène qui accentue la chute du pays dans le classement européen en PIB par habitant, désormais en dessous de la moyenne. Et pourtant, pour l’économiste et essayiste Jacques Attali qui est souvent accusé de jouer les Cassandre, on entend tout et n’importe quoi à propos de cette campagne de l’élection présidentielle, parce qu’on ne se place pas dans la situation réelle de juin 2027 : « Un nouveau président est élu ; il dissout l’Assemblée et obtient une majorité. Peut-il mettre en œuvre le programme dont nous parle chacun des candidats aujourd’hui ? La réponse est simple : Non. Quel que soit le candidat et quel que soit le programme. Car il lui faudra de l’argent, et un feu vert politique et juridique. Il n’aura ni l’un ni l’autre. Il serait temps de le réaliser. De l’argent ? Non, les caisses seront vides, et les marges de manœuvres pour appliquer un quelconque programme sont inexistantes en l’absence de profondes réformes structurelles. Alors où trouver cet argent ? Aucun candidat ne donne de réponse sérieuse à cette question. Ce sont là des évidences, que tous les citoyens devraient connaître : Ni la situation des finances publiques, ni la Constitution, ni les traités ne permettront de tenir les promesses qui leur sont faites en ce moment. Ce constat n’est pas une invitation au fatalisme. Il est une exigence de lucidité. Un candidat qui expliquerait que la première tâche du prochain quinquennat sera de redresser enfin les comptes (comme on aurait dû le faire depuis au moins 20 ans) plutôt que de distribuer ce que le pays n’a plus, prendrait un risque électoral majeur. Mais les candidats qui le cachent préparent une désillusion massive, et une crise dont la démocratie sera la première victime. »

Alors, au demeurant nul doute que l’on s’achemine vers une crise économique et financière potentiellement dévastatrice à la lecture des prémices suivantes : « La France c’est d’abord une dette publique abyssale, un déficit extérieur catastrophique, (unique parmi les pays développés), un chômage qui ne se réduit pas au-delà d’un plancher très élevé, une mobilité sociale catastrophique, des zones de non-droit de plus en plus étendues, une partie de la jeunesse, (des garçons surtout), sans espoir d’échapper à un destin de violence clos, un système éducatif public en voie de prolétarisation, un système de santé paupérisé, une armée sans moyens crédibles pour aucune arme, sauf la dissuasion. Et plus encore, une perte vertigineuse de confiance dans les institutions et dans toutes les formes d’autorité et de respect à l’égard des acteurs de la vie familiale, politique, administrative, judiciaire, policière, éducative et médiatique. Un pays au bord de l’effondrement et qui ne le sait pas… »

La dépendance antillaise à l’épreuve des finances françaises

Et pour cause, la France hexagonale entre dans une période de contraintes budgétaires qui risque de réduire considérablement ses capacités d’intervention financière aux Antilles. Cette dégradation n’est pas une simple difficulté passagère. Elle traduit l’essoufflement d’un modèle économique et social dont le financement repose sur une dépense publique devenue difficilement soutenable. Or, pour la Guadeloupe et la Martinique, cette évolution constitue un risque systémique. Car nos économies vivent largement sous perfusion de transferts publics, de prestations sociales, de rémunérations publiques, de commandes administratives et de mécanismes de solidarité nationale. Lorsque la France hexagonale ralentit, les Antilles en ressentent les effets. Mais lorsque la France hexagonale manque d’argent, c’est potentiellement tout l’équilibre économique et social antillais qui se trouve menacé.

Il serait dangereux de considérer que la crise sociale qui se développe actuellement en Guadeloupe et en Martinique n’est qu’un nouvel épisode de contestation contre la vie chère. Derrière les revendications légitimes relatives au pouvoir d’achat, aux prix de l’alimentation et aux difficultés quotidiennes des ménages se profile une menace beaucoup plus profonde : celle d’une crise économique et financière majeure, provoquée par la rencontre entre l’essoufflement des économies antillaises et la dégradation des capacités financières de la France. Car les Antilles pourraient bientôt être confrontées à une réalité que le débat public peine encore à mesurer : le modèle économique qui soutient leur niveau de vie repose largement sur un État dont les marges budgétaires se réduisent dangereusement.

Une croissance atone, une dette toujours plus lourde

Les chiffres de l’économie française donnent la mesure du problème. Au troisième trimestre 2026, le PIB français a reculé de 0,1 %, après une stagnation au deuxième trimestre et une contraction de 0,2 % au premier. L’acquis de croissance pour l’ensemble de l’année ne s’établit qu’à 0,2 %. Dans le même temps, la dette publique atteignait déjà 3 595,5 milliards d’euros à la fin du deuxième trimestre, soit 119 % du PIB, après 117,5 % trois mois auparavant. Cette progression de 59,6 milliards d’euros en un trimestre illustre l’ampleur du déséquilibre financier auquel le pays est confronté. Les projections du Haut Conseil des finances publiques évoquent désormais une dette susceptible d’atteindre 119,4 % du PIB à la fin de 2026. Quant au déficit public, les prévisions économiques disponibles le situent autour de 5,4 à 5,5 % du PIB. La France n’est donc pas simplement confrontée à un ralentissement de son activité : elle doit simultanément financer une dette considérable, contenir ses déficits et préserver un modèle social dont le coût devient de plus en plus difficile à absorber.

Cette situation est particulièrement préoccupante pour les territoires antillais, dont l’équilibre économique dépend fortement des transferts financiers de l’État, des prestations sociales, des rémunérations publiques, des commandes publiques et des mécanismes de solidarité nationale. La question n’est donc pas de savoir si les difficultés financières françaises auront des conséquences en Guadeloupe et en Martinique, mais de mesurer leur ampleur et leur calendrier. Lorsque l’État doit consacrer une part croissante de ses ressources au paiement des intérêts de sa dette, il lui reste nécessairement moins de latitude pour financer de nouvelles dépenses, multiplier les dispositifs de soutien ou compenser les déséquilibres économiques territoriaux. Il serait illusoire de penser que les Antilles pourront durablement échapper aux conséquences de cette contrainte budgétaire.

L’activité et l’emploi se dégradent déjà aux Antilles

Or, les indicateurs économiques locaux montrent que les deux territoires abordent cette période dans une situation particulièrement vulnérable. En Guadeloupe, l’activité économique mesurée par les heures rémunérées a reculé de 1,9 % au deuxième trimestre 2026, après une baisse de 1,5 % au premier trimestre. En Martinique, le recul atteint 1,2 % sur un an au deuxième trimestre, dans une dynamique négative engagée depuis la fin de 2024. La construction guadeloupéenne enregistre une chute de 9,6 % de ses heures rémunérées sur un an, tandis que le secteur marchand martiniquais recule de 1,1 %. Ces chiffres ne traduisent pas un simple accident conjoncturel : ils révèlent une perte de dynamisme de secteurs essentiels à la création de richesses et à l’emploi.

La situation de l’emploi confirme cette fragilité. En Guadeloupe, l’emploi salarié s’établissait à 127 800 postes au deuxième trimestre 2026, après une diminution de 450 emplois sur le trimestre et de 870 sur un an. L’emploi privé avait perdu 780 postes en douze mois. Le taux de chômage atteignait parallèlement 16,4 %, contre 8,3 % dans l’Hexagone. Autrement dit, le chômage guadeloupéen représente pratiquement le double du niveau national. En Martinique, la dégradation de l’activité touche également plusieurs secteurs, notamment la construction, l’industrie et les services marchands. Ces évolutions interviennent dans des territoires qui ne disposent déjà que d’un marché du travail étroit et d’une capacité limitée à absorber les nouveaux entrants.

Le surendettement, symptôme d’une crise sociale profonde

Mais le chiffre qui traduit peut-être le plus brutalement la profondeur de la crise sociale est celui du surendettement. Selon l’IEDOM, la Guadeloupe a enregistré 776 dépôts de dossiers de surendettement entre janvier et septembre 2026, soit une augmentation de 36,9 % par rapport à la même période de 2025. En Martinique, 724 dossiers ont été déposés sur les douze derniers mois, en hausse de 12,2 %. Ces données sont particulièrement inquiétantes. Elles signifient que les difficultés financières ne concernent plus seulement les ménages les plus précaires : elles gagnent progressivement des catégories de population qui ne parviennent plus à faire face à leurs charges courantes, à leurs crédits et à leurs dépenses incompressibles. En Guadeloupe, cette situation s’inscrit dans une tendance déjà préoccupante : 817 dossiers avaient été déposés en 2025, soit une progression de 23,4 % par rapport à 2024. L’endettement cumulé des ménages surendettés atteignait alors 27,7 millions d’euros. Près de 46 % de cet endettement provenait des crédits à la consommation et 33 % des charges courantes et autres dettes. Voilà la réalité économique qui se cache derrière les statistiques de la vie chère.

Vie chère : quand la contestation fragilise aussi l’économie

Dans ce contexte, les mouvements de contestation contre les prix élevés posent une question fondamentale : peut-on durablement défendre le pouvoir d’achat en fragilisant les conditions mêmes de la production et de la création d’emplois ? Les blocages routiers, les barrages, les fermetures d’établissements et les perturbations commerciales provoquent des pertes d’activité, désorganisent les approvisionnements et fragilisent la trésorerie des petites et moyennes entreprises. Les investisseurs, confrontés à une visibilité réduite, reportent leurs décisions. Les entrepreneurs hésitent à embaucher. Les ménages, inquiets de l’avenir, limitent leurs dépenses. La crise sociale finit ainsi par alimenter la crise économique, laquelle renforce à son tour la colère sociale.

Il ne s’agit évidemment pas de contester la légitimité des revendications contre la vie chère. Mais il faut avoir le courage de reconnaître que les modalités de contestation ne peuvent constituer une politique économique. Une économie qui ne produit plus suffisamment de richesses ne peut durablement financer l’amélioration du pouvoir d’achat par la seule redistribution. Et une économie dont les entreprises sont régulièrement paralysées ne peut espérer attirer les investissements nécessaires à sa transformation.

Le défi de la production et de la création de richesses

La comparaison des niveaux de richesse par habitant permet de mesurer l’ampleur du problème structurel. En 2024, le PIB par habitant s’établissait à 29 100 euros en Guadeloupe, contre 42 600 euros pour la France entière. En Martinique, il atteignait 29 900 euros. Cela représente respectivement un écart de 31,7 % et de 29,8 % avec la moyenne nationale. La productivité apparente du travail révèle également un retard important : 78 800 euros de PIB par emploi en Guadeloupe et 69 200 euros en Martinique, contre 95 300 euros au niveau national. Ces écarts ne peuvent être ignorés. Ils montrent que le problème antillais ne se limite pas au niveau des prix : il concerne également la capacité des économies locales à produire de la richesse, à créer de la valeur ajoutée et à financer leur développement.

La structure de l’économie constitue un autre sujet d’inquiétude. En Guadeloupe, le tertiaire non marchand représente 37,8 % de la valeur ajoutée sectorielle de référence, contre 39,2 % en Martinique. Ces proportions, supérieures à la moyenne nationale de 30,4 %, témoignent du poids important des activités non marchandes dans les économies locales. À l’inverse, l’industrie représente seulement 7,2 % en Guadeloupe et 6,6 % en Martinique, contre 11,3 % en France. Cette configuration économique rend les territoires particulièrement sensibles aux évolutions de la dépense publique et aux restrictions budgétaires nationales. Elle souligne également la faiblesse relative de leur appareil productif.

Le risque d’un double choc économique et budgétaire

C’est ici que se situe le véritable danger de la décennie à venir. Les Antilles ont construit une partie importante de leur équilibre économique autour d’un système de redistribution nationale qui a permis de soutenir la consommation, les revenus et la cohésion sociale. Mais ce système ne peut être considéré comme une ressource financière illimitée. Avec une dette publique française dépassant les 3 600 milliards d’euros, un déficit supérieur à 5 % du PIB et une croissance quasiment nulle, les marges de manœuvre de l’État vont nécessairement devenir plus étroites. Les conséquences pourraient se traduire par une réduction des investissements publics, un durcissement des dispositifs d’aide, une diminution des capacités d’intervention économique et des arbitrages budgétaires plus défavorables aux territoires ultramarins.

La Guadeloupe et la Martinique risquent alors de subir un double choc : celui de la faiblesse de leur propre appareil productif et celui de la contraction des ressources financières nationales qui soutiennent leur économie. C’est cette combinaison qui rend la situation particulièrement dangereuse. Une baisse de la dépense publique dans un territoire économiquement diversifié ne produit pas nécessairement les mêmes conséquences que dans une économie où les transferts publics soutiennent une part importante de la demande intérieure. Aux Antilles, le ralentissement de la dépense publique pourrait se transmettre rapidement à la consommation, au commerce, aux services, à l’emploi et aux recettes des collectivités.

Cette menace est d’autant plus sérieuse que cinq mutations majeures vont bouleverser les équilibres antillais au cours des dix prochaines années.

Transformer le modèle avant que la crise ne l’impose

Il faut donc sortir d’une lecture exclusivement sociale de la situation actuelle. La crise qui se dessine est avant tout une crise de modèle. Continuer à réclamer toujours davantage de compensations financières à un État dont les capacités d’endettement sont déjà fortement dégradées revient à construire des revendications sur des ressources dont la disponibilité future n’est nullement garantie. Mais considérer que les populations doivent simplement accepter la dégradation de leur pouvoir d’achat serait tout aussi irresponsable. La réponse ne peut être ni l’immobilisme ni la confrontation permanente. Elle doit résider dans une transformation profonde des économies antillaises.

Cela suppose de faire de la production locale, de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire, des énergies renouvelables, du numérique, de l’économie bleue et de la formation des jeunes les véritables piliers d’une nouvelle stratégie de développement. Cela suppose également de s’attaquer aux mécanismes de formation des prix, de renforcer la concurrence et d’améliorer la transparence des circuits d’importation et de distribution. Enfin, cela impose aux responsables politiques locaux de dépasser la logique de gestion immédiate des conflits pour élaborer une véritable stratégie économique à dix ou quinze ans avec une vision prospective.

Construire aujourd’hui les moyens de vivre demain

Les chiffres sont suffisamment éloquents pour que nous cessions de nous réfugier derrière les discours convenus. Une dette française à 119 % du PIB, une croissance acquise limitée à 0,2 %, une activité guadeloupéenne en recul de 1,9 %, une activité martiniquaise en baisse de 1,2 %, un chômage guadeloupéen à 16,4 %, 776 dossiers de surendettement en neuf mois en Guadeloupe et des niveaux de PIB par habitant inférieurs de près de 30 % à la moyenne nationale : ces indicateurs dessinent les contours d’une vulnérabilité économique majeure.

La question n’est donc plus de savoir si les Antilles doivent changer de modèle, mais si elles auront la lucidité et la volonté politique de le faire avant que les contraintes financières françaises ne les y obligent brutalement. Car le jour où l’État devra arbitrer sévèrement ses dépenses, les territoires les plus dépendants de la solidarité nationale seront aussi les plus exposés. Et dans ce scénario, la crise de la vie chère pourrait apparaître rétrospectivement comme le premier symptôme d’une crise beaucoup plus profonde : celle d’économies qui n’auront pas suffisamment préparé leur autonomie économique et financière.

La véritable urgence pour les Antilles n’est donc pas simplement de préserver le pouvoir d’achat d’aujourd’hui, mais de construire les conditions économiques qui permettront encore de financer le niveau de vie de demain. Car la solidarité nationale peut accompagner le développement, elle ne peut durablement se substituer à lui.

L’histoire nous enseigne qu’une société peut traverser une crise de pouvoir d’achat, mais qu’elle rencontre des difficultés autrement plus graves lorsque les ressources qui lui permettent de maintenir son niveau de vie viennent à manquer. Le temps n’est donc plus aux illusions économiques ni aux confrontations sociales sans perspectives. Il est à la lucidité, à l’anticipation et à la transformation. Car le jour où la France n’aura plus les moyens de financer les déséquilibres antillais, la Guadeloupe et la Martinique découvriront brutalement que leur véritable problème n’était pas seulement la vie chère, mais l’absence d’un modèle économique suffisamment productif pour financer leur propre avenir.

Jean Marie Nol, économiste et juriste en droit public