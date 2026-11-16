Invitée par le Rotary Club de Fort-de-France, lundi 16 novembre 2026, la docteure Hélène Rossinot a mis en lumière le quotidien des proches aidants. Derrière la solidarité familiale, une réalité demeure souvent invisible : la fatigue, l’isolement et les sacrifices de ceux qui accompagnent un parent, un conjoint ou un enfant. Dans une Martinique vieillissante, leur soutien devient une question centrale d’organisation de la société.

Ils travaillent, organisent les rendez-vous médicaux, surveillent les traitements, remplissent les dossiers, accompagnent les déplacements et répondent aux urgences. Le soir, leur journée continue. Le week-end aussi. Pourtant, beaucoup ne se reconnaissent pas dans le mot « aidant ». Ils sont simplement, disent-ils, une fille, un mari, une mère, un frère.

C’est à cette réalité que le Rotary Club de Fort-de-France a consacré sa conférence du lundi 16 novembre, à l’hôtel L’Impératrice. Sous le titre « 11 millions d’invisibles », la rencontre accueillait Hélène Rossinot, médecin de santé publique et spécialiste des proches aidants. Son intervention, prolongée par des témoignages nourris, a posé une question décisive : jusqu’où peut-on faire reposer l’accompagnement des personnes vulnérables sur la disponibilité de leurs proches ? [

Se reconnaître aidant avant d’être épuisé

Un aidant accompagne régulièrement, à titre non professionnel, une personne de son entourage confrontée à la maladie, au handicap ou à la perte d’autonomie. Cette aide peut être matérielle, administrative, financière ou morale. Elle ne suppose ni de vivre sous le même toit ni d’assurer personnellement tous les soins.

La Drees recensait ainsi 9,3 millions de proches aidants en France en 2021. Ce chiffre correspond à un périmètre statistique précis : les personnes déclarant aider régulièrement un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Les estimations varient selon les situations et les formes d’aide retenues.

Mais la première difficulté, a souligné la conférencière, précède souvent l’accès aux dispositifs : beaucoup d’aidants considèrent leur engagement comme tellement naturel qu’ils ne pensent pas pouvoir demander du soutien. D’autres attendent d’être au bord de la rupture, persuadés que des situations plus graves doivent être prioritaires.

Or l’épuisement ne saurait devenir une condition de reconnaissance. Accompagner un proche peut justifier une aide bien avant que la santé de l’aidant ne se dégrade. C’est précisément lorsque les difficultés peuvent encore être anticipées que les solutions ont le plus de chances de fonctionner.

En Martinique un équilibre familial sous pression

Cette question prend une dimension particulière en Martinique. Au 1er janvier 2026, les personnes de 60 ans ou plus représentent 36 % de la population, la proportion la plus élevée des régions françaises. Une projection de l’Insee publiée en 2023 estime que cette part pourrait atteindre 49,5 % en 2050. Ces données décrivent le vieillissement de la population ; elles ne signifient évidemment pas que tous ces habitants seront dépendants.

Le départ d’une partie des jeunes adultes, l’éloignement des fratries et la diminution du nombre de proches disponibles compliquent néanmoins l’organisation familiale. Dans les échanges, plusieurs participants ont interrogé la capacité du territoire à accompagner demain davantage de personnes avec moins de relais.

La réponse d’Hélène Rossinot invite à déplacer le regard. Les enfants doivent pouvoir construire leur vie sans que leur départ soit assimilé à un abandon. La qualité de l’accompagnement d’une personne malade ou âgée ne devrait pas dépendre entièrement du sacrifice d’un membre de sa famille.

Cette responsabilité revient encore fréquemment aux femmes. Une fille disponible, parfois supposée l’être parce qu’elle est célibataire, devient progressivement l’interlocutrice de tous, puis l’organisatrice permanente du quotidien. La solidarité peut alors se transformer en assignation silencieuse.

L’entreprise face à la double journée

Pour les salariés aidants, les responsabilités professionnelles et familiales se superposent. Fatigue, difficultés de concentration, rendez-vous imprévus ou demandes d’aménagement peuvent apparaître sans que l’employeur en comprenne l’origine.

Le silence entretient alors les malentendus. Le salarié redoute d’être considéré comme moins fiable ; son responsable constate des changements sans disposer des éléments permettant d’y répondre.

La conférence a donc directement interpellé les chefs d’entreprise. Informer, permettre une parole confidentielle, examiner les horaires et rechercher des adaptations constituent des leviers concrets. Les réponses doivent cependant tenir compte du poste occupé, de la taille de l’entreprise et de la situation familiale.

Le télétravail, notamment, ne constitue pas une solution universelle. Travailler chez soi tout en accompagnant une personne très dépendante peut conduire à exercer simultanément deux activités exigeantes. La souplesse apparente risque alors de masquer un épuisement accru.

L’enjeu consiste à organiser un travail compatible avec les responsabilités de l’aidant, avec des relais effectifs auprès de la personne accompagnée.

Des droits à rendre réellement accessibles

Hélène Rossinot a insisté sur les difficultés d’accès aux aides : conditions d’éligibilité, démarches complexes, méconnaissance des dispositifs et réponses parfois éloignées des besoins immédiats.

Il convient de distinguer la durée du congé de celle de son indemnisation. Le congé de proche aidant peut actuellement atteindre un an sur l’ensemble de la carrière. L’allocation journalière du proche aidant, l’AJPA, est soumise à un plafond distinct : 66 jours par personne aidée, pour quatre personnes au maximum au cours du parcours professionnel.

La rencontre intervenait aussi à un moment de débat parlementaire. Une proposition de loi visant à mieux reconnaître et valoriser les aidants actifs, examinée en commission le 10 novembre, est inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale du 19 novembre. Le texte prévoit notamment une définition générale incluant explicitement la maladie, une reconnaissance de la qualité de travailleur aidant et un congé pouvant atteindre deux ans sur la carrière. Il propose également une indemnisation correspondant au moins à 80 % de la rémunération nette journalière, dans la limite d’un plafond fixé par décret. Ces dispositions restent, à ce stade, des propositions.

Pour la conférencière, leur efficacité dépendra de leur simplicité d’utilisation et de leur capacité à couvrir les situations aujourd’hui insuffisamment accompagnées.

Des initiatives locales des besoins très concrets

Les témoignages ont aussi montré les ressources présentes en Martinique. Un agent de la CTM a évoqué des actions d’information et d’accompagnement destinées aux personnels aidants. D’autres interventions ont souligné le rôle des associations, des groupes de parole et des professionnels spécialisés.

Un participant ayant accompagné son épouse jusqu’à la fin de sa vie a décrit l’importance d’une équipe intervenant à domicile et du soutien psychologique reçu. Son récit a rappelé combien l’isolement peut s’installer au fil des mois : les visites s’espacent, les conversations se raréfient, le quotidien se resserre autour de la maladie.

Un médecin gériatre a, de son côté, insisté sur les contraintes du territoire : dispersion de l’habitat, déplacements difficiles, insuffisance des solutions d’hébergement et besoins de formation professionnelle. Le maintien à domicile exige une organisation, des professionnels et des moyens adaptés.

Dans ce contexte, demander aux aidants de « prendre soin d’eux » reste insuffisant si aucun relais ne leur permet de s’absenter, de dormir ou de consulter pour leur propre santé. Le répit doit pouvoir s’inscrire dans la vie ordinaire, avant la crise.

Écouter aussi les jeunes et les aidants âgés

Les échanges ont fait émerger deux réalités moins visibles. Des enfants et des adolescents participent eux aussi à l’accompagnement d’un proche. La Drees en recensait environ 500 000, âgés de cinq ans ou plus, dans son enquête de 2021. Leur situation appelle une attention particulière à la scolarité, à la vie sociale et à la possibilité de vivre pleinement leur jeunesse.

À l’autre extrémité des générations, des retraités accompagnent leurs parents très âgés, leur conjoint ou un enfant malade. Une même personne peut avoir besoin d’aide et continuer à en apporter.

Hélène Rossinot a également présenté un travail de recherche associant la Martinique pour mieux mesurer la charge mentale des aidants dans l’hospitalisation à domicile. Cette démarche soulève une question essentielle : quelle place accorde-t-on aux capacités, aux limites et à l’accord des proches lorsque les soins s’installent dans leur logement ?

La conférence du Rotary aura ainsi éclairé une contradiction profonde : la société encourage l’activité professionnelle et l’autonomie des parcours tout en comptant sur une disponibilité familiale presque illimitée.

Pour la Martinique, reconnaître les aidants implique donc de rendre leur engagement soutenable. La force des liens familiaux mérite des services, des relais et une organisation collective à sa hauteur. Elle ne peut tenir lieu, à elle seule, de politique du vieillissement.