Fiap 2026 : le corps comme œuvre, l’art performance s’invite dans les communes

Au premier étage du complexe Lumina, à Fort-de-France, l’artiste Frekwéncia a chanté a cappella et aspergé les quatre coins de la salle pour invoquer une déesse Orisha. Le festival est ainsi « spirituellement ouvert ». Jusqu’à dimanche, la cinquième édition du Festival international d’art performance (Fiap) entend rendre cet art du corps accessible au plus grand nombre, jusque dans les communes, avec des débats après chaque performance.

La scène est insolite au premier étage du complexe Lumina à Fort-de-France. L’artiste Frekwéncia performe. Elle noue ses cheveux blonds peroxydés d’un tissu blanc. Elle s’agenouille et se met à chanter a cappella. Le doux chant Yoruba emplit l’écho de la vaste salle. Tout en continuant à chanter, Frekwéncia s’adonne à un rituel invoquant une déesse Orisha propice à l’accomplissement de nouveaux projets. Elle asperge d’eau et d’une mixture à base de farine de manioc les quatre coins de la pièce. Ca y est. Le festival est spirituellement ouvert. La cinquième édition du Fiap (Festival international d’art performance) s’ouvre au public ce mardi et se clôture ce dimanche.

L’objectif ambitieux du festival est de rendre l’art performance accessible aux Martiniquais. « Il s’agit d’un art où le corps de l’artiste va mener une action et c’est l’action de l’artiste qui va devenir œuvre d’art. On n’est pas dans un état de représentation comme un tableau, une installation ou une vidéo d’art », explique Annabel Guérédrat, chorégraphe, performeuse et co-directrice du Fiap Martinique. L’intention de cet art immédiat est d’interroger des tabous de notre société auprès du public.

La co-directrice entend démocratiser cet art de la performance. Pour ce faire, le festival ira en communes. Cœur Bouliki à Saint-Joseph ou au marché de Saint-Esprit. « C’est une manière aussi de toucher Monsieur et Madame tout-le-monde », insiste Annabel Guérédrat. A l’issue de chaque performance, un débat avec les spectateurs est prévu. « Le public pourra donner sa version de ce qu’il a vu. On pourra ainsi lui donner une grille de lecture pour que le public puisse étoffer son esprit critique. » Pour la chorégraphe, le Fiap est l’occasion de s’interroger collectivement.

« On fait ce festival pour la Martinique »

Brésil, Costa Rica, Cameroun, Mexique. Parmi les artistes participant à cette cinquième édition, on retrouve les thématiques de la migration, de l’intégration, de la vie chère, la question économique. « La vision de l’art est plus distanciée que celle d’un politologue par exemple. Nous, artistes avons une vision méta. On digère l’actualité tout en restant dans une forme de contemporanéité.» Elle poursuit : « Les réponses à ce qui se passe en ce moment peuvent ne pas être que politiques mais poétiques. »

Particularité du Fiap. Il est peu courant que les commissaires d’un festival soient également des artistes. « C’est une passion et un choix », assume Annabel Guérédrat. Un an de préparation au sacrifice du travail artistique deux co-directeurs du festival. « On le fait quand on a l’élan, l’énergie, la disponibilité. Ca nous fait du bien en tant qu’artistes, cette grande émulation intellectuelle qui jaillit pendant une semaine. »

Le Fiap s’articule autour de quatre thématiques : la queerness, le care giving, fusionner avec la nature, relationner avec les mondes afrodiasporiques et kalinago. « On fait vraiment ce festival pour la Martinique. Il était important que les artistes que nous choisissons aient envie de relationner avec la Martinique qui a une histoire extrêmement complexe et qu’ils soient touchés par cette histoire », conclut Annabel Guérédrat.

Laurianne Nomel