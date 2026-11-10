Vidéoprotection : l’État quadruple ses dotations en Martinique

En 2026, l’État mobilise près de 1,75 million d’euros pour financer 103 nouvelles caméras dans onze communes de l’île. Un effort sans précédent par rapport à 2025.

Fort-de-France, 10 novembre 2026. La préfecture de la Martinique l’annonce : l’État engage 1 743 924 € pour accompagner onze communes dans l’installation ou l’extension de leurs dispositifs de vidéoprotection. Cela représente 103 caméras supplémentaires, contre 44 financées l’an dernier pour 400 000 €. Les subventions ne couvrent pas seulement l’achat et la pose des équipements. Elles incluent aussi leur raccordement aux salles de commandement de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Trois sources de financement sont combinées : 400 000 € du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), 843 924 € de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et 500 000 € d’un fonds exceptionnel d’investissement, issu du plan sécurité Antilles annoncé en juillet par la ministre des Outre-mer. Fort-de-France arrive en tête avec 19 caméras, devant Le Lamentin (16) et Rivière-Salée (11). Suivent Le Carbet et Case-Pilote (10 chacune), Le Vauclin (9), Ducos (8), puis Le Diamant, Gros-Morne et Le Lorrain (6 chacune). Saint-Joseph ferme la marche avec 2 caméras.

Ces investissements s’inscrivent dans le contrat territorial de prévention et de sécurité de la Martinique et dans le schéma territorial de vidéoprotection, qui vise à bâtir un maillage cohérent de l’île en lien avec les élus et les forces de l’ordre. Pour la préfecture, » la vidéoprotection complète la présence humaine sur le terrain. Elle contribue à prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, à sécuriser l’espace public et à faciliter les interventions comme les enquêtes judiciaires. «