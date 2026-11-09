34 candidats à la présidentielle : la France va-t-elle battre tous les records ?

Trente-quatre prétendants à l’Élysée à moins de six mois du premier tour : le chiffre amuse ou inquiète. Il mesure pourtant des ambitions, pas des bulletins. Signatures, banques et ralliements feront le tri d’ici au printemps. Reste à savoir ce que cette abondance dit de notre démocratie, et ce qu’elle change vu de Martinique.

Le record n’est sans doute pas pour demain. Les 34 candidats recensés par France Info au 26 octobre – 30 selon Toute l’Europe deux semaines plus tôt, tant le mot est élastique – sont des aspirants, non des concurrents. Selon les comptes, 2022 a laissé 52 prétendants au bord de la route et 2017, 59, sans parler des vaincus des primaires. Le seul record qui vaille reste celui de 2002 : seize candidats au premier tour. Depuis, le Conseil constitutionnel en a retenu dix à douze. Il tranchera de nouveau après la clôture des signatures, le 12 mars, pour un premier tour fixé au 18 avril dans l’Hexagone.

Un filtre qui filtre mal

Ce filtre n’a jamais bien fonctionné. Avec cent signatures, on était passé de six candidats en 1965 à douze en 1974. La loi organique du 18 juin 1976, modifiant l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962, en a exigé 500, issues d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans dépasser 50 par territoire. Cela n’a pas empêché les seize de 2002. Surtout, il fait trembler ceux qu’il ne visait pas : le 21 février 2022, à onze jours de la clôture, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour n’avaient pas leurs 500 signatures, eux qui totaliseront 52 % des suffrages. La publicité des noms, imposée par la loi organique du 25 avril 2016, dissuade les maires, plaide l’Association des maires de France, dont le président, David Lisnard, lui-même candidat , réclame le retour à l’anonymat. En 2012, 36 % des élus habilités signaient ; en 2022, 32 %.

L’argent et les ralliements

Le tri le plus sévère se fait ailleurs. Par l’argent d’abord : au-delà de 5 % des suffrages, l’État rembourse jusqu’à 8 millions d’euros ; en deçà, dix fois moins. À 4,78 %, Valérie Pécresse s’est retrouvée endettée « personnellement à hauteur de 5 millions d’euros » en 2022. Or les banques renâclent : « l’aléa est trop important », tranche Olivier Gavalda, directeur général du Crédit agricole, et leur fédération réclame la garantie de l’État. Par les ralliements ensuite. La primaire socialiste d’octobre a écarté quatre noms, Gérald Darmanin s’est effacé devant Édouard Philippe au motif que « l’intérêt général n’est pas de multiplier les candidatures », et les Écologistes choisiront du 10 au 13 décembre entre Marine Tondelier et un ralliement.

Le nombre n’a pourtant rien d’anecdotique. En 2002, il a suffi de 16,86 % pour accéder au second tour : Lionel Jospin en a été écarté à 194 600 voix près, quand Christiane Taubira en recueillait 660 447 – nul ne peut dire où elles se seraient portées. Fin octobre, Ipsos situait la deuxième place autour de 17 %, avec deux poursuivants à quelques points selon les hypothèses. Un sondage n’est pas un résultat, mais à ce niveau, une candidature à 2 % peut peser. L’électorat, lui, est moins émietté que l’offre : le politologue Jean-Yves Dormagen y distingue « cinq grands bassins électoraux ». Trente-quatre candidats pour cinq bassins : on peut y voir la vitalité d’une démocratie ouverte, ou, l’un des carburants du pessimisme français, ces candidatures motivées par des querelles plutôt que par des projets idéologiques .

Vu de Martinique

Ici, l’écart prend un autre relief. En 2022, on a décompté 45 signatures d’élus martiniquais : près d’un habilité sur deux, contre 32 % au niveau national. Dix sont allées à Christiane Taubira, qui renonça faute de parrains en jugeant ce filtre « obsolète », neuf à Jean-Luc Mélenchon, huit à Emmanuel Macron, aucune à Marine Le Pen. Les urnes ont parlé autrement. Au premier tour, à peine 43 % de votants, contre 74 % en France entière, et 53 % des suffrages pour Jean-Luc Mélenchon ; au second, 60,87 % pour Marine Le Pen, le rejet ayant sans doute pesé autant que l’adhésion. Les élus signent, les électeurs s’abstiennent ou se rebiffent. Trente-quatre candidats, c’est beaucoup pour un seul fauteuil. C’est peu si aucun ne sait parler à la majorité d’inscrits restée chez elle. Combien, d’ici au scrutin, viendront ici chercher autre chose que des signatures ?

Gérard Dorwling-Carter.