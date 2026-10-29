Réchauffement climatique : la Martinique en première ligne

Chaleurs records, sécheresses, cyclones intenses, recul du littoral : la Caraïbe, qui contribue peu aux émissions mondiales, subit déjà le réchauffement. À l’approche de la COP31, la Martinique doit mesurer sa vulnérabilité et vérifier si ses protections juridiques et financières seront à la hauteur.

La chaleur, un risque silencieux

Le 22 août 2025, le Lamentin a enregistré 37 °C. Depuis 1965, Météo-France mesure une hausse moyenne d’environ 0,3 °C par décennie. Selon les projections publiées en février 2026, les nuits ne descendant pas sous 25 °C passeraient de 40 à 45 par an aujourd’hui à près de 140 vers 2050.

Cette évolution menace une population vieillissante : plus d’un Martiniquais sur quatre a déjà 65 ans ou davantage. Habitat dense, logements mal adaptés et faibles revenus accentuent l’exposition des plus fragiles.

L’eau sous pression

Les observations ne montrent pas de baisse significative des pluies annuelles depuis 1965. On ne peut donc attribuer une sécheresse au seul réchauffement. Les projections annoncent toutefois une diminution des précipitations d’environ 15 % vers 2050 et 25 % en fin de siècle, avec des périodes sèches plus longues.

Le climat aggravera une fragilité existante : en 2024, le rendement du réseau d’eau potable n’atteignait que 68,8 %. Près d’un tiers de l’eau produite se perd avant le robinet. Réparer les réseaux devient aussi urgent que préserver la ressource. La loi du 30 juin 2026 permet à la Martinique d’adapter ses règles et de créer une autorité unique de l’eau.

Des cyclones aux rivages

Le réchauffement ne signifie pas nécessairement davantage de cyclones, mais une proportion accrue de systèmes très intenses et des pluies plus abondantes. Beryl, en 2024, puis Melissa, en 2025, ont rappelé leur violence. Agriculture, logements et approvisionnements restent exposés ; une saison clémente ne constitue pas une tendance.

La mer pourrait monter jusqu’à 76 centimètres d’ici 2100 aux Antilles. Au Prêcheur, le recul du littoral impose déjà de préparer des relocalisations. Qui financera le déplacement des quartiers ? Sous l’eau, le blanchissement massif des coraux affaiblit des protections naturelles contre la houle et des nurseries indispensables à la pêche.

Les failles de la protection

Les sargasses ajoutent une menace sanitaire et économique : émanations toxiques, corrosion, perturbation des activités. Leurs causes combinent nutriments, température et courants ; les réduire au seul climat serait trompeur. Pourtant, leurs échouages restent hors du régime des catastrophes naturelles. Une proposition de loi déposée en février 2026 veut combler cette lacune.

La solidarité nationale distingue la Martinique de ses voisins souverains, mais elle ne protège pas chacun également. Environ la moitié seulement des habitants des outre-mer sont assurés pour leur logement, contre 96 % dans l’Hexagone. Plans d’adaptation, fonds de secours et habilitations juridiques ne valent que par leurs moyens et leur application.

Penser à l’échelle caribéenne

La région expérimente des assurances paramétriques, qui déclenchent rapidement des paiements après une catastrophe, et des clauses permettant de reporter le remboursement de dettes. Ces mécanismes apportent des fonds, sans couvrir l’essentiel des dommages.

L’avis non contraignant de la Cour internationale de justice du 23 juillet 2025 précise les obligations climatiques des États et les conditions d’éventuelles réparations. Membre associé de la CARICOM depuis juin 2026, la Martinique dispose d’un cadre pour coopérer avec ses voisins.

S’adapter sans se résigner

Réparer les réseaux, protéger les aînés, adapter les bâtiments, organiser le repli littoral : les priorités sont connues. Entre solidarité française et coopération caribéenne, l’île doit construire sa propre stratégie. Le climat transforme déjà la Martinique. Saura-t-elle devancer le prochain choc ?

Gérard Dorwling-Carter