Jean Lanoix : « Nous pouvons arriver à 80 % d’autonomie énergétique »

Élu le 21 octobre à la présidence de Martinique Énergies Nouvelles, Jean Lanoix est aussi premier vice-président du SMEM. Alors que 80 % de l’électricité de l’île provient du fioul, il se donne huit à dix ans pour inverser la proportion, en commençant par équiper les communes en photovoltaïque.

Pourquoi vous être présenté à la présidence de Martinique Énergies Nouvelles ?

Je suis premier vice-président du SMEM, qui a créé Martinique Énergies Nouvelles en 2014 avec deux autres entités. Il est essentiel que les deux structures collaborent étroitement, puisque nous travaillons sur les mêmes thématiques. Occuper les deux fonctions nous permettra de travailler plus facilement ensemble, ce qui n’était pas toujours le cas.

Quelle est la différence entre les deux ?

Le SMEM est une autorité organisatrice de l’énergie, propriétaire du réseau électrique. Il contrôle ce que fait EDF, qui en est l’exploitant. Martinique Énergies Nouvelles est une société publique locale dont les actionnaires sont les collectivités. Elle ne travaille pas sur le réseau, seulement sur les énergies nouvelles et renouvelables.

Inverser la proportion

80 % de l’électricité martiniquaise est issue du fioul. Quel est votre objectif ?

Il faut arriver à inverser ce chiffre : 20 % d’énergie fossile et 80 % d’énergie renouvelable. Ça ne va pas se faire en un an ou deux, c’est clair. Nous nous donnons entre huit et dix ans, et si nous pouvons le faire avant, ce sera volontiers. C’est très ambitieux. Malheureusement, ce sont souvent les moyens qui manquent. Mais nous pouvons arriver à 80 % d’autonomie énergétique.

Vous faites le parallèle avec l’alimentation.

C’est le même principe. Aujourd’hui, 85 à 87 % de ce que nous consommons vient de l’extérieur. J’espère que nous arriverons assez rapidement à 40 ou 50 % d’autonomie alimentaire. Passer de 15 % à 40 %, c’est énorme. Pour l’énergie, s’il y a une volonté de tous les Martiniquais, je suis persuadé que c’est possible en une dizaine d’années.

Le soleil d’abord

Et la géothermie, l’éolien, l’eau ?

La meilleure forme d’énergie, la plus rapide à exploiter et la moins chère, c’est le soleil. La géothermie existe en Martinique, on sait qu’il y en a aux Anses-d’Arlet. Mais les études sont poussées et vous n’êtes pas sûr de trouver. C’est comme aller chercher de l’or. L’éolien, peut-être plutôt en mer, à cause de la pollution visuelle. Et l’eau, vous ne l’avez pas en permanence. Il faudra certainement faire d’autres réserves comme celle de la Manzo.

Par où commencer ?

Par les communes. L’éclairage public, les bâtiments scolaires, les salles de sport fonctionnent encore à l’énergie fossile, et ça pèse lourd dans leur budget. Avec le photovoltaïque, elles font une énorme économie, et pourraient même revendre de l’électricité à EDF. Il y a des aides de l’Europe et de l’État : la commune paie en gros 20 % du coût. Si vous devez dépenser 100 000 € et que ça vous coûte 20 000 €, ça vaut le coup d’y aller très rapidement.

Où en sont les communes ?

Sur les 34, 21 ont déjà été approchées par nos ingénieurs. À peu près huit sont équipées ou en train de s’équiper, comme Ducos, Le Vauclin ou Le Robert. Ce n’est pas assez. Si, à la fin de mon mandat, une quinzaine de communes sont équipées à 70 ou 80 % en photovoltaïque, je me dirai que nous avons réussi quelque chose.

Propos recueillis par Laurianne Nomel