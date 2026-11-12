Le nouveau rapport du Secours Catholique sur l’état de la pauvreté nous invite à sortir des débats simplistes : on ne combattra pas efficacement la pauvreté tant qu’on continuera à la réduire au manque d’argent, ou pire encore aux conséquences de mauvais choix individuels.

Près de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France hexagonale, soit 15,4 % de la population. Parmi les ménages accueillis par le Secours Catholique, 27,3 % ne disposent d’aucune ressource et plus d’un tiers n’ont pas accès à un logement stable. En Martinique, ces taux sont deux fois plus élevés !

Mais le principal enseignement du rapport est que la pauvreté est un phénomène multidimensionnel. Elle additionne et entremêle faibles revenus, chômage ou emploi précaire, logement, santé, mobilité, isolement, difficultés familiales et obstacles dans l’accès aux droits. Plus de la moitié des ménages accueillis par le Secours Catholique cumulent au moins deux de ces difficultés.

Cette grille de lecture résonne avec une force particulière chez nous, en Martinique.

Ici, la pauvreté se conjugue avec la vie chère

Notre territoire cumule en effet plusieurs fragilités.

Le taux de pauvreté monétaire y atteint 27 %, soit près de deux fois la moyenne nationale. Le niveau de vie médian reste inférieur de 14 % au niveau national.

À cette faiblesse relative des revenus s’ajoute la réalité de la vie chère. La dernière grande comparaison spatiale de l’Insee mesurait un niveau général des prix supérieur de 14 % à celui de la France hexagonale et un écart atteignant 40 % pour l’alimentation.

L’équation martiniquaise est la suivante : davantage de pauvreté, des revenus plus faibles et des prix plus élevés.

La lutte contre la pauvreté en Martinique ne peut par conséquent être dissociée de la question du pouvoir d’achat. Mais elle ne peut pas davantage être réduite à la seule question des prix.

Le premier enjeu reste l’accès à l’activité

C’est probablement l’un des enseignements les plus importants du rapport : le travail demeure le principal rempart contre la pauvreté, à condition qu’il permette réellement d’en vivre. Cette vérité fait écho à la dernière rencontre Tous Créoles sur la souveraineté industrielle, au cours de laquelle, le président de l’AMPI, Charles Larcher, démontrait avec conviction que seule une vraie politique territoriale d’industrialisation permettrait d’améliorer le pouvoir d’achat d’une population.

Le Secours Catholique souscrit à cette vision, mais souligne que l’emploi ne protège plus systématiquement : postes précaires, temps partiels subis, faibles rémunérations nettes ou carrières discontinues peuvent maintenir des personnes dans la pauvreté malgré leur activité. Il appelle donc à favoriser des emplois stables, suffisamment rémunérateurs et accompagnés d’un véritable effort de formation. Il est vrai qu’en France, l’écart entre la valeur d’un travail (le brut) et sa rémunération disponible (le net) est l’un des plus élevés du monde. En d’autres termes, le travail français coûte cher, mais ne paye pas suffisament !

Cette question est centrale en Martinique.

En 2025, le taux de chômage piétine autour de 13 % – soit cinq points de plus qu’en France – et atteint les 33 % chez les jeunes de moins de 29 ans !

C’est pourquoi notre obsession doit être non seulement de protéger ceux qui n’ont pas assez de ressources, mais aussi de permettre au plus grand nombre de retrouver le chemin de l’activité. C’est dans cette logique que s’inscrit le projet de Zone Franche Sociale Outre-mer qui consiste à réduire fortement l’écart entre le salaire brut et le salaire net, permettant ainsi d’alléger le coût du travail pour l’employeur et d’augmenter le revenu disponible du salarié : deux effets combinés pour réveiller enfin l’activité économique.

Il ne faut pas opposer solidarité et travail. Les deux sont complémentaires. Une société solidaire doit assurer un filet de sécurité à ceux qui en ont besoin. Mais son ambition doit également être de créer les conditions permettant à chacun, chaque fois que cela est possible, de retrouver une activité, une autonomie et la maîtrise de son propre destin.

Car la pauvreté n’est pas seulement la privation d’un revenu. Elle est aussi, comme le souligne le rapport, une perte progressive de capacité à choisir sa vie.

Il faut aussi combattre les « dépenses contraintes »

Le deuxième enseignement est qu’une politique de pouvoir d’achat doit aussi veiller à ce que les services publics du quotidien fonctionnent correctement. Quand les ressources sont faibles, le logement, l’alimentation, l’énergie ou les déplacements deviennent des variables d’ajustement. Le rapport insiste donc sur la nécessité d’un socle minimum de ressources, mais également sur le logement, l’accès aux soins et les services essentiels.

Que vaut une augmentation de revenu si elle est absorbée par le coût de la voiture indispensable pour aller travailler, du logement ou de la garde des enfants ?

La lutte contre la pauvreté doit agir simultanément sur trois leviers : les prix, les revenus et les dépenses contraintes. Cela signifie rendre les transports collectifs plus efficaces, faciliter l’accès aux modes de garde, améliorer l’offre de logement, rendre les services publics accessibles et lutter contre les surcoûts structurels qui frappent les territoires ultramarins.

Une crèche, un transport public fiable ou un logement accessible font bien plus pour le pouvoir d’achat d’une famille qu’un panier alimentaire à prix coûtant, ou qu’une prestation supplémentaire.

Un droit inaccessible n’est pas vraiment un droit

Autre enseignement majeur du rapport : notre système social peut lui-même fabriquer de l’exclusion lorsqu’il devient trop compliqué. La dématérialisation, la multiplication des démarches et la disparition des accueils physiques transforment l’accès aux droits en parcours du combattant. Le Secours Catholique relève ainsi que 39 % des ménages français accueillis et éligibles au RSA ne le perçoivent pas.

Il recommande donc de réhumaniser l’accès aux droits, de maintenir des accueils physiques, de simplifier les démarches et de développer les politiques « d’aller vers ». Là encore, la leçon vaut particulièrement pour un territoire vieillissant comme la Martinique.

Sortir enfin de l’opposition entre « assistés » et « travailleurs »

Le dernier enseignement est plus politique. Le rapport alerte sur la tendance croissante à présenter la pauvreté comme la conséquence d’un manque de volonté individuelle. Il rappelle au contraire qu’elle résulte souvent d’un enchaînement : perte d’emploi, maladie, séparation, logement, mobilité, faibles qualifications ou rupture de droits.

Cela ne signifie évidemment pas qu’il faille nier toute responsabilité individuelle. Mais une société adulte doit être capable de tenir ensemble deux principes : la responsabilité de chacun et la solidarité envers ceux qui tombent.

Opposer en permanence ceux qui travaillent à ceux qui bénéficient de la solidarité nationale est une impasse. D’autant que la frontière est beaucoup plus poreuse qu’on ne le croit : il existe des travailleurs pauvres, des personnes qui alternent emploi et chômage, des familles qui basculent après un accident de la vie. Le vrai sujet est de savoir comment réduire durablement le nombre de pauvres.

En Martinique, faire de la lutte contre la pauvreté une politique de développement

C’est là que nous devons prolonger le raisonnement du Secours Catholique. Dans un territoire où plus d’un habitant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté, nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une politique essentiellement réparatrice. Nous devons évidemment protéger les plus fragiles, mais nous devons surtout nous demander comment créer davantage d’activité, davantage d’emplois et davantage de richesse distribuable.

La politique sociale ne peut pas durablement compenser les insuffisances de la politique économique. La lutte contre la pauvreté devrait donc reposer sur une stratégie cohérente :

soutenir les plus fragiles ;

faire en sorte que le travail paie réellement ;

diminuer les dépenses contraintes ;

améliorer les services publics essentiels ;

favoriser la formation et le retour vers l’emploi ;

et surtout développer l’activité économique.

Le rapport du Secours Catholique nous recommande enfin de mieux mesurer la pauvreté, de garantir un socle digne de ressources, de faire en sorte que le travail protège, de garantir un logement digne et de rendre les droits réellement accessibles.

À nous d’y ajouter, en Martinique, une conviction supplémentaire : la meilleure politique contre la pauvreté reste celle qui permet à chacun de vivre dignement de son travail et de retrouver la maîtrise de son existence.

La solidarité est indispensable. Mais notre ambition collective ne peut pas être seulement d’aider davantage de pauvres. Elle doit être d’en avoir moins.