Il suffit parfois de quelques pages et d’une voix pour faire naître de belles rencontres. C’est tout le sens du programme « Lire ensemble », lancé ce jeudi 12 novembre en partenariat avec le Secours Catholique de Martinique.

Ce jeudi matin, au presbytère de Bellevue, nous avons vécu un joli moment d’humanité. Une quinzaine de personnes participant à un atelier de lutte contre l’illettrisme, accompagnées de bénévoles du Secours Catholique, ont partagé une première rencontre littéraire avec l’autrice Laurence Laborde.

Venue présenter son ouvrage À contre-courant, Laurence a lu plusieurs passages de son livre, qui aborde avec sensibilité la délicate question du handicap. Les mots ont rapidement suscité des réactions, des questions, des témoignages. Et ce qui aurait pu n’être qu’une simple séance de lecture s’est transformé en un véritable moment de partage.

C’est précisément ce que nous souhaitons encourager avec « Lire ensemble », un programme qui propose aux auteurs martiniquais d’aller à la rencontre de publics parfois éloignés de la littérature : personnes âgées en Ehpad, bénéficiaires d’associations caritatives, personnes isolées ou fragilisées.

L’idée est toute simple : mettre les livres, les mots et les voix de nos auteurs au service du bien commun. Offrir un peu de son temps, lire quelques pages, raconter une histoire, partager une émotion. Car la littérature est aussi faite pour être entendue, discutée et ressentie. Elle peut ouvrir des portes, réveiller des souvenirs, susciter des confidences et, surtout, créer du lien.

Cette première expérience nous a confortés dans notre conviction : il existe une formidable place pour la culture dans les actions de solidarité. Et nos auteurs martiniquais, par leur talent, leur sensibilité et leur générosité, ont un rôle précieux à y jouer.

La matinée s’est poursuivie par une conférence de presse au cours de laquelle Michel Gallet de Saint-Aurin, président du Secours Catholique de Martinique, a présenté le rapport annuel sur la pauvreté publié ce même jour au niveau national, ainsi qu’un éclairage particulier sur la situation martiniquaise.

Deux rendez-vous différents, mais finalement une même préoccupation : comment prendre soin des autres et retisser les liens d’une société marquée par la précarité, l’isolement et les fractures sociales ?

Bien sûr, les livres ne résoudront pas la pauvreté. Mais ils peuvent contribuer à combattre une autre forme de misère, plus silencieuse : celle de la solitude et du sentiment d’être oublié.

Merci à Laurence Laborde d’avoir ouvert cette belle aventure, aux équipes et bénévoles du Secours Catholique pour leur accueil, et à tous ceux qui croient que la culture peut aussi être un instrument de fraternité.