De Trois-Rivières à Blois, les lettres martiniquaises prennent le large

La poétesse martiniquaise Suzanne Dracius est au Québec pour la 42e édition du Festival international de la poésie de Trois-Rivières, organisée du 2 au 11 octobre. Dans le même temps, les éditions Jean-Benoît Desnel annoncent leur présence aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, du 8 au 11 octobre. Deux rendez-vous très différents, mais une même volonté, faire circuler les auteurs, les livres et les voix de la Martinique au-delà de l’île.

Jean-Benoît Desnel l’a résumé simplement dans un message adressé à Antilla :

« L’objectif, rendre visibles nos littératures martiniquaises au plan national et à l’international. »

La formule dit bien l’enjeu. Pour un auteur ou un éditeur martiniquais, publier ne suffit pas. Encore faut-il que les ouvrages circulent, rencontrent des lecteurs, des libraires, des journalistes et d’autres professionnels du livre, hors du marché local.

Suzanne Dracius, une voix martiniquaise au Québec

À Trois-Rivières, Suzanne Dracius fait partie des poètes invités d’une édition qui réunit des représentants venus notamment du Portugal, de Roumanie, d’Haïti, de Finlande, de Martinique et du Kosovo, aux côtés de plus d’une soixantaine de poètes du Québec et d’ailleurs au Canada. Le communiqué du festival annonce plus de 200 activités, avec des lectures, des ateliers, des tables rondes et des rencontres organisées dans des lieux culturels, des librairies, des restaurants et différents espaces de la ville.

Le programme réserve plusieurs rendez-vous à Suzanne Dracius. Elle participe notamment à « Murmures éphémères » le 6 octobre, à un café-poésie le 7 octobre, à « Je crée avec les poètes » le 8 octobre, puis à « La divine poésie » le 9 octobre à la cathédrale de l’Assomption de Trois-Rivières. Sa présence n’est donc pas symbolique, elle s’inscrit dans plusieurs temps du festival et lui permet de rencontrer des publics différents.

Le lien avec l’édition martiniquaise est également direct. La biographie publiée par le festival rappelle que Suzanne Dracius a notamment publié Rue Monte au ciel aux Éditions Desnel en 2003, ainsi que la pièce Lumina Sophie dite Surprise en 2005. Derrière la présence d’une poétesse martiniquaise au Québec, il y a donc aussi une partie de l’histoire éditoriale de l’île qui voyage.

À Blois, les éditions Jean-Benoît Desnel au milieu des grands rendez-vous du livre

Quelques jours plus tard, le regard se déplace vers l’Hexagone. Les éditions Jean-Benoît Desnel annoncent leur présence du 8 au 11 octobre aux Rendez-vous de l’histoire de Blois. Cette 29e édition se déroule du 7 au 11 octobre autour du thème « Les Marchands ».

L’ampleur de la manifestation donne une idée de l’intérêt d’y être présent. Les organisateurs annoncent près de 600 rencontres et plus de 55 000 visiteurs chaque année. Le festival accueille aussi, sur trois jours, un vaste salon du livre d’histoire réunissant 250 maisons d’édition, avec des auteurs, des rencontres et des dédicaces. Le thème 2026 entend interroger la place des marchands à travers les siècles, du troc aux cryptomonnaies, de la route des épices à l’intelligence artificielle, avec un dialogue constant entre histoire et actualité.

Pour une maison d’édition martiniquaise, la présence à Blois est l’occasion de placer ses ouvrages dans un espace où se croisent éditeurs, chercheurs, historiens, journalistes et lecteurs. Elle permet aussi de rappeler que les travaux publiés en Martinique, qu’ils relèvent de la littérature, de l’histoire, de la mémoire ou des sciences humaines, ont vocation à être lus bien au-delà de l’archipel.

Faire circuler les livres

Entre Trois-Rivières et Blois, il ne s’agit évidemment pas du même événement. L’un est consacré à la poésie et s’inscrit dans un réseau international, l’autre est devenu un rendez-vous majeur de l’histoire et de l’édition dans l’Hexagone. Mais la présence martiniquaise dans ces deux manifestations, au cours d’une même semaine, pose une même question, celle de la circulation des œuvres.

Comment faire connaître davantage les auteurs martiniquais hors de l’île ? Comment donner aux maisons d’édition locales une place plus régulière dans les salons, festivals et réseaux professionnels ? Comment transformer une présence ponctuelle en relations durables avec des lecteurs, des libraires et d’autres éditeurs ?

La participation de Suzanne Dracius au Festival international de la poésie de Trois-Rivières et celle annoncée des éditions Jean-Benoît Desnel aux Rendez-vous de l’histoire de Blois montrent, très concrètement, une voie possible, aller à la rencontre des publics et inscrire les littératures martiniquaises dans des espaces de diffusion nationaux et internationaux.

Philippe Pied