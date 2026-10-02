Aides au logement : ce qui change vraiment en Martinique depuis le 1er octobre

En Martinique, quels montants changent ?

Voici ce qui change depuis le 1er octobre :

En Martinique, attention au terme « APL »

Quelques euros, mais pas nécessairement quelques euros de plus sur le compte

Un deuxième volet concerne directement les Outre-mer

Une revalorisation qui suit les loyers, sans bouleverser le pouvoir d’achat

Un arrêté publié au Journal officiel le 30 septembre 2026 vient modifier les barèmes utilisés pour calculer les aides personnelles au logement. Il s’applique aux prestations dues depuis le. Le principe est assez simple. Chaque année, certains paramètres liés au logement sont actualisés en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers. Cette fois, la hausse retenue est de. C’est précisément l’objet de l’arrêté du 28 septembre 2026. Mais entre « revalorisation des aides au logement de 1,15 % » et ce qui arrive réellement sur le compte bancaire d’un allocataire, il y a une différence.La Martinique relève de lapour le calcul des plafonds de loyers utilisés dans les aides au logement, comme la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte.Les anciens montants avaient été fixés en septembre 2025. Les nouveaux figurent directement dans l’arrêté du 28 septembre 2026. Il faut cependant bien comprendre ce tableau.C’est le plafond de loyer retenu dans l’une des étapes du calcul. Prenons un exemple simple. Une personne seule peut payer 600, 700 ou 800 euros de loyer. Pour ce paramètre précis, l’administration ne retiendra pas l’intégralité de ce loyer, mais le montant prévu par le barème, soit désormais 293,68 euros en zone II. Le montant final de l’allocation dépend ensuite des revenus, de la composition du foyer, du logement et d’autres paramètres de calcul. C’est donc une hausse réelle du barème, mais son effet concret sera différent d’un allocataire à l’autre.Dans le langage courant, on parle volontiers des « APL » pour désigner toutes les aides au logement. Juridiquement, la situation est un peu différente. Il existe trois grandes aides personnelles au logement : l’APL, l’allocation de logement familiale, ALF, et l’allocation de logement sociale, ALS. Elles ne sont pas cumulables. En Martinique et dans les autres DROM, le conventionnement à l’APL n’est pas généralisé au logement locatif ordinaire comme dans l’Hexagone. L’APL a notamment été ouverte auxdans les DROM. Pour de nombreux locataires martiniquais vivant dans un logement classique, l’aide perçue est donc plutôt l’ALF ou l’ALS. Cela ne change rien au principe essentiel de l’arrêté : les paramètres servant au calcul de ces aides évoluent à partir du 1octobre.C’est probablement le point qui mérite le plus d’attention. Pour une personne seule, le plafond de loyer retenu augmente de 3,34 euros. Pour un couple, de 4,09 euros. Avec une personne à charge, de 4,60 euros. On pourrait être tenté d’en conclure que l’allocation va augmenter du même montant. Ce n’est pas le cas. La formule de calcul tient compte notamment des ressources du foyer. Une évolution des revenus peut donc, dans certains cas, neutraliser une partie de l’effet de cette revalorisation. À l’inverse, pour un ménage dont la situation n’a pas changé, le nouveau barème peut conduire à une légère augmentation de l’aide.Le montant d’une aide au logement peut d’ailleurs évoluer lorsque la situation familiale ou professionnelle du bénéficiaire change. La Caf rappelle que ces éléments entrent directement dans le calcul des droits.L’arrêté ne s’arrête pas aux aides versées aux locataires. Une partie du texte concerne exclusivement. Le dispositif vise notamment des ménages modestes réalisant certaines opérations d’accession à la propriété ou d’amélioration de leur logement. Là encore, les plafonds sont revalorisés. Pour une personne seule, la mensualité plafond prise en compte passe par exemple de. Pour un couple, elle passe de. Pour un ménage avec une personne à charge, de. Avec deux personnes à charge, elle atteint désormais, contre 426,82 euros auparavant. Les montants précédents sont notamment recensés par l’Agence nationale pour l’information sur le logement, ANIL, et le nouvel arrêté applique la revalorisation de 1,15 % à ce dispositif ultramarin. Ce volet est loin d’être anecdotique pour la Martinique. Le texte lie ici directement la politique d’aide au logement aux problématiques d’accession sociale et de lutte contre l’habitat insalubre.Au final, il faut remettre cette annonce à sa juste place. Oui, les barèmes augmentent depuis le 1octobre. Oui, cette évolution peut entraîner une légère hausse de l’aide perçue par certains ménages. Mais. Le nouveau texte ne bouleverse ni le fonctionnement des aides au logement ni le reste à charge supporté par les ménages dont les loyers sont largement supérieurs aux plafonds retenus. C’est même ce que montre le nouveau plafond de 293,68 euros pour une personne seule en Martinique. Dans un marché locatif où de nombreux loyers dépassent très largement cette somme, la question n’est pas seulement de savoir si le plafond gagne trois euros. Elle est aussi de savoir jusqu’à quel point les barèmes des aides au logement suivent encore la réalité des dépenses supportées par les ménages.L’arrêté du 28 septembre apporte donc un petit ajustement bien réel. Mais il ouvre aussi, en creux, une interrogation beaucoup plus large sur l’adaptation des aides au logement au coût réel de l’habitat en Martinique. Philippe Pied