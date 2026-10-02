Budget de la France: Comprendre les 54 milliards d’euros d’effort

Le projet de budget présenté le 1er octobre vise à faire passer le déficit public de 5,4 % du produit intérieur brut en 2026 à 5 % en 202@Pourquoi parle-t-on de 54 milliards ?

Les 54 milliards d’euros correspondent à l’effort total présenté par le gouvernement, et non à une baisse équivalente du déficit. Ce montant additionne 43 milliards de mesures nouvelles et 11 milliards d’économies décidées en 2026, dont les effets se poursuivraient l’année suivante. Une partie de cet effort sert à compenser la hausse spontanée des dépenses et le coût croissant de la dette.

Où les dépenses sont-elles freinées ?

Hors défense, les crédits des ministères et les effectifs de l’État seraient gelés au niveau de 2026. Le point d’indice des agents publics serait également gelé. Les collectivités locales devraient contribuer à hauteur de 5,5 milliards d’euros.

La défense suit une trajectoire distincte : son budget augmenterait de 6,4 milliards d’euros. Le volet social représente 12 milliards d’euros d’effort selon l’article. L’objectif annoncé est notamment de ramener le déficit de la Sécurité sociale à 12,7 milliards d’euros.

Quelles recettes supplémentaires sont attendues ?

Les recettes de l’État progresseraient de 48 milliards d’euros. Selon l’article, 31 milliards viendraient de leur évolution attendue, notamment avec la croissance et l’inflation, et 17 milliards de mesures nouvelles.

Parmi ces mesures figurent la prolongation de la surtaxe sur les grandes entreprises, la réduction de certains allègements de cotisations patronales et des changements de taxation pour certaines infrastructures de transport. Une contribution sur les hauts revenus serait aussi prolongée. Le barème de l’impôt sur le revenu serait revalorisé.

Pourquoi la dette continue-t-elle d’augmenter ?

L’État doit aussi payer les intérêts des emprunts accumulés. Cette charge devrait atteindre 91,2 milliards d’euros en 2027 et approcher les 100 milliards en 2030. La dette publique est estimée à 3 814 milliards d’euros en 2027, soit 121,7 % du PIB. Une part des économies attendues sera donc absorbée par les intérêts dus aux créanciers.

À retenir:.

Le budget combine économies, limitation de certaines dépenses et recettes supplémentaires pour réduire le déficit. Les 54 milliards désignent l’ensemble de l’effort annoncé, y compris des économies déjà engagées. Comme les dépenses et les intérêts de la dette continuent d’augmenter, le déficit ne diminue pas du même montant. Gdc