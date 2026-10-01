AGLM ouvre une nouvelle page sans renier son savoir-faire

Six mois après avoir pris les commandes d’AGLM, Louis-Philippe de Jaham a réuni, ce jeudi 1er octobre, clients, partenaires et collaborateurs au siège de l’entreprise, au Lamentin. Une soirée volontairement conviviale, organisée au milieu des structures, chapiteaux et mobiliers qui constituent le quotidien de cette entreprise martiniquaise créée en 2010. L’occasion de présenter quelques nouveautés, mais surtout d’affirmer une volonté : poursuivre le développement d’AGLM sans perdre ce qui a construit sa réputation au fil des années.

Il y avait quelque chose de logique à recevoir les invités directement dans les locaux d’AGLM, au milieu du matériel. Pas de décor artificiel, mais un dépôt de 650 m² transformé pour quelques heures en lieu de rencontre, permettant aux clients et partenaires de voir une partie des équipements disponibles et de mieux mesurer la diversité des solutions proposées par l’entreprise.

Clients, partenaires et collaborateurs réunis au milieu du matériel, dans le dépôt de 650 m².

À la tête d’AGLM depuis six mois, Louis-Philippe de Jaham a voulu profiter de cette soirée pour marquer une étape. Celle d’une entreprise qui change de direction, mais entend préserver son identité et le savoir-faire construit depuis sa création.

« Reprendre AGLM, c’est préserver son identité, respecter ce qui a été construit et continuer à la faire grandir avec ambition. »

Louis-Philippe de Jaham.

Créée en 2010, AGLM s’est progressivement installée dans le paysage de l’événementiel martiniquais. Son activité ne se limite d’ailleurs pas à la location de chapiteaux. L’entreprise intervient également sur les structures temporaires, les planchers, le mobilier ou encore l’aménagement d’espaces destinés aux salons professionnels, manifestations publiques, réceptions privées, événements sportifs ou opérations d’entreprises.

Son catalogue donne une idée de l’étendue du parc disponible. AGLM dispose notamment de six largeurs de structures, de 6 à 20 mètres, de 117 chapiteaux Barbieri représentant près de 3 000 m² de couverture, ainsi que de neuf modèles de chaises, soit plus de 2 300 unités. Un chapiteau de 5 mètres sur 5 représente déjà environ 170 kg de matériel, jusqu’à 190 kg lorsqu’il est équipé d’une toiture Crystal.

Ces chiffres rappellent aussi une réalité souvent peu visible du public. Derrière un événement, il y a une logistique importante : transport, préparation, montage, démontage, adaptation au terrain, respect des contraintes de sécurité et gestion de délais parfois très courts.

C’est précisément sur cet aspect que Louis-Philippe de Jaham a insisté au cours de son intervention. Pour lui, la valeur d’une entreprise comme AGLM ne repose pas seulement sur l’importance de son parc de matériel.

Louis-Philippe de Jaham, à la tête d’AGLM depuis six mois, lors de son intervention.

« Une entreprise ne repose pas uniquement sur du matériel, des véhicules ou des équipements. Elle repose avant tout sur des femmes et des hommes engagés, compétents et investis. »

Le dirigeant a ainsi placé la rigueur, la flexibilité, la disponibilité et la réactivité parmi les valeurs qu’il souhaite conserver et renforcer. Des qualités particulièrement importantes dans le secteur de l’événementiel, où une implantation peut évoluer, un besoin apparaître au dernier moment ou une contrainte technique obliger les équipes à trouver rapidement une autre solution.

« Chaque événement, chaque chantier et chaque client est différent. Notre force, c’est notre capacité à nous ajuster et à proposer des réponses adaptées », a-t-il rappelé.

La soirée permettait justement de découvrir plusieurs matériels et nouveautés, du mobilier aux différentes structures, en passant par les chapiteaux gonflables. Une manière de montrer que derrière l’image familière du chapiteau se trouve aujourd’hui une gamme beaucoup plus large de solutions permettant de créer temporairement de véritables espaces de réception, d’exposition ou de travail.

Louis-Philippe de Jaham a également tenu à rappeler le travail accompli avant son arrivée et à remercier ceux qui ont participé au développement d’AGLM. Il a notamment cité Fabrice de Lavigne Sainte-Suzanne pour « son accompagnement sans faille, ses conseils et sa bienveillance », mais aussi les collaborateurs, fournisseurs et partenaires financiers de l’entreprise.

La transition se veut donc davantage une continuité qu’une rupture. L’objectif annoncé est de poursuivre le développement d’AGLM tout en maintenant la proximité avec ses clients et, surtout, la fiabilité du service.

« Nos clients et nos partenaires doivent savoir qu’ils peuvent compter sur nous, sur les équipes d’AGLM, sur notre matériel et sur notre parole. »

Cette notion de fiabilité prend tout son sens dans l’événementiel. Organisant depuis de nombreuses années des manifestations professionnelles en Martinique, notamment Martibat, le Village Valora ou encore le Salon des Bâtisseurs, j’ai moi-même régulièrement travaillé avec AGLM.

Dans ce métier, on mesure rapidement la différence entre la simple fourniture de matériel et un véritable prestataire technique. Une structure doit être montée à l’heure, correctement installée, adaptée aux contraintes du site et, lorsqu’un imprévu survient, il faut surtout être capable de trouver rapidement une solution.

Sur ces différents événements, j’ai pu constater le professionnalisme, la compétence et la disponibilité des équipes d’AGLM, mais également leur capacité à réagir face aux contraintes du terrain. Une équipe dynamique, habituée aux réalités particulières de l’organisation d’événements en Martinique et à ce que celles-ci peuvent parfois imposer jusqu’au dernier moment.

C’est probablement l’un des principaux enjeux de la nouvelle étape qui s’ouvre aujourd’hui pour l’entreprise : continuer à investir et à élargir son offre tout en conservant cette culture du service qui s’est construite au fil des années.

« L’avenir d’AGLM se construira collectivement, avec chacun d’entre vous. »

C’est sur ces mots que Louis-Philippe de Jaham a conclu son intervention avant de laisser place aux échanges entre invités, autour d’une soirée volontairement conviviale.

Une nouvelle page s’ouvre ainsi pour cette entreprise martiniquaise de seize ans. Avec un parc de matériels important, une équipe expérimentée et une nouvelle direction qui revendique à la fois continuité et ambition, AGLM entend poursuivre son développement sans perdre ce qui a fait jusqu’ici sa force : la proximité, la réactivité et la capacité à répondre concrètement aux besoins de ceux qui organisent des événements sur le territoire.

Philippe Pied