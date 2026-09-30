Décès de Monsieur Gabriel SERVILLE, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane

mercredi 30

septembre

74,8 % année 2024 En 2024, Saint-Vincent-et-les-Grenadines a vendu les trois quarts de ses exportations à ses voisins caribéens.

42,6 M$ vers la Caricom 56,9 M$ exportations totales

L’île n’exporte que 11 % de la valeur de ce qu’elle importe.

Sources officielles vérifiées Voir l'observatoire