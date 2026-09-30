Décès de Monsieur Gabriel SERVILLE, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane

C’est avec une profonde tristesse que la Collectivité Territoriale de Guyane fait part du décès de Gabriel SERVILLE, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane.
Gabriel SERVILLE s’est éteint en douceur dans la matinée de ce mercredi 30 septembre 2026, entouré des siens.
Né en Guyane le 27 septembre 1959, enseignant puis proviseur de lycée, Gabriel SERVILLE a consacré une grande partie de sa vie au service de son territoire et de ses habitants.
Son parcours politique l’a conduit à exercer successivement les fonctions de conseiller régional de Guyane, de député de la première circonscription et de maire de Matoury, avant d’être élu, le 2 juillet 2021, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane.
Au cours de ces années d’engagement, il aura porté avec constance les enjeux de la Guyane, sa place dans la République, son développement, son identité et ses aspirations à davantage de responsabilité et d’autonomie.
Au-delà de l’élu, c’est un homme profondément attaché à la Guyane, à ses habitants et à son avenir que notre territoire perd aujourd’hui.
La Collectivité Territoriale de Guyane adresse ses condoléances les plus sincères à son épouse, à ses enfants, à sa famille et à l’ensemble de ses proches, ainsi qu’aux agents de la Collectivité.
En ce moment de profonde douleur, la Collectivité appelle chacun au respect et à la dignité, afin que sa famille puisse vivre ce deuil dans la sérénité et l’intimité.
À Gabriel SERVILLE, homme de conviction et de service, la Guyane reconnaissante.