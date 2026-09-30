Les aides prolongées face à la hausse des carburants

Les prix maximums des carburants et du gaz augmentent en Martinique. La préfecture l’explique par la crise au Moyen-Orient. Plusieurs aides sont prolongées jusqu’au 31 décembre.

Le prix du carburant augmente. Et pas qu’un peu. Comme l’a confirmé le préfet Étienne Desplanques, l’essence passera le seuil de 2 euros le litre. Un véritable bond puisqu’au 1er septembre, le prix du super sans plomb atteignait déjà 1,90€ pour s’installer à partir du 1er octobre à 2,10€. Une hausse substantielle de 20 centimes expliquée en partie par la poursuite du conflit américano-iranien. Bien que les tarifs pétroliers soient moindres qu’en France hexagonale, le prix de l’essence a passé une barre symbolique. « Le marché mondial du carburant se tend. Le carburant devient rare que ce soit le produit brut que le produit fini », explique le préfet. La bouteille de gaz, elle, de 12,5 kg passe à 25,51 euros, contre 24,14 euros en août.

« Après plusieurs mois de relative stabilité, les prix des carburants connaissent une hausse marquée », note la préfecture. Les marges, encadrées, ne changent pas, assure-t-elle. Et « il n’y a pas actuellement de risque de rupture de continuité de l’approvisionnement ». La SARA, la raffinerie des Antilles « fonctionne aujourd’hui à pleine capacité ».

Grands rouleurs : 40 centimes par litre

« Dans cette période difficile, il est essentiel que la Martinique bénéficie à plein des aides qui ont été mises en place par le gouvernement », affirme Étienne Desplanques. L’aide « grands rouleurs » passe de 20 à 40 centimes par litre jusqu’au 31 décembre, soit 100 euros pour les trois prochains mois. Les plafonds de revenus sont relevés : 2 050 euros net par mois pour une personne seule, 4 070 euros pour un couple, 6 100 euros pour un couple avec deux enfants. Condition : prendre sa voiture pour aller travailler, à au moins 15 km de chez soi ou avec 8 000 km parcourus par an. Les aides à domicile y ont accès dès 30 km par jour. L’aide sera versée automatiquement à ceux qui ont touché les 100 euros d’avril à septembre.

Au 24 septembre, 7 146 dossiers avaient été déposés en Martinique et 5 156 payés. Un guichet ouvrira prochainement sur impots.gouv.fr, avec l’appui des maisons France Service.

Pêche, agriculture, BTP

Les aides sont aussi pensées pour les professionnels. Les pêcheurs toucheront au moins 25 centimes par litre jusqu’au 31 décembre. Les entreprises de pêche pourront aussi obtenir un prêt à taux zéro jusqu’à 50 000 euros auprès de BPI, à partir du 1er octobre. L’aide au gazole non routier est reconduite : 15 centimes par litre pour les agriculteurs, 20 centimes pour le BTP. Les transporteurs publics routiers peuvent encore demander l’aide pour juin à août, jusqu’au 9 novembre.

Laurianne Nomel