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    Mighty Sparrow, légende du calypso, s’éteint à 91 ans

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    Slinger Francisco, connu dans le monde entier sous le nom de Mighty Sparrow, est mort le 27 septembre à New York, à l’âge de 91 ans. Né à la Grenade et devenu une figure majeure de la musique de Trinidad- and Tobago, il a porté le calypso bien au-delà des Caraïbes, mêlant humour, mélodie et chronique sociale.

    Sa famille a annoncé qu’il était mort paisiblement, entouré des siens, après une brève maladie. Surnommé le « King  of calypso », Mighty Sparrow laisse derrière lui une œuvre foisonnante et une carrière qui a traversé plus de six générations .

    Né Slinger Francisco en juillet 1935 à Grand Roy, village côtier de la Grenade, il rejoint Trinidad-and-Tobago avec ses parents alors qu’il est encore enfant. C’est à Port of Spain qu’il grandit et forge son identité musicale. Son nom de scène, « Sparrow », lui aurait été donné par d’autres chanteurs en raison de son énergie et de ses mouvements sur scène.

    Sa percée survient en 1956 avec « Jean and Dinah ». La chanson lui vaut à la fois le titre de Calypso Monarch, la principale compétition du genre, et celui de Road March, attribué au morceau le plus joué pendant le carnaval. Cette double victoire, inédite à l’époque, lance une longue période de domination.

    il a donné plusieurs représentations en Martinique et ses chansons courraient sur les lèvres de nombreux Martiniquais.
    Francisco, Frantz Charles-Denis lui vouait une profonde amitié, très certainement il va l’accueillir avec plaisir, là-haut au paradis des artistes…

    Gérard Dorwling-Carter

    • The Guardian, « Mighty Sparrow obituary »

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