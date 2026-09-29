Mighty Sparrow, légende du calypso, s’éteint à 91 ans

Sa famille a annoncé qu’il était mort paisiblement, entouré des siens, après une brève maladie. Surnommé le « King of calypso », Mighty Sparrow laisse derrière lui une œuvre foisonnante et une carrière qui a traversé plus de six générations .

Né Slinger Francisco en juillet 1935 à Grand Roy, village côtier de la Grenade, il rejoint Trinidad-and-Tobago avec ses parents alors qu’il est encore enfant. C’est à Port of Spain qu’il grandit et forge son identité musicale. Son nom de scène, « Sparrow », lui aurait été donné par d’autres chanteurs en raison de son énergie et de ses mouvements sur scène.

Sa percée survient en 1956 avec « Jean and Dinah ». La chanson lui vaut à la fois le titre de Calypso Monarch, la principale compétition du genre, et celui de Road March, attribué au morceau le plus joué pendant le carnaval. Cette double victoire, inédite à l’époque, lance une longue période de domination.

il a donné plusieurs représentations en Martinique et ses chansons courraient sur les lèvres de nombreux Martiniquai

Francisco, Frantz Charles-Denis lui vouait une profonde amitié, très certainement il va l’accueillir avec plaisir, là-haut au paradis des artistes…