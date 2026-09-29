L’heure de vérité de la crise qui s’installe aux Antilles ?

Bien que le contexte international actuel maintienne une forte pression sur les cours mondiaux de l’énergie (notamment en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et des instabilités dans le détroit d’Ormuz), les prix des carburants dans les Antilles, même s’ils restent strictement réglementés par l’État, risquent de connaître une sensible augmentation en octobre.

La flambée des prix des carburants semble inévitable, car une nouvelle hausse est à craindre à la pompe : le baril de Brent bondit de 3 % ce lundi et dépasse les 107 dollars. La crainte d’un franchissement de seuil provient principalement de la situation en France métropolitaine, où le blocage de certaines routes maritimes internationales a poussé le prix moyen de certains carburants au-delà des 2,40 €/L dans certaines stations à la rentrée 2026. Toutefois, les autorités locales rappellent régulièrement que le mécanisme de calcul administré en Outre-mer permet de lisser et de contenir en partie ces chocs par rapport à l’Hexagone. Mais il n’en reste pas moins que le risque subsiste d’un impact négatif d’un choc pétrolier sur l’ensemble de l’économie des Antilles.

Des moteurs de l’activité qui calent

Les dernières données disponibles confortent nettement le diagnostic d’une dégradation simultanée des moteurs de l’activité en Guadeloupe et en Martinique dès le mois d’octobre prochain. Déjà, l’on peut noter qu’au deuxième trimestre 2026, l’activité recule de 1,9 % sur un an en Guadeloupe, avec la construction et le tertiaire marchand particulièrement touchés ; en Martinique, elle recule de 1,2 %, dans un mouvement qui se prolonge depuis fin 2024. L’emploi salarié baisse également dans les deux territoires.

Le choc énergétique constitue désormais un risque supplémentaire. La BCE a relevé ses taux de 25 points de base en septembre 2026, portant le taux de dépôt à 2,50 %, et projette une inflation de 3 % dans la zone euro en 2026 puis 2,5 % en 2027, tout en soulignant les risques liés au conflit au Moyen-Orient et aux prix de l’énergie.

À force de regarder séparément l’inflation, le prix des carburants, l’endettement public, le ralentissement économique ou encore les difficultés de gouvernance, on risque de ne pas voir l’essentiel : la Guadeloupe et la Martinique pourraient entrer dans une période de croissance nulle où ces facteurs vont désormais se renforcer mutuellement. La véritable question n’est donc plus de savoir si les économies antillaises connaissent un ralentissement, mais si elles disposent encore des marges de manœuvre nécessaires pour absorber un nouveau choc pétrolier sans basculer dans une crise économique, financière et sociale plus profonde.

Les derniers chiffres de conjoncture donnent déjà un signal préoccupant. En Guadeloupe comme en Martinique, l’activité recule, la construction demeure en difficulté, le tertiaire marchand ralentit et l’emploi salarié s’effrite. En Martinique, le recul de l’activité s’inscrit dans une tendance négative engagée depuis la fin de 2024. En Guadeloupe, la baisse de l’activité atteint désormais plusieurs secteurs et la construction reste particulièrement fragilisée. Le paradoxe est que cette dégradation intervient alors même que certains indicateurs touristiques sont mieux orientés. Autrement dit, le tourisme ne suffit plus à masquer les faiblesses structurelles des économies antillaises.

C’est dans ce contexte déjà dégradé que se profile un nouveau choc énergétique. Une remontée durable du prix du pétrole et des carburants ne constitue pas seulement une mauvaise nouvelle pour l’automobiliste à la pompe. Dans des économies insulaires fortement dépendantes des importations, le renchérissement de l’énergie se diffuse progressivement dans toute la chaîne des coûts : transport maritime et aérien, alimentation, construction, matériaux, distribution, services, production et fonctionnement des entreprises. L’énergie chère devient alors une inflation généralisée, avec un effet particulièrement corrosif sur le pouvoir d’achat.

Le mécanisme est redoutable. Lorsque le carburant augmente, le ménage paie davantage pour se déplacer ; lorsque le transport augmente, les entreprises voient leurs coûts progresser ; lorsqu’elles répercutent ces coûts, les prix à la consommation augmentent ; lorsque les prix progressent plus vite que les revenus, la consommation ralentit. Et lorsque la consommation ralentit, les entreprises réduisent leurs investissements, leurs recrutements et parfois leurs effectifs. C’est ainsi qu’un choc énergétique extérieur peut progressivement se transformer en choc économique intérieur.

Pour les entreprises guadeloupéennes et martiniquaises, la situation est d’autant plus délicate que beaucoup disposent de marges de manœuvre limitées. Le coût des matières premières, du transport, de l’électricité et du financement s’ajoute à une demande intérieure déjà fragilisée. Dans le bâtiment, le commerce, l’industrie, l’hôtellerie-restauration ou les services, la hausse des charges peut rapidement comprimer les marges et décourager l’investissement. Une économie qui investit moins prépare mécaniquement une croissance plus faible demain.

À cette équation s’ajoute désormais le coût de l’argent. Le retour des tensions inflationnistes conduit les banques centrales à maintenir, voire à relever, leurs taux d’intérêt. Le crédit immobilier devient plus difficile, le crédit à la consommation plus coûteux et le financement des entreprises plus exigeant. Pour les Antilles, cette contrainte est particulièrement importante : lorsque l’investissement privé ralentit, les collectivités publiques sont souvent sollicitées pour prendre le relais. Mais que faire lorsque leurs propres finances sont sous tension ?

C’est ici que la situation de la Martinique prend une dimension particulière. L’endettement élevé et l’épargne nette négative de la Collectivité territoriale de Martinique réduisent progressivement sa capacité à soutenir l’activité par la dépense publique. La collectivité doit simultanément financer ses compétences, maintenir ses services publics, investir dans les infrastructures et maîtriser une trajectoire financière devenue beaucoup plus contraignante. Or une politique budgétaire de rigueur, même nécessaire pour restaurer les équilibres financiers, intervient précisément au moment où l’économie aurait besoin de davantage d’investissement.

La Guadeloupe n’est pas à l’abri de cette équation. Les deux territoires sont confrontés à une même vulnérabilité : une économie où la consommation demeure un moteur essentiel, alors que la production locale reste insuffisante pour amortir les chocs extérieurs. Lorsque l’énergie, les produits importés et le crédit augmentent simultanément, une partie importante du revenu disponible repart immédiatement vers l’extérieur. Le pouvoir d’achat se dégrade sans que cette ponction supplémentaire produise davantage de richesse locale.

La gouvernance au cœur du problème

Le problème antillais n’est pas seulement celui du montant des moyens disponibles, mais aussi celui de leur utilisation, de leur hiérarchisation et de la capacité à anticiper. La décentralisation a multiplié les compétences, les structures, les dispositifs, les schémas et les mécanismes de financement, sans toujours produire une véritable stratégie économique de long terme. L’empilement institutionnel peut donner l’illusion du mouvement alors qu’il manque parfois une vision d’ensemble.

Or une économie confrontée à des chocs successifs ne peut plus être gouvernée uniquement à vue. Il faut savoir mesurer les risques de l’autonomie sans moyens financiers, construire des scénarios, identifier les secteurs vulnérables, anticiper les conséquences d’une hausse du pétrole de 20 %, 30 % ou davantage sur le transport aérien et donc sur le tourisme, mesurer l’impact d’une remontée des taux, évaluer les effets d’une contraction de la consommation et déterminer à l’avance les investissements capables de soutenir la production locale. C’est précisément là que l’analyse prospective devient un instrument de gouvernement et non un exercice académique.

L’heure de vérité de la crise est donc peut-être en train de sonner aux Antilles. La prochaine crise ne prendra probablement pas la forme spectaculaire d’un effondrement soudain. Elle pourrait être beaucoup plus insidieuse : quelques centimes supplémentaires à la pompe, des factures qui augmentent, des crédits qui deviennent plus chers, des touristes qui désertent la destination Antilles, des entreprises qui renoncent à investir, des ménages qui réduisent leurs dépenses, des collectivités contraintes de couper dans leurs investissements et une colère sociale qui monte progressivement.

C’est le poison lent de l’inflation. Elle ne provoque pas nécessairement une explosion immédiate ; elle érode progressivement le niveau de vie, les marges des entreprises et la confiance dans l’avenir. Et lorsque cette érosion rencontre déjà une économie en perte de vitesse, une dette publique élevée et une gouvernance perçue comme insuffisamment efficace, le risque de décrochage s’accroît.

La question qui se pose désormais n’est donc pas de savoir si une nouvelle crise économique et sociale est certaine. Elle l’est assurément. Mais les conditions d’une telle crise sont suffisamment réunies pour que l’inaction devienne elle-même un risque. La priorité devrait être de prévenir plutôt que de réparer : préserver le pouvoir d’achat sans entretenir artificiellement la consommation, protéger l’investissement productif, accélérer la diversification économique, réduire les dépendances énergétiques et importatrices et surtout restaurer une capacité collective d’anticipation en collant aux aides ciblées de l’Hexagone.

Car la véritable urgence antillaise n’est peut-être pas seulement budgétaire ou énergétique. Elle est stratégique. Lorsque les ressources publiques se raréfient, que l’argent coûte plus cher et que les moteurs traditionnels de croissance s’essoufflent, il ne reste plus beaucoup de place pour l’improvisation. Gouverner, dans les années qui viennent, signifiera de plus en plus choisir, hiérarchiser, anticiper et rendre des comptes.