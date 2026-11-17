En trois semaines, plus de 2 000 soldats salvadoriens ont bousculé les gangs haïtiens et séduit une partie de l’opinion. Mais une armée étrangère peut-elle bâtir ce qu’aucune institution haïtienne ne garantit plus ?



Le 18 octobre, quatre techniciens de l’armée de l’air salvadorienne, engagés dans la force autorisée par l’ONU, disparaissent dans une embuscade près de Port-au-Prince. Nayib Bukele dépêche dans la foulée plus de 2 000 soldats, pour l’essentiel hors mandat onusien, avec l’aval de Donald Trump : « Fais ce que tu as à faire », lui aurait-il dit selon Axios. Le 8 novembre, la maison du chef du gang 400 Mawozo est rasée : une vingtaine de morts, selon le Miami Herald. Les quatre disparus restent introuvables.

Une partie de l’opinion salue un succès que l’ONU n’a pas su obtenir en trente ans. C’est oublier qu’en 2007 les casques bleus avaient repris Cité Soleil aux gangs, avec l’approbation d’une majorité d’habitants. Mais les élites qui armaient les bandes, relevait l’United States Institute of Peace, n’ont pas été inquiétées, et les gangs sont revenus.

Le « modèle » Bukele, lui, suppose un État : plus de 90 000 arrestations, plus de 1 % de la population derrière les barreaux, des garanties constitutionnelles suspendues depuis 2022. Haïti n’a plus ni président ni élu national, et les gangs ont vidé ses deux principales prisons en 2024. Ce qui s’exporte à Port-au-Prince n’est donc pas un modèle mais une puissance de feu, dans un pays où les opérations de sécurité causaient déjà fin 2025, selon l’ONU, plus de six victimes sur dix. Et quand Bukele invoque Dessalines en déployant une armée étrangère sur le sol de la première république noire, l’histoire grince.

Là question se pose de savoir si cette armée est « un exemple » pour les Antilles. La Martinique a certes compté 40 homicides en 2025, un record. Mais l’État y fonctionne, et cette violence se nourrit de trafics régionaux d’armes et de drogue : la réponse passe par la coopération caribéenne , non par la suspension des libertés.

Toutefois, Bukele a montré que les gangs ne sont pas invincibles. Reste à savoir qui jugera, qui tiendra les quartiers repris, qui gouvernera. La force peut ouvrir une brèche, mais seul un État peut l’empêcher de se refermer. Les Haïtiens en retrouveront-ils un avant le départ des soldats ?

Gérard Dorwling-Carter