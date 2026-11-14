Point de situation au 14 novembre 2026

Six semaines après la première édition de Choose Outre-mer, les annonces sont mieux documentées, mais leur traduction économique reste encore limitée. La Martinique apparaît dans le portefeuille national avec un programme de 225 millions d’euros et bénéficie d’un accès potentiel au fonds Outre-Mer One. Aucun financement contractualisé, décaissement, bénéficiaire martiniquais du fonds ou bilan chiffré des embauches n’a toutefois été rendu public.

Un sommet et des annonces

Le 1er octobre 2026, Choose Outre-mer a réuni à Paris plus de 150 entreprises, dont une dizaine venues de l’étranger. Le ministère des Outre-mer a recensé 100 projets représentant près de 6 milliards d’euros d’investissements publics et privés. L’événement a également associé un concours de jeunes entreprises, des rendez-vous d’affaires et des opérations de recrutement organisées à Paris et dans cinq territoires.

Un chiffre de 6 milliards d’euros annoncé doit être manié avec précision. Il décrit un portefeuille de projets identifiés pour la période 2026-2030. Il ne correspond ni à des contrats intégralement signés ni à des sommes déjà versées dans les économies ultramarines. La distinction est déterminante pour mesurer les effets réels du sommet.

Outre-Mer One dispose de 34 millions mais vise 50 millions

La principale réalisation financière est le lancement d’Outre-Mer One, fonds à impact géré par INCO Ventures. Son premier closing officiel atteint 34 millions d’euros, au-dessus du seuil de lancement de 30 millions, mais encore en dessous de la cible de 50 millions. La Banque des Territoires, le groupe AFD, la BRED, EDF par sa filiale SAFIDI et plusieurs investisseurs privés ultramarins figurent parmi les partenaires annoncés.

Le fonds doit investir dans des entreprises économiquement solides dont l’activité contribue à la préservation des ressources naturelles, à l’autonomie économique, à la décarbonation ou à la transition sociale. Il ne s’agit donc pas d’un guichet de subventions, mais d’un outil de prise de participation destiné à renforcer les fonds propres d’entreprises appelées à changer d’échelle.

À ce stade, aucun premier portefeuille d’entreprises, aucun ticket attribué et aucun décaissement n’ont été publiés. Devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, la ministre des Outre-mer a évoqué un fonds « doté de 40 millions d’euros » et indiqué que des projets pourraient commencer à être fléchés avant la fin de 2026. Faute de document financier établissant les six millions supplémentaires, le montant de 34 millions demeure la référence officielle vérifiable.

La contribution de l’État est réservée à la Nouvelle-Calédonie

Un arrêté publié au Journal officiel le 2 octobre autorise l’État à souscrire 13 millions d’euros au fonds. Mais cette somme est entièrement affectée au compartiment Nouvelle-Calédonie. Pour la Martinique, l’accès se fait par le compartiment général, alimenté par des investisseurs publics et privés, sans enveloppe territoriale garantie.

Cette architecture ne ferme pas la porte aux entreprises martiniquaises. Elle les place toutefois en concurrence avec les projets des autres territoires éligibles. Pour apprécier la portée réelle d’Outre-Mer One en Martinique, il faudra connaître les critères de sélection, le nombre de dossiers locaux examinés, les montants investis et les engagements pris en matière d’activité et d’emploi sur l’île.

Le programme Idex de 225 millions reste un projet à documenter

La principale annonce concernant directement la Martinique vient d’Idex. Le groupe a présenté un programme de 225 millions d’euros portant sur la modernisation de l’incinérateur de Fort-de-France, la création d’une troisième ligne et un centre de valorisation organique au Robert. L’ensemble s’inscrit dans un programme proche de 500 millions d’euros sur trois ans en Guyane, en Martinique et à Saint-Martin.

L’importance industrielle et environnementale du projet est évidente : traitement des déchets, production énergétique, réduction de l’enfouissement et valorisation organique sont au cœur des besoins du territoire. Mais l’annonce ne permet pas encore de connaître le montage financier, la part de fonds propres, le recours à l’emprunt ou aux aides publiques, le calendrier des autorisations, la date des travaux, les emplois attendus ni la part des marchés qui reviendrait aux entreprises locales.

Pour l’heure, les 225 millions doivent donc être présentés comme un investissement projeté, non comme une somme contractualisée ou décaissée. La prochaine étape probante sera la publication d’accords de financement, de décisions administratives et d’un calendrier d’exécution opposable.

Des offres d’emploi mais pas encore de bilan des embauches

Le volet emploi a mobilisé 2 000 candidats, 1 000 offres et plus de 180 entreprises à l’échelle nationale. En Martinique, France Travail annonçait plus de 60 postes à pourvoir auprès de groupes tels que GBH, Groupe Parfait, Vinci Énergies, CREO et Citadelle. L’Apec détaillait de son côté 27 offres, principalement destinées aux cadres.

Ces chiffres ne doivent pas être additionnés automatiquement : une offre peut couvrir plusieurs postes et les deux opérateurs peuvent relayer des opportunités communes. Surtout, des postes proposés ne sont pas des emplois créés par le sommet. La ministre a indiqué que des participants avaient trouvé un emploi, mais aucun bilan ne précise le nombre de contrats signés, leur durée, leur territoire ou le nombre d’embauches réalisées en Martinique.

KOPA offre une visibilité concrète à la Martinique

Le concours de pitch a reçu plus de 120 candidatures et retenu dix finalistes. SOLICAZ, KOPA et UMA ont remporté les trois catégories. KOPA, application de lutte contre le gaspillage alimentaire déployée en Martinique et en Guadeloupe, a gagné le prix « Décarbonation et souveraineté économique ». Cette distinction constitue le résultat entrepreneurial le plus directement rattachable à la Martinique, même si elle ne vaut pas encore annonce d’un investissement.

Une convention-cadre de trois ans signée avec Business France doit par ailleurs soutenir l’internationalisation, le volontariat international en entreprise, la prospection d’investisseurs et l’attractivité des territoires ultramarins. Elle peut bénéficier aux entreprises martiniquaises, mais aucune enveloppe locale ni aucun objectif chiffré propre à l’île n’ont été publiés.

Pour la Martinique le temps du suivi commence

Choose Outre-mer a produit une visibilité nationale, rapproché investisseurs et porteurs de projets et doté les Outre-mer d’un nouvel instrument de capital-investissement. Ce sont des avancées réelles. Mais la valeur économique de l’événement dépendra désormais de résultats vérifiables.

Quatre niveaux doivent rester distincts : les projets recensés, les investissements annoncés, les financements juridiquement engagés et les sommes effectivement décaissées. La même prudence s’impose pour l’emploi, entre offres publiées, promesses d’embauche et contrats signés.

Les prochains indicateurs à suivre sont donc simples : premiers bénéficiaires d’Outre-Mer One, montants investis par territoire, contractualisation du programme Idex, autorisations environnementales, marchés attribués, emplois locaux créés et bilan des recrutements. Sans ces données, Choose Outre-mer restera une promesse. Ces données feront que le sommet pourra devenir un véritable outil de transformation économique pour la Martinique Gdc