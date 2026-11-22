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En Martinique, nous aimons rappeler que la famille est une force. Cette force a pourtant ses limites. Derrière une personne âgée qui reste chez elle, il y a parfois une fille qui dort mal, un conjoint qui néglige sa propre santé. Leur présence rassure. Leur fatigue mérite la même attention. Avec le vieillissement de la population, ce sera le lot commun inévitable de nombreuses familles

La conférence donnée par Hélène Rossinot, le 16 novembre à l’invitation du Rotary Club de Fort-de-France, a éclairé cette réalité. Beaucoup de proches accompagnent au quotidien un parent sans même se reconnaître dans le mot « aidant ». Ils font ce qu’ils estiment devoir faire, jusqu’à oublier qu’ils peuvent, eux aussi, avoir besoin de secours.

Au début de 2026, les personnes de 60 ans ou plus représentent 36 % de la population martiniquaise, selon l’Insee.

Vieillir ne signifie évidemment pas devenir dépendant. Mais cette évolution, conjuguée au départ de jeunes adultes, impose de préparer l’accompagnement de ceux qui perdront leur autonomie. Nous connaissons suffisamment cette transformation pour organiser les réponses avant les urgences.

Il faut d’abord interroger la répartition des responsabilités au sein des familles. Une fille célibataire, une sœur retraitée, celle qui habite le plus près devient facilement la personne que chacun appelle. Sa disponibilité finit par aller de soi. Reconnaître son engagement suppose de lui permettre de dire qu’elle est fatiguée, de partager la charge et de s’absenter sans culpabilité.

Cette exigence concerne aussi les enfants partis étudier ou travailler ailleurs. Construire sa vie ne devrait pas être vécu comme un abandon. Une société qui souhaite donner des perspectives à sa jeunesse doit organiser les relais nécessaires auprès de ses aînés. Elle ne peut demander aux mêmes personnes d’être mobiles pour réussir et présentes à toute heure pour accompagner les parents vieillissants.

Le maintien à domicile peut préserver des habitudes, un voisinage, une aide précieuse.

Il exige cependant des professionnels disponibles, un logement adapté et des interventions coordonnées. Lorsque ces conditions manquent, une part du travail retombe sur les proches. Leur bonne volonté ne garantit ni leur disponibilité permanente ni les compétences nécessaires à chaque situation.

La réponse doit se mesurer à des choses simples : pouvoir faire remplacer l’aidant quelques heures, obtenir un accueil temporaire, trouver un interlocuteur qui aide à accomplir les démarches. L’État, la CTM et les acteurs du soin doivent rendre leurs interventions plus faciles à comprendre et à mobiliser. Les métiers de l’accompagnement demandent également de la formation et des conditions de travail capables de fidéliser les professionnels.

Les employeurs ont leur part à prendre.

Un salarié qui accompagne un proche doit pouvoir en parler sans craindre d’être aussitôt jugé moins fiable. Des horaires adaptés peuvent aider, à condition qu’un véritable relais existe auprès de la personne accompagnée. Le télétravail ne donne pas le pouvoir d’exercer simultanément deux activités.

Nous devons juger notre politique du vieillissement à la vie qu’elle permet de mener, aux personnes âgées comme à leurs proches. Une famille doit pouvoir demander de l’aide avant de s’effondrer. Prendre soin de ceux qui accompagnent, c’est donner à la solidarité familiale les moyens de durer.

En d’autres termes, nous devons avec lucidité envisager ce que sera notre quotidien de demain

Gérard Dorwling-Carter