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Quatre-vingts ans après la départementalisation, les écarts entre les outre-mer et l’Hexagone demeurent considérables. Pauvreté, vie chère, difficultés scolaires et accès inégal aux services essentiels ,s’entretiennent et se transmettent. Le Sénat qualifie ces inégalités de « systémiques ».

Adopté le 30 juin 2026, le rapport de la commission d’enquête sénatoriale reconnaît les progrès accomplis depuis 1946, tout en constatant l’essoufflement du rattrapage. Les déséquilibres fonciers, la dépendance commerciale et la faiblesse de certaines activités productives prolongent des structures héritées de l’histoire coloniale. Son avertissement dépasse le terrain économique : la « promesse républicaine n’est plus tenue ».

La pauvreté aggravée par la vie chère

Les données de l’Insee montrent l’ampleur des écarts. La pauvreté concernait 26,8 % des habitants en Martinique et 36,1 % à La Réunion en 2021. Les enquêtes de 2017 l’évaluaient à 34,5 % en Guadeloupe, 52,9 % en Guyane et 77,3 % à Mayotte. Ces chiffres portent sur des années différentes, mais témoignent d’une précarité profondément installée.

Les faibles revenus se heurtent à des prix élevés. En 2022, l’alimentation coûtait en moyenne 40 % plus cher en Martinique et 42 % plus cher en Guadeloupe que dans l’Hexagone. Ce surcoût réduit encore les possibilités de se loger, de se déplacer et de se soigner.

Les transferts publics amortissent ces difficultés. Leur rôle demeure indispensable, mais le développement d’activités locales et d’emplois durables reste nécessaire pour réduire la dépendance économique.

L’école, l’emploi et la santé : des écarts qui se renforcent

Les difficultés apparaissent dès l’enfance. Lors de la Journée défense et citoyenneté de 2022, les problèmes de lecture concernaient 11,2 % des participants à l’échelle nationale, contre 28,9 % en Martinique et 55,7 % à Mayotte. Ces résultats portent sur les jeunes Français participant à cette évaluation.

Ces fragilités scolaires compliquent l’insertion professionnelle. En 2024, 69 % des personnes de 15 à 64 ans occupaient un emploi dans l’Hexagone, contre 61 % en Martinique et 32 % à Mayotte.

Les conséquences sanitaires sont tout aussi préoccupantes. Sur la période 2004-2022, la mortalité infantile atteignait en moyenne 8 décès pour 1 000 naissances vivantes dans les DOM, contre 3,5 dans l’Hexagone. Les difficultés d’accès aux soins s’ajoutent aux mauvaises conditions de logement et aux risques environnementaux.

Les coupures d’eau et les défauts de traitement fragilisent également la vie quotidienne. Aux Antilles, la contamination durable par le chlordécone renforce la dimension sanitaire et historique de ces inégalités.

Des droits difficiles à exercer

La Commission nationale consultative des droits de l’homme documente depuis plusieurs années les obstacles à l’exercice des droits : éloignement des juridictions, manque de professionnels et d’interprètes, difficultés d’accès aux services publics, protection insuffisante contre les violences.

Les enfants concentrent les vulnérabilités. L’Unicef souligne le poids de la pauvreté, du mal-logement et de la non-scolarisation, particulièrement en Guyane et à Mayotte. Dans ce dernier territoire, 3 074 mineurs ont été placés en rétention administrative en 2025, selon les associations intervenantes.

Les peuples autochtones rencontrent aussi des difficultés spécifiques, qui touchent à la reconnaissance de leurs cultures, à leurs droits fonciers et à leur participation aux décisions.

Passer des principes aux résultats

L’extension de la Charte sociale européenne, applicable depuis le 1er mai 2026 aux cinq DROM et à plusieurs collectivités, constitue une avancée. Elle demeure toutefois incomplète : la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna restent en dehors de son champ.

La diversité des territoires impose des réponses adaptées, associant solidarité, services publics accessibles, production locale et participation des habitants. L’égalité républicaine se jugera à leurs résultats : pouvoir aller à l’école, boire une eau saine, se soigner, travailler et obtenir justice, quel que soit son lieu de résidence.

Gérard Dorwling-Carter