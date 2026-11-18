.

Les écrits antisémites que Mediapart attribue à Jordan Bardella, et que celui-ci conteste catégoriquement, mettent à l’épreuve la stratégie de respectabilité du Rassemblement national. Au-delà de leur authenticité, l’affaire pose une question politique : le parti peut-il préserver la confiance nécessaire à l’élargissement de son électorat ?

L’attribution des messages au cœur de l’affaire

Depuis les premières révélations du 28 septembre 2026, deux récits s’opposent. Mediapart affirme avoir retrouvé des conversations privées contenant des propos antisémites remontant aux débuts militants de Jordan Bardella. Le président du RN dénonce des falsifications et a porté plainte pour diffamation, puis pour faux et usage de faux. Ces démarches judiciaires ne permettent pas, à elles seules, de départager les versions.

Le journal invoque des conversations Messenger, des courriels et des témoignages. Parmi ses recoupements figure une concordance entre une publication du compte Twitter officiel de Bardella et un échange Messenger attribué au même militant : deux messages séparés de deux minutes, abordant le même sujet et reproduisant la même erreur dans le nom Rothschild. Ce rapprochement vise à identifier l’utilisateur du compte contesté .

Une autre controverse porte sur des messages absents d’une seconde extraction de conversations attribuées à Bardella. Elle concerne un autre compte Facebook sous pseudonyme de ce dernier . Le RN dément toute connexion ou suppression par Jordan Bardella..

Le pari d’une dénégation totale

Jordan Bardella a choisi de tout contester. Marine Le Pen lui a renouvelé sa confiance, engageant ainsi une part de sa propre crédibilité.

Cette défense comporte un risque : si l’attribution des écrits était établie, leur reconnaissance tardive serait politiquement plus coûteuse après la dénonciation clamée haut et fort d’une falsification. À l’inverse, une manipulation démontrée renforcerait sa position.

Garder ses fidèles ne suffit pas pour conquérir le pouvoir

La fidélité du noyau électoral ne mesure pas tous les effets d’une affaire. Un soutien convaincu peut privilégier la parole de son camp ; un électeur hésitant peut renoncer à le rejoindre.

C’est là que la controverse atteint la dédiabolisation. Présenté par Marine Le Pen comme son futur Premier ministre en cas de victoire en 2027, Jordan Bardella incarne la prétention du RN à gouverner. Si les messages étaient authentifiés et leur attribution établie, ils fragiliseraient la confiance des électeurs pour lesquels la rupture avec l’antisémitisme constitue une exigence décisive.

La respectabilité se mesure aussi à la contradiction

Le rapport à la presse constitue une autre épreuve. À Carcassonne, l’exclusion de journalistes locaux d’une cérémonie publique, dénoncée par le Club de la presse Occitanie, interroge les pratiques d’une municipalité RN. Cet épisode n’établit rien sur les messages attribués à Bardella, mais éclaire la question du traitement des médias critiques.

Contester une enquête et saisir la justice sont des moyens légitimes de défense. Ils ne dispensent pas de répondre précisément aux éléments avancés. Le RN ayant fait de Jordan Bardella un visage de son accession au pouvoir, la crédibilité de ses réponses engage désormais la confiance que le parti demande aux Français.